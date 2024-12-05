Горная Чечня

Горный джиппинг по Чечне: 2-дневный тур из Кисловодска
Отправляемся в путешествие, в котором за два дня увидим всю красоту и разнообразие горной части Чеченской республики.

Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, проникнемся атмосферой древности и прикоснëмся к истории.
Горная Чечня
Горная Чечня
Горная Чечня
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00

Описание тура

Путешествие по горной Чечне

За два дня нашего увлекательного путешествия по живописным местам горной Чечни мы увидим множество удивительных достопримечательностей.

Первый день

Наше приключение начнется в Аргунском ущелье. Мы отправимся в высокогорья Чечни вдоль реки Чанты-Аргун по древней извилистой дороге, проложенной прямо в скалах. Этот участок пути порадует нас невообразимыми видами, от которых захватывает дух. В ходе нашего путешествия мы сделаем несколько остановок для фотографий в самых живописных уголках ущелья.

  • Уникальные Ушкалойские скальные башни-близнецы;
  • Комплекс Нихайлойских водопадов;
  • Экскурсия в средневековом замке-крепости Пхьа-Коч.

Далее мы направимся в Малхистинское ущелье — настоящую колыбель вайнахов, где нас ждут древние легенды и величественные башни. Здесь мы посетим старинный некрополь — городок мёртвых Цой-Педе, а также погуляем по древним башенным комплексам Икал-Чу, Итал-Чу, Терти и Меши.

Второй день

Мы начнем день с захватывающих видов и путешествия по горному перевалу к Шаройскому ущелью. Здесь нас ждет экскурсия по недавно отреставрированному шаройскому башенному комплексу и прогулка к живописному Нохч-Келойскому водопаду.

После этого нас ждет внедорожный джиппинг и очередной горный перевал, который приведет нас к настоящей жемчужине Кавказских гор — озеру Кезеной-Ам. Мы сможем прогуляться по улочкам древнего города Хой, сделать множество фотографий с видами на Кезеной, а желающие смогут насладиться водной прогулкой на катере.

В завершение нашего путешествия нас будет ожидать вкуснейший национальный ужин и живописная горная дорога в Грозный, а затем в Кисловодск.

Вся поездка проходит на комфортных джипах (до 4-х человек в машине) и в сопровождении опытных местных гидов.

Внимание! В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.

12.09.2022 - 13.09.2022

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аргунское ущелье
  • Ушкалойские скальные башни-близнецы
  • Нихаойские водопады
  • Некрополь Цой-Педе
  • Башенные комплексы Итал-Чу, Икал-Чу, Меши, Терти
  • Замковая крепость Пхья-Коч
  • Башенный комплекс Шарой
  • Нохч-Келойский водопад
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Древний город Хой
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Чаепитие с красивым видом
  • Проживание в гостинице с двухместным размещением
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и выставки
  • Экологический сбор
  • Катание на катере
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 12.09.2022 - 13.09.2022
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Удобную ЗАКРЫТУЮ спортивную обувь и одежду
  • Наличные деньги
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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