Экскурсия по Коломне предлагает уникальную возможность познакомиться с её богатой историей.
Посетители увидят Коломенский Кремль и Посад, узнают о значимых событиях, таких как битва под Коломной в 1238 году.
Участники экскурсии смогут насладиться видами на реки Коломенку и Москва-реку, а также услышать увлекательные легенды о природных явлениях. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на город с новой стороны
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Коломенский Кремль
- 🌊 Прогуляться вдоль Москва-реки
- 📜 Узнать о битве 1238 года
- 🌿 Исследовать Посад
- 💧 Понять, почему не было питьевой воды
- 📈 Посмотреть шкалу паводков
- 🗣️ Услышать легенды о природных явлениях
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время город оживает, а реки и природа радуют глаз. В зимние месяцы, с декабря по февраль, можно насладиться атмосферой заснеженного города, но стоит учесть холодную погоду. Весной и осенью, в марте-апреле и октябре-ноябре, Коломна также привлекательна, но возможны дожди. В любое время года экскурсия подарит уникальные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Коломенский Кремль
- Посад
- Москва-река
Описание экскурсииМы пройдём весь исторический центр Коломны – Коломенский Кремль, захватим часть Посада, увидим реки Коломенку и Москва-реку. Вы представите место битвы под Коломной в 1238г на Москва-реке, посмотрите на старое русло Коломенки, которое находилось под стенами Кремля, узнаете, почему в городе не было питьевой воды, увидите шкалу паводков и максимальную отметку уровня воды, услышите легенды о необычных природных явлениях в нашем городе и их связи с историей.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова 1а
Завершение: Улица Зайцева 14
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломны
