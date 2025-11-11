Мои заказы

Сестрорецкий парк – экскурсии в Клине

Найдено 4 экскурсии в категории «Сестрорецкий парк» в Клине, цены от 6659 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
14 дек в 10:00
16 дек в 12:30
от 6700 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    11 ноября 2025
    Клин зовёт
    Качественная, насыщенная, очень интересная экскурсия по центру города. Экскурсовод замечательный, полностью погружен в исторический и фактический материал. Подача материала четкая и наполненная фактами и событиями. Экскурсовод контактный и понимающий. Спасибо большое Павлу за интересно и познавательно проведенное время.
  • И
    Ирина
    6 ноября 2025
    Клин зовёт
    Экскурсия получилась вполне интересной, но хотелось бы, чтоб экскурсовод что-то рассказывал и во время передвижения до следующей точки, а не шел молча впереди. И раз уж экскурсия заявлена протяженностью два часа, то на 15 минут раньше заканчивать всё-таки не следует)
  • А
    Алена
    8 октября 2025
    Клин зовёт
    Прекрасный экскурсовод Павел с интересом увлек историей города и его жителей и гостей! Спасибо огромное за программу, очень понравилось!
    Прекрасный экскурсовод Павел с интересом увлек историей города и его жителей и гостей! Спасибо огромное за программу, очень понравилось!
  • С
    Светлана
    8 октября 2025
    По тропам вдохновения - в Клин
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду! Это не просто профессионал, а человек, который искренне любит свое дело и умеет «заразить»
    

    этой любовью других.
    Ее рассказ — не сухой пересказ фактов, а живая, наполненная деталями и личными открытиями история. Она с легкостью отвечала на все наши вопросы, чувствовалось, что за ее словами стоят глубокие знания и опыт.
    Отдельно хочется отметить душевность и внимательность к группе. Спасибо за создание теплой и комфортной атмосферы. Мы уехали не просто с новыми знаниями, а с настоящим чувством причастности к истории города.
    Однозначно рекомендую для тех, кто ценит качественный и глубокий контент.

  • Н
    Надежда
    17 сентября 2025
    Клин зовёт
    Мы очень довольны экскурсией. Павел рассказывал очень интересно. Получили полное представление об истории города и его развитии.
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2025
    Клин зовёт
    Благодарим Павла за интересную экскурсию- прогулку по древнему Клину! Много информации по истории города, об исторических персонажах и жителях! Отличная организация маршрута, старый город прошли с большим удовольствием! Рекомендую таким де гостям города, как и мы!
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!
    

    Клин для нас родной город, но на экскурсии узнали и увидели много нового! Для меня в день рождения, лучший подарок город детства и чудесный, позновательный маршрут с замечательной экскурсией! Очень понравилось, от души рекомендуем!

  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Клин зовёт
    Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду
  • А
    Алексей
    15 августа 2025
    Клин зовёт
    Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Клин зовёт
    Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по
    

    самому центру Клина, много ходить не пришлось. Дождик не помешал, было интересно. Желаем городу процветания, а экскурсоводу новых экскурсантов по древнему городу и почтовой столице времен Петра I.

  • А
    Алёна
    27 июля 2025
    Клин зовёт
    Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции
    

    объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!)

    
  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Клин зовёт
    Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
    Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
    

    знания о регионе и увлекательные истории сделали экскурсию не только познавательной, но и невероятно интересной. Мы узнали много нового о культуре и истории Клина, а также о значимых личностях, связанных с этим местом.
    Маршрут был хорошо продуман: мы посетили самые интересные достопримечательности. Павел всегда был готов ответить на наши вопросы и делился интересными фактами.
    Рекомендую экскурсию "Клин зовет" всем, кто хочет узнать больше об этом уютном городе. Большое спасибо Павлу за экскурсию!

    
  • Р
    Равгат
    13 июля 2025
    Клин зовёт
    Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
    Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
    

    его историю.
    То что Павел любит своё дело и свой - видно и слышно с первых минут знакомства: предельная вежливость, такт, абсолютная лояльность к вопросам слушателей и сопереживающие состоянию и изменениям происходящим в городе.
    Рекомендуем, однозначно.

    
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
  • К
    Ксения
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
    
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых
    

    погодных условиях провел прекрасную экскурсию. От всей нашей компании выражаем ему искреннюю благодарность! Обязательно вернёмся в Клин досматривать достопримечательности о которых рассказывал Павел, но мы, в силу ограниченного времени, не успели посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Клин зовёт
    Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
    
  • Р
    Роман
    16 июня 2025
    Клин зовёт
    Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии
    

    Павла, Клин раскрывается как город с вековой историй, город который не исчез с карты России, а продолжает жить и развиваться.
    Огромное спасибо Павлу за экскурсию!

  • А
    Александр
    15 июня 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, спасибо, Павел!

