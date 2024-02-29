Посетите все этапы производства пива, начиная с дробления сырья и заканчивая розливкой в бутылки и кеги.
Узнайте об химических процессах, происходящих во время изготовления пива, и познакомьтесь с ролью микробиологической лаборатории в этом процессе.
Узнайте об химических процессах, происходящих во время изготовления пива, и познакомьтесь с ролью микробиологической лаборатории в этом процессе.
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Описание
Что вас ожидает: Химия и вкус: Погружение в процессы пивоварения • На экскурсии вы познакомитесь со всеми этапами пивоварения: посетите цеха дробления, розлива в кеги и бутылки, варочный порядок и цех брожения.
- Вы узнаете какие химические процессы происходят во время изготовлениях, зачем нужна микробиологическая лаборатория и чем она отличается от физико-химической лаборатории.
- А в конце экскурсии вы попробуете все актуальные на данный момент сорта, выпускаемые нашей пивоварней!
В любой удобный для вас день с 11:00 до 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по заводу + дегустация в ресторане Brewer's House
- Выполненным в английском стиле с действующем камином
- Что не входит
- Горячие закуски оплачиваются отдельно
- Место начала и завершения?
- улица Терешковой, 1с2
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой удобный для вас день с 11:00 до 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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