Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
«Тенистые дорожки городского парка и прогулка по берегу Сестры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборКлин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
«В парке посетите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с дочерью Менделеева Любовью»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕлена19 августа 2025Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!
- ООльга18 августа 2025Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду
- ААлексей14 августа 2025Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.
- ССветлана4 августа 2025Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по
- ААлёна27 июля 2025Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции
- ООльга22 июля 2025Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
- РРавгат13 июля 2025Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
- ЕЕлена6 июля 2025Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
- ККсения30 июня 2025Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
- ТТатьяна30 июня 2025Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых
- ТТатьяна28 июня 2025Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
- РРоман16 июня 2025Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии
- ААлександр15 июня 2025Отличная экскурсия, спасибо, Павел!
- ГГалина7 июня 2025Прекрасная экскурсия по Клину!
Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!
- ТТатьяна29 мая 2025Отличная экскурсия, интересная!
- ЛЛюбовь13 апреля 2025Клин- город небольшой, но с давней историей с 1317 года. Было интересно послушать рассказ Павла об исторических событиях, о настоящем
- ААнастасия31 марта 2025Павел провел прекрасную экскурсию! Я думаю, мы узнали за короткое время достаточно информации об этом интересном месте. Спасибо ему!!!
- ЛЛариса24 февраля 2025Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!
- ААнтон23 декабря 2024Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!
Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла
Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла
Клин зовёт!
День выдался
по- настоящему зимний, снежный, морозный.
Павел погрузил
