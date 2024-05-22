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Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Мы поднимемся по канатным дорогам к смотровым площадкам, чтобы полюбоваться впечатляющем пейзажем Кавказских гор»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
«Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Возможен выбор другого отеля в той же ценовой категории и организация проживания в горах»
50 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
«Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска»
16 сен в 17:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ГГалина1 мая 2024Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ЕЕлена26 сентября 2023Вернулись пару дней назад с путешествия по Кавказу " Вояж в созвездие гор". Первый раз увидела горы- впечатления ошеломляющие! Величие,
- ССергей18 июля 2023Сама программа тура замечательная, впечатлений море и самых положительных, организация, гид Димитрий и транспорт тоже были отличными. Горы прекрасны, но
- ТТатьяна20 июня 2023Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
- ИИрина4 июня 2023Тур очень интересный, правда, мне, как человеку активному, не хватило нагрузки) в него смело можно ехать с детьми (5+). Пожилым
- ЮЮлия10 мая 2023Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горы»
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