Экскурсия по Коломне предлагает уникальную возможность познакомиться с её богатой историей.



Посетители увидят Коломенский Кремль и Посад, узнают о значимых событиях, таких как битва под Коломной в 1238 году.



Участники экскурсии смогут насладиться видами на реки Коломенку и Москва-реку, а также услышать увлекательные легенды о природных явлениях. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на город с новой стороны

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время город оживает, а реки и природа радуют глаз. В зимние месяцы, с декабря по февраль, можно насладиться атмосферой заснеженного города, но стоит учесть холодную погоду. Весной и осенью, в марте-апреле и октябре-ноябре, Коломна также привлекательна, но возможны дожди. В любое время года экскурсия подарит уникальные впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.