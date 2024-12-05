Насладимся глубоким умиротворением и величием природы, проникнемся атмосферой древности и прикоснëмся к истории.
Описание тура
Путешествие по горной Чечне
За два дня нашего увлекательного путешествия по живописным местам горной Чечни мы увидим множество удивительных достопримечательностей.
Первый день
Наше приключение начнется в Аргунском ущелье. Мы отправимся в высокогорья Чечни вдоль реки Чанты-Аргун по древней извилистой дороге, проложенной прямо в скалах. Этот участок пути порадует нас невообразимыми видами, от которых захватывает дух. В ходе нашего путешествия мы сделаем несколько остановок для фотографий в самых живописных уголках ущелья.
- Уникальные Ушкалойские скальные башни-близнецы;
- Комплекс Нихайлойских водопадов;
- Экскурсия в средневековом замке-крепости Пхьа-Коч.
Далее мы направимся в Малхистинское ущелье — настоящую колыбель вайнахов, где нас ждут древние легенды и величественные башни. Здесь мы посетим старинный некрополь — городок мёртвых Цой-Педе, а также погуляем по древним башенным комплексам Икал-Чу, Итал-Чу, Терти и Меши.
Второй день
Мы начнем день с захватывающих видов и путешествия по горному перевалу к Шаройскому ущелью. Здесь нас ждет экскурсия по недавно отреставрированному шаройскому башенному комплексу и прогулка к живописному Нохч-Келойскому водопаду.
После этого нас ждет внедорожный джиппинг и очередной горный перевал, который приведет нас к настоящей жемчужине Кавказских гор — озеру Кезеной-Ам. Мы сможем прогуляться по улочкам древнего города Хой, сделать множество фотографий с видами на Кезеной, а желающие смогут насладиться водной прогулкой на катере.
В завершение нашего путешествия нас будет ожидать вкуснейший национальный ужин и живописная горная дорога в Грозный, а затем в Кисловодск.
Вся поездка проходит на комфортных джипах (до 4-х человек в машине) и в сопровождении опытных местных гидов.
Внимание! В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями маршрут поездки может быть изменён.
12.09.2022 - 13.09.2022
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргунское ущелье
- Ушкалойские скальные башни-близнецы
- Нихаойские водопады
- Некрополь Цой-Педе
- Башенные комплексы Итал-Чу, Икал-Чу, Меши, Терти
- Замковая крепость Пхья-Коч
- Башенный комплекс Шарой
- Нохч-Келойский водопад
- Озеро Кезеной-Ам
- Древний город Хой
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Полное экскурсионное сопровождение
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Чаепитие с красивым видом
- Проживание в гостинице с двухместным размещением
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и выставки
- Экологический сбор
- Катание на катере
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Удобную ЗАКРЫТУЮ спортивную обувь и одежду
- Наличные деньги
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат