Туры к горам Кисловодска

Найдено 8 туров в категории «Горы» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«Мы поднимемся по канатным дорогам к смотровым площадкам, чтобы полюбоваться впечатляющем пейзажем Кавказских гор»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
«Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Отправляемся в горы Кавказа, чтобы остаться наедине с природой и проветрить голову, расслабиться в окружении скал и лесов и сменить городской гул на шум водопадов и тишину ущелий»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
«Проведём выходные с пользой для души и тела — на кавказском курорте в окружении гор и мощных водопадов»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима: индивидуальный тур
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
«Возможен выбор другого отеля в той же ценовой категории и организация проживания в горах»
50 000 за человека
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Начало: Кисловодск, вечер
«Утром отправимся в поход на гору Большое седло — одну из самых высоких вершин вблизи Кисловодска»
16 сен в 17:00
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной и познавательной информации о
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    жизни народов Кавказа, исторических событиях, о Пушкине, Лермонтове и Толстом. Увидели прекрасные уголки Кавказа, которые посещает не каждый турист. Благодарю за организацию тура.

    Прекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интереснойПрекрасно организованы экскурсии принимающей стороной. Всегда вовремя подавался автобус. Сопровождали экскурсию профессиональные гиды, получили много интересной
  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • Е
    Елена
    26 сентября 2023
    Вояж в созвездие гор Кавказа
    Вернулись пару дней назад с путешествия по Кавказу " Вояж в созвездие гор". Первый раз увидела горы- впечатления ошеломляющие! Величие,
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    красота, энергетика!!! Тур очень правильно подобран, насладились горами, прогулялись по ущельям с водопадами и голубыми озерами, попили минеральной водички, (кстати мало общего с той, что мы покупаем в Москве в торговых сетях), искупались в горячих источниках, познакомились с историей края. Переезды, конечно, длинные, уставали немного, но все окупалось красотами!!! Очень рекомендую, у нас в группе не осталось равнодушных, все были в восторге, хочется вернуться!!!

  • С
    Сергей
    18 июля 2023
    Вояж в созвездие гор Кавказа
    Сама программа тура замечательная, впечатлений море и самых положительных, организация, гид Димитрий и транспорт тоже были отличными. Горы прекрасны, но
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    это не было неожиданностью, а вот что удивило так это как хороши Пятигорск и Кисловодск, но есть несколько проблемных моментов, из-за которых я ставлю пятерку с минусом. Места обедов во время экскурсий выбранных организатором неудачные, в первых двух заведениях еда была никакая, хотя в любом месте будь то ресторан при отеле или кафе в городе, которые мы случайным образом выбирали сами, еда была очень вкусной. Поэтому больше мы ничего не заказывали в таких местах, плотно завтракали в отелях (отдельное почтение отелю Интурист в Пятигорске, шведские столы там что-то с чем-то), перехватывали по мелочи в обед и уже наслаждались кавказской кухней на ужин, когда возвращались в город. Последний момент связан с санитарными остановками, некоторые туалеты были ужасными (хуже деревенских), стоит об этом предупреждать и давать желающим возможность справить нужду в природных условиях или говорить через сколько времени будет нормальный туалет. Но это все мелочи, они уже почти забылись, а вот что осталось так это куча ярких картинок в голове от прожитого тура, мы получили гораздо больше чем ожидали, кавказские горы и кухня теперь в нашем сердце навсегда благодаря этому туру.

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2023
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
  • И
    Ирина
    4 июня 2023
    Вояж в созвездие гор Кавказа
    Тур очень интересный, правда, мне, как человеку активному, не хватило нагрузки) в него смело можно ехать с детьми (5+). Пожилым
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    людям будет немного сложнее из-за подъёма на горы (перепад высот, давления, температуры, горный рельеф). Гид Димитрий молодец! Очень доброжелательный, профессиональный, весёлый! Водитель Владимир тоже молодец! Программа интересная, природа потрясающая, кухня очень вкусная! Отели рекомендую интурист, Синдика. Хороший сервис, вкусный завтрак. Тёплые вещи, зонт, дождевик, сушилка для обуви обязательно иметь с собой! Тур рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Всё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
  • Л
    Лариса
    1 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  3. Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  4. Вояж в созвездие гор Кавказа
  5. 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Горы" можно забронировать 8 авторских туров от 9 900 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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