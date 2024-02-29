Путешествие в город Клин на пивоваренный завод GLETCHER

Индивидуальная экскурсия в Клине
Посетите все этапы производства пива, начиная с дробления сырья и заканчивая розливкой в бутылки и кеги.

Узнайте об химических процессах, происходящих во время изготовления пива, и познакомьтесь с ролью микробиологической лаборатории в этом процессе.
Путешествие в город Клин на пивоваренный завод GLETCHER
Путешествие в город Клин на пивоваренный завод GLETCHER
Путешествие в город Клин на пивоваренный завод GLETCHER
Ближайшие даты:
29
фев
1
мар
2
мар
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает: Химия и вкус: Погружение в процессы пивоварения • На экскурсии вы познакомитесь со всеми этапами пивоварения: посетите цеха дробления, розлива в кеги и бутылки, варочный порядок и цех брожения.
  • Вы узнаете какие химические процессы происходят во время изготовлениях, зачем нужна микробиологическая лаборатория и чем она отличается от физико-химической лаборатории.
  • А в конце экскурсии вы попробуете все актуальные на данный момент сорта, выпускаемые нашей пивоварней!

В любой удобный для вас день с 11:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по заводу + дегустация в ресторане Brewer's House
  • Выполненным в английском стиле с действующем камином
Что не входит
  • Горячие закуски оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
улица Терешковой, 1с2
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный для вас день с 11:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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