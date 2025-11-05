Давным-давно в Клине кипела совсем другая жизнь. Сегодня этот город предлагает путешественникам окунуться в атмосферу русской сказки.
На главной площади можно увидеть исторические Торговые ряды, а в тёплое время года -
На главной площади можно увидеть исторические Торговые ряды, а в тёплое время года -
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические соборы
- 🎨 Красочные музеи
- 🖼️ Живописные виды
- 👨👩👧👦 Семейный отдых
- 🚂 Удобный транспорт
Что можно увидеть
- Главная площадь
- Торговые ряды
- Свято-Троицкий собор
- Церковь Воскресения Христова
Описание экскурсииДанная экскурсия для тех,кто любит узнавать города, желает посетить красочные и сказочные музеи -“Клинское Подворье”, окунуться во временную эпоху посетив интерактивную экспозицию “Русь изначальная”, а можно себя попробовать в роли гончарного мастера отправившись на МК в гончарную мастерскую Сергуниных. Наш город Клин как для взрослых, так и для семейного отдыха. Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вас ожидает:
- Главная площадь и красно-кирпичные Торговые ряды, словно перенесённые сюда из русской сказки
- Старинный особняк в стиле модерн, в котором размещалась городская аптека
- Соборный комплекс, где мы осмотрим Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова с высокой колокольней
- Дворянская улица и почтовый двор, в котором писатель Радищев слушал песню слепого певца во время своего знаменитого путешествия из Петербурга в Москву
- Здания присутственных мест, мещанской богадельни и уездной больницы с Фёдоровской часовней также привлекут наше внимание
- Храм Успения Пресвятой Богородицы, где, по легенде, крестили Петра I
Что не входит в цену
- Стоимость билетов в музеи
Место начала и завершения?
Клин, Советская площадь 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 ноя 2025
отличная экскурсия. Елена мастер своего дела. на все интересующие вопросы ответила. спасибо большое
А
Анна
4 ноя 2025
Давно мечтали побывать в городе Клин и вот мечта осуществилась. 2 ноября 2025г мы встретились с экскурсоводом Еленой в г. Клин. На первый взгляд город как город, но благодаря Елене,
М
Марина
3 ноя 2025
Очень благодарны Елене за интересную, познавательную, увлекательную экскурсию по чудесному Клину! За внимательное отношение к гостям города!
Ю
Юлия
27 сен 2025
Экскурсия по Клину нам очень понравилась. Елена обожает свой город. Это ощущается в том, с каким воодушевлением она рассказывает о нём, о каждом, кто вложил частичку своих сил в создание этого города. Спасибо Вам за прекрасную экскурсию.
Т
Татьяна
16 авг 2025
Было очень интересно и детям и взрослым!
Л
Людмила
31 мар 2025
Большое спасибо Елене за организацию экскурсии!!!!! Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Клине.
Входит в следующие категории Клина
Похожие экскурсии из Клина
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКлин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.