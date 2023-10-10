Домбай и регион КМВ. Тур на выходные

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Этот короткий тур в Домбай и регион КМВ рассчитан на выходные дни.

Вы сможете вырваться из привычной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками в Ессентуках, головокружительными видами гор Западного Кавказа в Карачаево-Черкессии.

У вас будет возможность поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем.
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за субботу и воскресенье
Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Поразимся белизной огромных ледников, изумрудом зелени лесов и ярким разнотравием альпийских лугов
Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд. Свободное время

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Суббота. Экскурсия в Домбай

6:30 Экскурсия в Домбай.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено тарифом).

Суббота. Экскурсия в ДомбайСуббота. Экскурсия в ДомбайСуббота. Экскурсия в ДомбайСуббота. Экскурсия в Домбай
3 день

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.

ВАРИАНТ I

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату.

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

ВАРИАНТ II

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

9:00 Экскурсия «Города КМВ».

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Воскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВВоскресенье. Экскурсии на выбор: Кисловодский комплекс или Города КМВ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный 2-х местный 3-х местный4-х местныйдоп. место

Бештау

стандарт 28 000
комфорт 30 500		стандарт 20 450
комфорт 21 700
люкс 23 600

семейный 20 950

семейный 18 90017 450
Машукэконом 21 450
стандарт 22 700		эконом 17 750
стандарт 18 050
комфорт 22 600 		комфорт 19 100
семейный 22 650

семейный 20 300

16 450
Наутилусстандарт 21 600.
полулюкс 24 100		стандарт 17 800
полулюкс 19 050 		полулюкс 18 450полулюкс 18 050
  • без питания:
Стоимость в 2024 году
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местныйдоп. место
Маск

стандарт 25 850
делюкс 27 100

полулюкс 29 600

стандарт 18 300
делюкс 18 950
полулюкс 20 200 		доп. место 15 300 -15 300
Бештаустандарт 25 850
комфорт 28 350		стандарт 18 300
комфорт 19 550
люкс 21 450

семейный 18 800

семейный 16 75015 300
Машукэконом 20 050
стандарт 21 350 		эконом 16 350
стандарт 16 700
комфорт 21 200		комфорт 17 750
семейный 21 250

семейный 18 950

15 050
Наутилусстандарт 20 300
полулюкс 22 850 		стандарт 16 550
полулюкс 17 800

полулюкс 17 200

полулюкс 16 800
Пятигорск

стандарт 18 300

джуниор 25 350

cтандарт 16 800

джуниор 18 050

--
Южная

стандарт singl 18 050

стандарт 20 800
джуниор 23 350

стандарт 15 800

джуниор 17 050

--13 550

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

Отель «Южная»

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день - ужин2 день - ужин3 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - ужин
  • 3 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал (в день заезда и выезда)
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел
  • При оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.

Место посадки на экскурсии – зависит от выбранного места проживания.

При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресу пр-т. Кирова 23 (вход в парк Цветник) в независимости от места проживания, а также:

  • Отель «Бештау»
  • Санаторий «Зори Ставрополья»
  • Вход в парк Цветник
  • Санаторий «Тарханы»
  • Санаторий «Родник»
  • Санаторий «им. С. М. Кирова»
  • Радоновая лечебница
  • ул. Пастухова, 2
  • Лермонтовские ворота (Пилоны)
  • По пр. Калинина (ост. Рассвет)
  • Санаторий «Машук»
    Для проживающих в гостиницах:
  • Гостиница «БЕШТАУ» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • Гостиница «МАСК» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • Гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после.

Доп. сутки без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700

Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000

Какое будет питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.

В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 окт 2023
Все очень понравилось!
В
16 авг 2022
Отличная компания, отличная команда, лучший тур!!!! Эмоции не передать ни фото ни словами. Каждому советую хоть один раз побывать в горах особенно на Домбай! Экскурсоводы Сергей Евгеньевич и Татьяна просто пушки!! Столько интересных историй да и познавательных рассказывают) не пожелтела ни капли!! Ребята, вам процветания и побольше туристов ❤️
Г
3 авг 2022
Было всё замечательно, спасибо большое всей команде?
Жаль, что так мало дней, но мы сами такой тур выбрали) впечатлений столько, будто неделю были☺️
Экскурсоводы рассказывали всё очень интересно, единственное, хотелось бы немного поживее рассказа от первого экскурсовода))

Места замечательные, но ездили особенно во второй день много. В Ессентуках совсем не было сил ходить. . Но тоже понимаю, это можно сказать экспресс-тур. Но если бы было 3 дня, думаю, успели бы всё посмотреть в более спокойном темпе?

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Кисловодска

Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Минеральные Воды
26 мая
23 июня
28 июля
25 авг
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
г. Минеральные Воды
19 мая
16 июня
21 июля
18 авг
от 116 100 за человека
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
г. Минеральные Воды
23 мая
20 июня
25 июля
22 авг
от 32 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кисловодске
Все туры из Кисловодска
All Airlines
ХорошоТам