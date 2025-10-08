Всего за один день вы познакомитесь с историей Клина — и людей, которые её формировали. Побываете в памятных местах города. Поучаствуете в мастер-классе, насладитесь музыкой и народными промыслами, поймёте мудрость предков. А если захотите — ещё и потренируете английский на практике.

Ваш гид в Клине

Описание экскурсии

Знакомство с городом начнём с музея А. П. Гайдара — домиком-крошечкой в три окошечка, откуда писатель уходил на фронт, где нашёл свою любовь и написал свои лучшие произведения.

Отправимся в исторический центр города и осмотрим старинные торговые ряды, Соборную площадь — сердце Клина, Почтовый двор, фонтан «Девочка-грибница».

Затем — обед в кафе и мастер-класс. Вы своими руками сделаете народную куколку, браслет или подвеску.

Прогуляемся тропами, которыми любил гулять Чайковский

Представим как композитор наслаждался природой на берегах реки Сестры, делал наброски мелодий

Полюбуемся Воскресенским храмом 18 века с иконостасом, изразцы которого сделаны вручную, а также Троицким собором

На памятнике «700 лет Клину» увидим исторических личностей, связанных с историей города

Посетим дом-музей композитора, где полностью сохранилась подлинная обстановка 19 века, где всё пропитано вдохновением. В конце — прогуляемся по Сестрорецкому парку.

Примерный тайминг

9:35 — встреча в Ямском сквере

10:15–11:00 — экскурсия в музее Гайдара

11:00 — обзорная экскурсия по городу (1 часть)

13:00 — обед

13:30 — обзорная экскурсия по городу (2 часть)

15:00 — экскурсия по мемориальному комплексу Чайковского

17:00 — окончание экскурсии

Организационные детали