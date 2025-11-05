Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



На главной площади можно увидеть исторические Торговые ряды, а в тёплое время года - читать дальше фонтан с "Девочкой-грибницей".



Соборный комплекс, включающий Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова, станет настоящим открытием.



Не упустите шанс посетить интерактивную экспозицию "Русь изначальная" и попробовать себя в роли гончарного мастера. Клин подходит как для взрослых, так и для семейного отдыха Давным-давно в Клине кипела совсем другая жизнь. Сегодня этот город предлагает путешественникам окунуться в атмосферу русской сказки.На главной площади можно увидеть исторические Торговые ряды, а в тёплое время года - 5 6 отзывов 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Исторические соборы

🎨 Красочные музеи

🖼️ Живописные виды

👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых

🚂 Удобный транспорт

Елена Ваш гид в Клине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 6 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-7 человек 4000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Главная площадь

Торговые ряды

Свято-Троицкий собор

Церковь Воскресения Христова

Описание экскурсии Данная экскурсия для тех,кто любит узнавать города, желает посетить красочные и сказочные музеи -“Клинское Подворье”, окунуться во временную эпоху посетив интерактивную экспозицию “Русь изначальная”, а можно себя попробовать в роли гончарного мастера отправившись на МК в гончарную мастерскую Сергуниных. Наш город Клин как для взрослых, так и для семейного отдыха. Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вас ожидает:

Главная площадь и красно-кирпичные Торговые ряды, словно перенесённые сюда из русской сказки

Старинный особняк в стиле модерн, в котором размещалась городская аптека

Соборный комплекс, где мы осмотрим Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова с высокой колокольней

Дворянская улица и почтовый двор, в котором писатель Радищев слушал песню слепого певца во время своего знаменитого путешествия из Петербурга в Москву

Здания присутственных мест, мещанской богадельни и уездной больницы с Фёдоровской часовней также привлекут наше внимание

Храм Успения Пресвятой Богородицы, где, по легенде, крестили Петра I Что не входит в цену Стоимость билетов в музеи Место начала и завершения? Клин, Советская площадь 18 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.