Добро пожаловать в Коломну! Эта экскурсия познакомит с её историей, начиная с первых дней и до современности.
Прогулка по улице Лажечникова раскроет тайны семьи писателя, а посещение Брусенского монастыря, основанного Иваном Грозным, станет важным событием. В Коломенском кремле вы увидите Соборную площадь с Успенским собором и Пятницкие ворота. Узнайте о жизни города сегодня и получите рекомендации по местам для посещения
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Коломенский кремль
- 📚 Узнать историю Коломны
- 🕌 Посетить Брусенский монастырь
- 🚶♂️ Прогуляться по улице Лажечникова
- 🗺️ Получить советы по посещению
Что можно увидеть
- Улица Лажечникова
- Брусенский монастырь
- Коломенский кремль
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
Описание экскурсии
- Улица Лажечникова, которая хранит историю семьи писателя
- Брусенский монастырь, основанный по велению Ивана Грозного. Является важным местом паломничества
- Коломенский кремль, построенный по приказу Василия III — сердце города
- На территории кремля увидим Соборную площадь с величественным Успенским собором — главным храмом города
- Пятницкие ворота на юго-востоке кремля — служат входом в исторический комплекс
Расскажем об истории Коломны и современной жизни города, а также порекомендуем заведения, которые стоит посетить в свободное время.
Организационные детали
- Прогулка состоится в любую погоду
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|795 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 6063 туристов
Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Фотографии от путешественников
А
Андрей
18 окт 2025
Все прекрасно. Подвела только погода. Очень интересно и познавательно. Инна большая молодец. Рассказала все интересно и легко. Я вообще взял себе за правило обязательно брать обзорные экскурсии в новых городах
Дата посещения: 18 октября 2025
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Отличная экскурсия с Инной! Я была одна, поэтому получилась индивидуальная экскурсия)) Инна очень интересно и содержательно провела экскурсию)
Е
Елена
2 ноя 2025
Милая, улыбчивая девушка, знающая материал и любящая свою работу и свой город.
И
Ирина
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия 24. 10.2025. Получилось, действительно, знакомство с городом, историей и современностью. Проводила экскурсовод Инна. Неспешно и интересно рассказала множество фактов о городе. Очень профессионально. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.
С
Славинская
20 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Времени хватило, чтобы узнать основные факты и прогуляться. Экскурсовод Варвара очень милая девушка, которая показала свой профессионализм и вовлеченность в тему.
Спасибо большое, хочется приехать еще раз!
М
Мария
19 окт 2025
Спасибо огромное Инне, потрясающая экскурсия!!! На одном дыхании
В
Варвара
19 окт 2025
Спасибо за знакомство с Коломной нашему экскурсоводу Инне. Инна с теплотой и любовью рассказала о своём городе, его истории и современной жизни. Экскурсия прошла интересно, доставила нам приятные впечатления.
И
Ирина
8 окт 2025
У меня получилась персональная экскурсия. Т. к. я была одна. Всё было очень интересно, живописно. Полностью рассказ про древнюю историю Коломны, купечество, торговлю, становление, традиции. Прошли чудесным маршрутом по историческому центру.
Очень рекомендую. Спасибо огромнейшее.
И
Ирина
27 сен 2025
Очень обонятельный, знающий экскурсовод. Отличная организация экскурсии. Обязательно вернёмся ещё.
К
Константин
23 сен 2025
Прекрасный маршрут. Всё было замечательно!!! Рекомендую!
В
Виктория
15 сен 2025
Осталась в восторге и от Коломны и от гида Варвары! К сожалению, сборная группа не собралась и были с гидом вдвоем — она чутко и с полным пониманием провела меня
Ирина
13 сен 2025
В Коломне первый раз и очень рада, что познакомилась с городом вместе с гидом Варварой. Приятная прогулка по Коломне с рассказом о городе. В целом экскурсия оставила приятные впечатления, рекомендую для первого знакомства с городом.
Д
Динара
12 сен 2025
Все понравилось, спасибо!
В
Вениамин
10 сен 2025
Ходили на экскурсию по Коломне с Инной, всё очень понравилось. Она очень приятная и дружелюбная, всё понятно объясняет, видно что человек болеет за свое дело. Рассказывает она очень интересно, не
И
Ирина
7 сен 2025
Я осталось довольно, всë подробно и интересно рассказала Варвара.
