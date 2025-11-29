Коломна с её восьмивековой историей — практически ровесница Москвы. Она выступала мощной защитницей московских рубежей, была важным торговым и ремесленным центром Руси. Одно из уникальных мест древнего града — Коломенский кремль. Сюда мы и отправимся: пройдём по улицам, рассмотрим стены и башни. И обсудим прошлое и настоящее.
Описание экскурсии
- Перед вами откроются красоты древних стен и башен, храмов и монастырей
- Вы оцените обаяние старинных провинциальных улочек и скверов, уютные кафе, музеи и множество других изюминок
- Увидите живой музей под открытым небом, где соседствуют жилые дома и уникальные памятники старины
- И конечно, мы расскажем об истории Коломны и постараемся, чтоб и вы полюбили древний град
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 2199 туристов
Меня зовут Николай. Я член Союза краеведов России, много лет посвятивший кропотливому изучению родного города. Гиды в нашей команде все аккредитованы и являются Коломенскими краеведами. Многие из них имеют послевузовское
