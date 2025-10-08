Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
Всего за один день вы познакомитесь с историей Клина — и людей, которые её формировали. Побываете в памятных местах города. Поучаствуете в мастер-классе, насладитесь музыкой и народными промыслами, поймёте мудрость предков. А если захотите — ещё и потренируете английский на практике.
Описание экскурсии
Знакомство с городом начнём с музея А. П. Гайдара — домиком-крошечкой в три окошечка, откуда писатель уходил на фронт, где нашёл свою любовь и написал свои лучшие произведения.
Отправимся в исторический центр города и осмотрим старинные торговые ряды, Соборную площадь — сердце Клина, Почтовый двор, фонтан «Девочка-грибница».
Затем — обед в кафе и мастер-класс. Вы своими руками сделаете народную куколку, браслет или подвеску.
Прогуляемся тропами, которыми любил гулять Чайковский
Представим как композитор наслаждался природой на берегах реки Сестры, делал наброски мелодий
Полюбуемся Воскресенским храмом 18 века с иконостасом, изразцы которого сделаны вручную, а также Троицким собором
На памятнике «700 лет Клину» увидим исторических личностей, связанных с историей города
Посетим дом-музей композитора, где полностью сохранилась подлинная обстановка 19 века, где всё пропитано вдохновением. В конце — прогуляемся по Сестрорецкому парку.
Примерный тайминг
9:35 — встреча в Ямском сквере 10:15–11:00 — экскурсия в музее Гайдара 11:00 — обзорная экскурсия по городу (1 часть) 13:00 — обед 13:30 — обзорная экскурсия по городу (2 часть) 15:00 — экскурсия по мемориальному комплексу Чайковского 17:00 — окончание экскурсии
Организационные детали
Экскурсия проводится на английском языке (полностью или частично, согласно вашему уровню) или на русском — по вашему желанию
Мастер-класс включен в стоимость и проходит в кафе после обеда
Дополнительно оплачиваются входные билеты: в музей Гайдара — 300 ₽ с чел. + 400 ₽ за экскурсию за группу, в музей Чайковского — 1200 ₽ с чел. на сборной экскурсии и обед (по меню — около 500–600 ₽)
Экскурсию по городу и мастер-класс для вас проведу я, экскурсии в музеях проводят штатные сотрудники
Екатерина — ваш гид в Клине
Меня с детства притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась, как тут жили люди 100 лет назад? О чем мечтали, что делали? Я аккредитованный гид, краевед, переводчик английского, читать дальше
часто путешествую и с удовольствием увлеку вас своими сказами в старинный город. Ведь в каждом из нас живёт маленький ребенок. Также заинтересую тех, кто изучает английский язык. Занимаюсь фольклором, музыкой, былинами, мастер-классами по народным куклам, ткачеству браслета и не только!
С
Светлана
8 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду! Это не просто профессионал, а человек, который искренне любит свое дело и умеет «заразить» этой любовью других. Ее рассказ — не сухой пересказ фактов, а читать дальше
живая, наполненная деталями и личными открытиями история. Она с легкостью отвечала на все наши вопросы, чувствовалось, что за ее словами стоят глубокие знания и опыт. Отдельно хочется отметить душевность и внимательность к группе. Спасибо за создание теплой и комфортной атмосферы. Мы уехали не просто с новыми знаниями, а с настоящим чувством причастности к истории города. Однозначно рекомендую для тех, кто ценит качественный и глубокий контент.