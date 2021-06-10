Город-курорт Кавказских Минеральных Вод – Кисловодск, имеет большую историю 📖 ещё со времён СССР и располагает десятками здравниц и отелей для лечения, здесь действительно можно отдохнуть и душой и телом, так как природных достопримечательностей 🏛️ здесь тоже много

Мост "Дамский каприз" Кисловодск Кисловодский национальный парк

Российские граждане постоянно подтверждают, что они самые бесстрашные в мире туристы. Несмотря на повторение прошлогодней ситуации с отменой авиарейсов, они продолжают покупать путевки и билеты в Турцию, Танзанию, Египет. Изголодавшись по яркому солнцу и ласковому морю, готовы рисковать своими нервами, здоровьем, немалыми деньгами. Ежегодные ситуации, складывающиеся с зарубежным отдыхом, подтверждают, что уже давно пришло время развития внутреннего туризма. Ведь нам повезло жить в огромной стране с неповторимыми пейзажами, курортами с многолетними традициями и лечебными базами, памятниками культуры и архитектуры.

ХорошоТАМ подготовил статью об одном из таких мест, достойных вашего внимания. Это город Кисловодск, занимающий в России почетное 2 место после Сочи по количеству здравниц. Сюда уже сотни лет едут лечиться и отдыхать в окружении величественных гор и заповедников целыми семьями. Многие санатории предлагают оздоровительные программы не только для взрослых, но даже для новорождённых малышей.

Еще с царских времен Кисловодск заслуженно носит звание Кавказской жемчужины, уютно расположившейся среди горных хребтов и пологих холмов. Главный эпитет о нем из уст восхищенных туристов — самый. Он во всем "самый" в превосходных тонах.

Общая информация

Население в Кисловодске насчитывает около 130 тысяч человек. С каждым годом прирастает примерно на 3 тысячи за счет переселяющихся из других регионов.

Это по-настоящему многонациональный городок (больше 90 народностей). Но русских среди кисловодчан 73%. Армяне, карачаевцы, абазины, грузины, украинцы организовали здесь свои культурные сообщества.

Территория составляет около 72 км2.

Телефонный код +7(87937).

Почтовый индекс 357700.

Где находится Кисловодск

Где находится Кисловодск на карте

Кисловодск находится в Ставропольском крае на юге России.

Граничит с южными кавказскими республиками Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Основная часть строений стоит в долине. Ее окружают горы, входящие в Главный Кавказский Хребет. Районы расположены на различной высоте, от 800 до 1200 метров над уровнем моря.

Топ досто­приме­чатель­ностей

Дача Шаляпина Усадьба художника Николая Ярошенко Нарзанная галерея

Кисловодский курортно-лечебный парк. Это удивительный оазис, в котором можно гулять весь день. И наткнуться на Долину роз. Нежные благоухающие цветы занимают площадь больше 3 га. Когда закладывали парк в первой половине 19 столетия, насадили и эту красоту. Называли тогда это место Царская площадка. При взгляде с горной высоты на долину видно, что большую территорию занимает клумба в виде огромного цветка розы. Здесь можно сделать селфи не только на фоне роз (они цветут не круглый год). Многие туристы обожают сфотографироваться на память в обнимку с большим клыкастым крокодилом, сделанным из камня. Начиная с конца мая и до конца лета здесь можно наслаждаться благоуханием и любоваться прекрасными цветами, сидя в белоснежной беседке. Она тоже имеет свое романтичное название "Храм воздуха".

Это удивительный оазис, в котором можно гулять весь день. И наткнуться на Долину роз. Нежные благоухающие цветы занимают площадь больше 3 га. Когда закладывали парк в первой половине 19 столетия, насадили и эту красоту. Называли тогда это место Царская площадка. При взгляде с горной высоты на долину видно, что большую территорию занимает клумба в виде огромного цветка розы. Здесь можно сделать селфи не только на фоне роз (они цветут не круглый год). Многие туристы обожают сфотографироваться на память в обнимку с большим клыкастым крокодилом, сделанным из камня. Начиная с конца мая и до конца лета здесь можно наслаждаться благоуханием и любоваться прекрасными цветами, сидя в белоснежной беседке. Она тоже имеет свое романтичное название "Храм воздуха". Дача Шаляпина. Насладиться голосом всемирно известного оперного баса Федора Ивановича Шаляпина можно в доме №1, расположенном на улице имени певца и известном как "Дача Шаляпина". Он не был владельцем особняка, но снимал его для отдыха со своей семьей в 1917 году. С тех пор особнячок в стиле модерн связан с именем Федора Ивановича. Здесь работает литературно-музыкальный музей, повествующий обо всех интересных событиях в культурной жизни города. Большая экспозиция посвящена Шаляпину. В ней его вещи, фонограммы. По Вашей просьбе экскурсовод включит запись с голосом знаменитого артиста.

Насладиться голосом всемирно известного оперного баса Федора Ивановича Шаляпина можно в доме №1, расположенном на улице имени певца и известном как "Дача Шаляпина". Он не был владельцем особняка, но снимал его для отдыха со своей семьей в 1917 году. С тех пор особнячок в стиле модерн связан с именем Федора Ивановича. Здесь работает литературно-музыкальный музей, повествующий обо всех интересных событиях в культурной жизни города. Большая экспозиция посвящена Шаляпину. В ней его вещи, фонограммы. По Вашей просьбе экскурсовод включит запись с голосом знаменитого артиста. Театр-музей "Благодать" находится недалеко от вокзала. Его открыли местные энтузиасты-актеры в 1991 году, воссоздав стиль домашних спектаклей в аристократической усадьбе. Посетить этот замечательный уголок стоит не только ради спектаклей на сцене. Представление продолжается в ресторане, где можно отведать блюд из дореволюционных поваренных книг. Адрес: Кисловодск, проспект Дзержинского, 11А.

находится недалеко от вокзала. Его открыли местные энтузиасты-актеры в 1991 году, воссоздав стиль домашних спектаклей в аристократической усадьбе. Посетить этот замечательный уголок стоит не только ради спектаклей на сцене. Представление продолжается в ресторане, где можно отведать блюд из дореволюционных поваренных книг. Адрес: Кисловодск, проспект Дзержинского, 11А. Музей музыкальной и театральной культуры действует с 1965 года. Свыше десятка тысяч экспонатов поведают посетителям о знаменитостях из мира искусства, любивших отдыхать в этом курортном городке. Один из залов рассказывает о Федоре Шаляпине. Находится по адресу: улица К.Маркса, д.1.

действует с 1965 года. Свыше десятка тысяч экспонатов поведают посетителям о знаменитостях из мира искусства, любивших отдыхать в этом курортном городке. Один из залов рассказывает о Федоре Шаляпине. Находится по адресу: улица К.Маркса, д.1. "Белая вилла". Такое название принадлежит усадьбе художника-передвижника Николая Ярошенко. Посещая на протяжении нескольких лет Кисловодск для лечебного отдыха, супруги Ярошенко в 1885 году решились приобрести усадьбу. Она стала гостеприимным домом не только для их семьи, но и многочисленных знаменитых гостей: Дмитрия Менделеева, Ильи Репина, писателя Короленко, Федора Шаляпина. Когда художник умер в 1898 году, его похоронили неподалеку от "Белой дачи", на территории Свято-Никольского собора. Музей в усадьбе открылся в 1962 году. Здесь можно увидеть не только картины Ярошенко, его личные вещи. Графика 19-20 веков, полотна других художников-передвижников. Улица носит имя Ярошенко, дом №1. Стоимость билета от 100 руб.

Такое название принадлежит усадьбе художника-передвижника Николая Ярошенко. Посещая на протяжении нескольких лет Кисловодск для лечебного отдыха, супруги Ярошенко в 1885 году решились приобрести усадьбу. Она стала гостеприимным домом не только для их семьи, но и многочисленных знаменитых гостей: Дмитрия Менделеева, Ильи Репина, писателя Короленко, Федора Шаляпина. Когда художник умер в 1898 году, его похоронили неподалеку от "Белой дачи", на территории Свято-Никольского собора. Музей в усадьбе открылся в 1962 году. Здесь можно увидеть не только картины Ярошенко, его личные вещи. Графика 19-20 веков, полотна других художников-передвижников. Улица носит имя Ярошенко, дом №1. Стоимость билета от 100 руб. Музей А.И.Солженицына. В Кисловодске известный писатель родился. Но его настоящий дом разобрали, когда проводили реконструкцию санатория им. Семашко. Неподалеку стоял домик родной тети писателя Марии Гориной, в котором племянник подолгу гостил. Вот в нем и открыли музей. Экскурсоводы проводят интересные экскурсии, рассказывая о жизни и творчестве Лауреата Нобелевской премии 1970 года в области литературы. Адрес музея: Бородинский переулок, д.3.

В Кисловодске известный писатель родился. Но его настоящий дом разобрали, когда проводили реконструкцию санатория им. Семашко. Неподалеку стоял домик родной тети писателя Марии Гориной, в котором племянник подолгу гостил. Вот в нем и открыли музей. Экскурсоводы проводят интересные экскурсии, рассказывая о жизни и творчестве Лауреата Нобелевской премии 1970 года в области литературы. Адрес музея: Бородинский переулок, д.3. Краеведческий музей. Расположен в Кисловодске на проспекте Мира, д.11. Это в стенах Крепости, которая была построена для обороны от набегов горцев. В ней, единственной в пределах Северного Кавказа, очень хорошо сохранились ворота, башня, оружейные мастерские, казармы. Приобретя билет за символическую цену в 100 рублей, можно узнать много интересного из жизни города. Погулять по территории бесплатно, сфотографироваться рядом с пушками времен всех Кавказских войн.

Расположен в Кисловодске на проспекте Мира, д.11. Это в стенах Крепости, которая была построена для обороны от набегов горцев. В ней, единственной в пределах Северного Кавказа, очень хорошо сохранились ворота, башня, оружейные мастерские, казармы. Приобретя билет за символическую цену в 100 рублей, можно узнать много интересного из жизни города. Погулять по территории бесплатно, сфотографироваться рядом с пушками времен всех Кавказских войн. Нарзанная галерея. Почти рядом с вокзалом, на Курортном бульваре стоит величественное сооружение, похожее на рыцарский замок из Средневековья. Сделано по проекту архитектора из Англии Самуила Уптона, приглашенного новороссийским генерал-губернатором графом М.Воронцовым в 1853 году. До этого стоял деревянный сруб и галерея из парусины. Уптон объединил под крышей купальни, источник и площадку для прогулок, всячески украсив здание. В девяностых годах 19 века произошел провал пола над источником. Здание реконструировали, с тех лет оно стоит в неизменном облике.Все гости и горожане стремятся полюбоваться этим красивым сооружением и бесплатно продегустировать несколько видов минеральной воды.

Подходящие экскурсии К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике! 4.8 66 отзывов от 8000 ₽ за чел. Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса Джип–тур на Плато Бермамыт 4.9 9 отзывов 1900 ₽ за чел. Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный во... Путешествие к таинственному Джилы-Су 8000 ₽ за чел. Приглашаю вас отправиться в предгорья Эльбруса, где вы полюбуетесь панорамами двуглавого белоснежного исполина, попробуете разные виды минеральной вод...

Курортные места и санатории

Санаторий "Солнечный" Санаторий "Виктория" Санаторий им. Кирова Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе

Много здравниц с развитой медицинской базой, прекрасной инфраструктурой. Чаще всего они размещаются на пышных парковых территориях с живописными фонтанами, терренкурами. Большинство имеют свои бюветы, минеральную водичку можно пить без проблем.

Правда, не везде номерной фонд соответствует высоким запросам современного путешественника. Особенно, если это здание постройки времен эпохи сталинского конструктивизма. Возможен еще более древний памятник архитектуры. Но лечебная база везде поддерживается на очень достойном уровне.

В Кисловодске, да и вообще на Кавказе, очень широкий профиль для санаторно-курортного лечения. Здесь восстанавливают сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, обмен веществ, опорно-двигательный аппарат. Решают многие другие проблемы в организме.

Путевки можно приобрести по разной цене, так как они подразделяются на путевки по профильному лечению, с санаторно-курортным базовым лечением и совсем без лечебных процедур. Обойдется это удовольствие на 2 взрослых с проживанием в номере "комфорт" от 4000 рублей в сутки.

Сейчас еще продолжает действовать программа кэшбэка от Ростуризма. Покупая путевки с 18 марта по 15 июня, можно получить возврат до 20 тысяч рублей. Поездка должна быть минимум 3 дня/2 ночи. Оплачивают картой платежной системы "МИР", зарегистрировав ее в специальной программе лояльности. Кэшбэк возвращается в течение 5 дней после оплаты. Это субсидия государственная, вернется без обмана (проверено на себе).

В Кисловодске такие туры организуют санатории "Солнечный" и "Виктория". Кроме лечения, в санаторно-курортном учреждении предлагается питание 3 раза в день по системе "Шведский стол" и полный пансион.

Санатории КМВ разработали лечебно-восстановительные программы для переболевших коронавирусной инфекцией. COVID-19 страшен своей непредсказуемостью и коварством. Кто-то переносит его на ногах, практически не замечая. А кого-то врачи с трудом вытаскивают "с того света". После избавления от инфекции приходится ещё долго лечиться. Ведь у большинства оказываются поражены легкие. Горный целебный воздух Кисловодска, минеральная вода, ванные, грязи помогут нормализовать функции дыхательной системы и укрепить подорванный болезнью иммунитет.

Популярные здравницы среди курортников с разным уровнем дохода

Санаторий "Имени Кирова" находится поблизости от Курортного парка и всех основных культурных и исторических памятников. Старейшая здравница с хорошей лечебной базой. Два корпуса размещены в старинных зданиях. Номеров всего 145 разной категории. Можно приезжать с детьми. Адрес: проспект Ленина, д.23. Разработаны индивидуальные диеты для пациентов.

находится поблизости от Курортного парка и всех основных культурных и исторических памятников. Старейшая здравница с хорошей лечебной базой. Два корпуса размещены в старинных зданиях. Номеров всего 145 разной категории. Можно приезжать с детьми. Адрес: проспект Ленина, д.23. Разработаны индивидуальные диеты для пациентов. "Солнечный" расположился в новом, современном корпусе, прошедшем реконструкцию в 2007. Рассчитан на прием 1 тысячи человек. До Курортного бульвара и Нарзанной галереи 2 км. На собственной территории есть бюветы с 3 видами лечебной минералки. На 2 га земли высажено розовых кустов 3500 штук, больше, чем в Долине роз. Вечером здесь работают поющие фонтаны. Все аллеи подсвечены неоном, играет музыка. Сюда принимают даже новорожденных детей с родителями. Лечат с четырехлетнего возраста. Для них работают игровые площадки, аниматоры. Взрослые могут посетить рестораны прямо на территории. Через дорогу находится цирк. Адрес здравницы: улица Куйбышева, д.66.

расположился в новом, современном корпусе, прошедшем реконструкцию в 2007. Рассчитан на прием 1 тысячи человек. До Курортного бульвара и Нарзанной галереи 2 км. На собственной территории есть бюветы с 3 видами лечебной минералки. На 2 га земли высажено розовых кустов 3500 штук, больше, чем в Долине роз. Вечером здесь работают поющие фонтаны. Все аллеи подсвечены неоном, играет музыка. Сюда принимают даже новорожденных детей с родителями. Лечат с четырехлетнего возраста. Для них работают игровые площадки, аниматоры. Взрослые могут посетить рестораны прямо на территории. Через дорогу находится цирк. Адрес здравницы: улица Куйбышева, д.66. Санаторий "Орджоникидзе" расположился в самом сердце всех достопримечательностей-Курортном парке, рядом с "Храмом воздуха" и "Долиной роз". В столовой для отдыхающих предусмотрено заказное меню, что сейчас встречается достаточно редко. Многие возвращаются сюда неоднократно. Адрес: проспект Ленина, д.25.

расположился в самом сердце всех достопримечательностей-Курортном парке, рядом с "Храмом воздуха" и "Долиной роз". В столовой для отдыхающих предусмотрено заказное меню, что сейчас встречается достаточно редко. Многие возвращаются сюда неоднократно. Адрес: проспект Ленина, д.25. "Заря" – ведомственный санаторий Управления делами президента России. Работает с 1986. Корпуса больше напоминают отель с 5 звездочками. Соединяются между собой крытыми переходами. Прекрасный зимний сад, где в любое время года можно среди пышной зелени наслаждаться горячим и холодным нарзаном. Лечебная база соответствует Управлению, которое владеет здравницей. Адрес: улица Прудная, 107, Кисловодск, Ставропольский край, 357700.

– ведомственный санаторий Управления делами президента России. Работает с 1986. Корпуса больше напоминают отель с 5 звездочками. Соединяются между собой крытыми переходами. Прекрасный зимний сад, где в любое время года можно среди пышной зелени наслаждаться горячим и холодным нарзаном. Лечебная база соответствует Управлению, которое владеет здравницей. Адрес: улица Прудная, 107, Кисловодск, Ставропольский край, 357700. "Колос" – бюджетный уютный санаторий с прекрасным расположением в Курортном парке, неподалеку от Нарзанной галереи. Это в переулке Яновского, д.7. Окна выходят на речку Березовку. Цены от 1800 руб. в сутки.

Особенности города

Фонтан "Лягушки"

Немного об истории и названии

Лечиться водичкой из целебных источников аристократическая знать в России стала еще в начале 18 века с легкой руки Петра I. Побывав на водах в "просвещенной Европе", по возвращении домой царь повелел искать в русских землях такие же целебные источники. Лейб-медик рассказал о существующих на земле черкесов горячих кислых источниках. Но находиться там было опасно из-за постоянных набегов воинственных горцев. Только командующий размещенного на Кавказской линии гарнизона позволял себе принимать лечебные ванны из горячего нарзана, что облегчало приступы астмы.

Чуть позже многие больные стали наведываться к этим кислым источникам, пренебрегая опасностью. Александр I в 1803 г. вынужден издать указ, по которому начали строить крепость, чтобы защитить от нападения диких горцев отдыхающих возле кислых вод. Все, кто служил в гарнизоне, выходя на пенсию, строили дома вокруг крепостных стен и оставались здесь продолжать свой род. Назвали это место Кисловодской слободой, из которой впоследствии зародился город Кисловодск.

Генерал Ермолов передвинул край Кавказской линии к югу и выпросил приличные суммы из государственной казны, чтобы обустраивать поселение для своих бывших сослуживцев. Первым делом построили роскошную ресторацию, заложили огромный парк, галерею для распития минералки, купальни. Все эти сооружения и сейчас являются украшением города. С конца 19 столетия заработал завод, разливающий лечебную воду для поставок в российские регионы.

Заказав путевку в один из санаториев Кисловодска, можно легко пересечься с какой-нибудь знаменитостью

Лев Лещенко любит отдыхать в санатории "Заря". Екатерина Жемчужная, солистка цыганского театра "Ромэн", проходила оздоровительный курс в санатории "Луч" в 2014 вместе с супругом. Она не поленилась провести свой авторский вечер для отдыхающих совершенно бесплатно.

Ещё с советских времен для Иосифа Кобзона Кисловодск был одним из самых любимых мест отдыха. Кроме этого, он приезжал в город с концертами, выступал на сцене Курзала.

Народный артист СССР, оперный баритон Леонид Сметанников, отдыхая в санатории "Центросоюз" в 2015 г., порадовал отдыхающих своим выступлением.

Любовь Успенская начинала свою певческую карьеру в Кисловодске и периодически навещает его. Леонид Каневский, Елена Сафонова тоже частые гости в санаториях города.

Любят здесь отдыхать депутаты Государственной Думы РФ, а также Председатель Совета Федераций Валентина Ивановна Матвиенко.

Да это и не мудрено. Ведь еще с царских времен сюда едут курортники не только восстанавливать здоровье, но и наслаждаться замечательной природой, целебным воздухом.

Финансовая сторона

Здесь может позволить себе отдохнуть человек с вполне скромным бюджетом. Можно снять недорого жилье в городских кварталах, купить курсовку для лечения в любом санатории. Цены на продукты не высоки. Много магазинов, рынок, столовые и рестораны.

Безопасность

Это курортный городок, куда с незапамятных времен аристократия приезжала "отдохнуть на водах". Для променада на Курортном бульваре шились новые наряды. Так что все желающие продемонстрировать свои модные обновки могут это сделать с удовольствием. Здесь вполне безопасно гулять по вечерам. В каждом санатории есть охрана. Так что можно расслабиться.

Климат

Когда ехать в Кисловодск?

В какое время года ехать в Кисловодск

Здесь мягкий умеренно-континентальный климат. Нет изнуряющей летней жары и зимней стужи. Выпавший снег быстро тает. В феврале — марте отдыхающих, как правило, немного. Можно по доступной цене снять в городе жилье, купить необходимый набор процедур в санатории подходящего направления и поправить свое здоровье за небольшие деньги. И как можно больше гулять по тихому весеннему парку, кормить белочек, дышать целебным воздухом. Когда-то этот воздух так впечатлил Алексея Косыгина, что он категорически запретил строить здесь аэропорт. За что многие миллионы пролечившихся людей ему благодарны (даже если и не ведают этого имени).

В апреле все цветет, благоухают каштаны и цветочные клумбы. Традиционно 1 мая в городе открывают курортный сезон. В парке, на бульваре устраивают концерты, ярмарки.

Летом море зелени. Особой жары не бывает, максимум +25 С в августе. Но, конечно, много отдыхающих. К достопримечательностям для селфи не прорваться.

В сентябре — октябре в Кисловодске, как и в близлежащем Пятигорске, тепло и буйство природных красок. Хотя сентябрь иногда выпадает с большим количеством дождливых деньков. А октябрь — действительно время бархатного сезона, "очей очарованье". Да и курортников гораздо меньше. Случается иногда "катаклизм", в конце октября выпадает снежок, покрывая цветущие розы. Но он, как правило, быстро тает. В декабре температура может подняться до +10С.

Тому, кто желает поправить здоровье без особого ущерба для своего кармана, в Кисловодск следует ехать в марте-феврале или октябре-ноябре. Природа даст возможность надышаться целебным воздухом. Можно недорого снять квартиру, номер в гостинице, а в санатории купить курсовку и посещать процедуры в подходящее время.

Чем заняться в разные времена года

Кисловодский дельфинарий Выступление в Кисловодском Государственном цирке Джип-туры

Для тех, кто приехал в санаторий, культурно-массовые мероприятия включены в стоимость путевки. Кроме них, предлагаются экскурсии. Можно заказать индивидуальные пешеходные туры с профессиональными гидами, которые знакомят гостей с историей города. Для любителей активного отдыха будут интересны конные прогулки на Рим-гору (по цене 2500 руб.с человека). Или туры на джипах по маршрутам "Ак-Топрак и Чегемские водопады", "Плато Бермамыт". Посмотреть спортивные соревнования. Для тех, кто приехал в город не только восстанавливать здоровье, существуют места для занятий спортом и развлечений. По адресу проспект Победы, д.14 , что недалеко от железнодорожной станции "Минутка", стоит большой спортивный комплекс "Юг-спорт". Здесь проходят соревнования по очень многим видам спорта, культурно-массовые мероприятия. Пообщаться с дельфинами в дельфинарии на Промышленной улице, 5А. С ними можно фотографироваться на память. Представления проходят с участием не только дельфинов, но и морских котиков и белух. В сувенирной лавке можно приобрести картины, нарисованные дельфинами (традиционные сувениры для курортов на Черном море и КМВ). Входной билет стоит 450 руб. Сходить на представление в цирк. Здание стоит на проспекте Победы, 12. Там можно посмотреть ледовое шоу или спектакль на воде. В этом цирке самый большой на Ставрополье зал для публики с 1500 посадочных мест. Входной билет стоит от 500 рублей. Этот вид развлечений доступен круглый год независимо от погоды.

Подходящие экскурсии Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут 5 28 отзывов от 1500 ₽ за чел. Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с историей города на прогулке по центру Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су! 4.9 29 отзывов от 8000 ₽ за чел. Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов Экскурсия на Эльбрус из Кисловодска 4.5 8 отзывов 2500 ₽ за чел. Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эл... Все экскурсии Кисловодска

Праздники

Курортный бульвар Празднование фестиваля молодого вина

Городские праздничные мероприятия совпадают с праздничным календарем России. Обычно все главные события происходят на Курортном бульваре. Здесь организуют ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, концерты.

Каждый год начало октября ознаменовано событием крупного масштаба. Проводится Фестиваль молодого вина. Пятачок возле Нарзанной галереи заполняется бочонками и бутылками с коллекционными винами и коньяками, которые привозят виноделы не только России, но и Зарубежья.

Что едят жители города - местная кухня

Шашлык – на Кавказе без него никуда 😉 Чай из горных трав Осетинский пирог

Местная кухня так же разнообразна, как и состав национальностей в Кисловодске. Жители спешат поделиться своими блюдами с приезжими. Национальные блюда народов Кавказа можно попробовать в ресторанах "Замок", кафе "Сакля", многочисленных шашлычных. Здесь подадут армянский шашлык, азербайджанский плов, жареную дичь.

В театре-ресторане "Благодать" предлагают исконно русскую кухню.

В кафе "Don Че" готовят вкусную пиццу по итальянским рецептам.

В "Старом парке" можно отведать настоящего осетинского пирога и чай на горных травах.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Парк Отель Пансионат "Ласточка" Пансионат "Кубань"

В Кисловодске достаточно много отелей и гостевых домов разного уровня комфортности. В трехзвездочных гостиницах номер стоит до 4500 руб. в сутки. Недорого можно разместиться в пансионатах "Ласточка", "Легенда", "Кубань".

В случае, если у вас ограниченный бюджет и нет желания подстраиваться под санаторное расписание, можно снять квартиру, апартаменты. В центре города, рядом со всеми главными местами паломничества курортников (парк, питьевая галерея, колоннада, нарзанные ванны) вам это обойдется от 9 тысяч рублей за неделю на двоих (даже на троих с ребенком). Жилищный фонд в центре, конечно, старой постройки, но хозяева прикладывают все усилия, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Просто нужно искать жилье заранее и на проверенных сайтах. А для лечения можно купить курсовку в понравившемся санатории и посещать процедуры в удобное время.

Как добраться до Кисловодска

ЖД вокзал Канатная дорога

Аэропорта здесь нет. Ближайший находится в городе Минеральные Воды. От него минут за 40 можно доехать на такси, электричке, автобусе или маршрутке.

Есть железнодорожный вокзал и рядом с ним автовокзал (говорят, не совсем официально образовался). За городом еще один автовокзал. Есть много прямых поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, разных регионов. В Москве можно купить билет не менее чем на 10 поездов по цене от 4000 руб. за место в купе. На скорых составах доедете за сутки.

Добираться можно автомобилем. Трасса М 4 "Дон" комфортна на протяжении всего пути. Но много платных участков, что обходится весьма дорого. От Москвы до Кисловодска 1630 км.

Зато в самом городе есть свой оригинальный вид транспорта. Это канатная дорога, длина которой 1743 метра. Можно сесть в вагончик у "Храма воздуха" и прокатиться на гору Малое Седло.

Сувениры, которые можно привезти из Кисловодска

Мыло-мочалка с шунгитом и вытяжкой Тамбуканской грязи Фарфоровые помльники Травяной чай

Туристы на протяжении многих лет везут на память фарфоровые кружки с носиком (питейники), из которых нужно правильно пить минеральную воду. Расписанные ручным способом, эти изделия имеют самую разнообразную форму. Предприятие "Феникс" производит сервизы, настенные тарелки, картины, вазы, часы из фарфора.

Можжевеловые украшения, мешочки, подушечки с лечебными опилками.

Пейзажи, которыми торгуют местные живописцы на Курортном бульваре. У них можно заказать свой портрет.

Разнообразные предметы из овчины: варежки, шапки, жилеты, бурки.

Косметика на основе лечебной грязи Тамбуканского озера.

Травяные чаи.

Плюсы и минусы отдыха здесь

Минусы:

Городок небольшой, благоустроен только центр, где гуляет основная масса курортников.

Жилой фонд в основном размещается в старых зданиях.

Одна из нехороших сторон Кисловодска – обилие автомобильных пробок, особенно в центре, на пути к Колоннаде. Это в высокий курортный сезон.

В санаториях тоже далеко не во всех проведен хороший современный ремонт.

Плюсы:

Великолепная природа, шикарный парк и минеральная вода в свободном доступе.

Здесь спокойно.

Прекрасная лечебная база в санаториях.

Достаточно бюджетные цены на все: жилье, продукты, транспортные расходы.

Гостеприимные жители.

Что нужно сделать обязательно

Нарзанная галерея Кисловодский курортный парк Храм воздуха

Напиться вдоволь целебной минеральной водички в Нарзанной галерее. Это удовольствие до сих пор обходится бесплатно. Сделать селфи на фоне замечательных скульптур, установленных здесь.

Нагуляться в Курортном парке, пофотографировав чудесные пейзажи.

Покататься на канатной дороге и снять окрестности во всех ракурсах.

Посмотреть достопримечательности, хотя бы в пределах Курортного бульвара.

До встречи в Кисловодске

Замок коварства и любви Грот Демона

Выбирайте любой из 45 санаториев и отправляйтесь поправлять здоровье на "кислые воды". Если Вам предложат экскурсию в "Замок коварства и любви" (обычно туда везут всех отдыхающих из Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Ессентуки), то не отказывайтесь. Послушайте одну из местных легенд о двух влюбленных, которым не суждено было воссоединиться при жизни. В окружении скал причудливой формы, в которой просматривается очертание замка, получится замечательное селфи. Здесь есть грот Демона, в котором, по местным свидетельствам, исполнял свои арии великий Шаляпин. Попробуйте себя в роли певца. Горы помогут зазвучать.

В этом комплексе есть отель "Замок", кафе "Сакля", где можно попробовать национальные блюда.