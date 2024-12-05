Отправляемся в путешествие, в котором за два дня увидим всю красоту и разнообразие горной части Чеченской республики. Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, проникнемся атмосферой древности и прикоснëмся к истории.

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Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Путешествие по горной Чечне

За два дня нашего увлекательного путешествия по живописным местам горной Чечни мы увидим множество удивительных достопримечательностей.

Первый день

Наше приключение начнется в Аргунском ущелье. Мы отправимся в высокогорья Чечни вдоль реки Чанты-Аргун по древней извилистой дороге, проложенной прямо в скалах. Этот участок пути порадует нас невообразимыми видами, от которых захватывает дух. В ходе нашего путешествия мы сделаем несколько остановок для фотографий в самых живописных уголках ущелья.

Уникальные Ушкалойские скальные башни-близнецы;

Комплекс Нихайлойских водопадов;

Экскурсия в средневековом замке-крепости Пхьа-Коч.

Далее мы направимся в Малхистинское ущелье — настоящую колыбель вайнахов, где нас ждут древние легенды и величественные башни. Здесь мы посетим старинный некрополь — городок мёртвых Цой-Педе, а также погуляем по древним башенным комплексам Икал-Чу, Итал-Чу, Терти и Меши.

Второй день

Мы начнем день с захватывающих видов и путешествия по горному перевалу к Шаройскому ущелью. Здесь нас ждет экскурсия по недавно отреставрированному шаройскому башенному комплексу и прогулка к живописному Нохч-Келойскому водопаду.

После этого нас ждет внедорожный джиппинг и очередной горный перевал, который приведет нас к настоящей жемчужине Кавказских гор — озеру Кезеной-Ам. Мы сможем прогуляться по улочкам древнего города Хой, сделать множество фотографий с видами на Кезеной, а желающие смогут насладиться водной прогулкой на катере.

В завершение нашего путешествия нас будет ожидать вкуснейший национальный ужин и живописная горная дорога в Грозный, а затем в Кисловодск.

Вся поездка проходит на комфортных джипах (до 4-х человек в машине) и в сопровождении опытных местных гидов.

Внимание! В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.