А Андрей Все прекрасно. Подвела только погода. Очень интересно и познавательно. Инна большая молодец. Рассказала все интересно и легко. Я вообще взял себе за правило обязательно брать обзорные экскурсии в новых городах

Ю Юлия Отличная экскурсия с Инной! Я была одна, поэтому получилась индивидуальная экскурсия)) Инна очень интересно и содержательно провела экскурсию)

Е Елена Милая, улыбчивая девушка, знающая материал и любящая свою работу и свой город.

И Ирина Очень понравилась экскурсия 24. 10.2025. Получилось, действительно, знакомство с городом, историей и современностью. Проводила экскурсовод Инна. Неспешно и интересно рассказала множество фактов о городе. Очень профессионально. Рекомендую экскурсию и экскурсовода.

С Славинская Очень интересная экскурсия. Времени хватило, чтобы узнать основные факты и прогуляться. Экскурсовод Варвара очень милая девушка, которая показала свой профессионализм и вовлеченность в тему.

Спасибо большое, хочется приехать еще раз!

М Мария Спасибо огромное Инне, потрясающая экскурсия!!! На одном дыхании

В Варвара Спасибо за знакомство с Коломной нашему экскурсоводу Инне. Инна с теплотой и любовью рассказала о своём городе, его истории и современной жизни. Экскурсия прошла интересно, доставила нам приятные впечатления.

И Ирина У меня получилась персональная экскурсия. Т. к. я была одна. Всё было очень интересно, живописно. Полностью рассказ про древнюю историю Коломны, купечество, торговлю, становление, традиции. Прошли чудесным маршрутом по историческому центру.

Очень рекомендую. Спасибо огромнейшее.

И Ирина Очень обонятельный, знающий экскурсовод. Отличная организация экскурсии. Обязательно вернёмся ещё.

К Константин Прекрасный маршрут. Всё было замечательно!!! Рекомендую!

В Виктория читать дальше по всем знаковым местам, поделилась не только реальной историей города, но и многими городскими байками и традициями. Удалось не только посмотреть город, но и погрузиться в его быт. Также со мной поделились лучшими местами в городе — еда, музеи, сувениры). Несмотря на то, что мы были вдвоем Варвара не навязывалась, не вела личных бесед, а это было для меня критически важно. Экскурсия заканчивается в живописном месте. Осталась в восторге и от Коломны и от гида Варвары! К сожалению, сборная группа не собралась и были с гидом вдвоем — она чутко и с полным пониманием провела меня

Ирина В Коломне первый раз и очень рада, что познакомилась с городом вместе с гидом Варварой. Приятная прогулка по Коломне с рассказом о городе. В целом экскурсия оставила приятные впечатления, рекомендую для первого знакомства с городом.

Д Динара Все понравилось, спасибо!

В Вениамин читать дальше занудно, слушать не устаешь. Узнали кучу фактов о городе, о которых сами бы ни за что не узнали. Однозначно рекомендую её как гида, с ней было классно. Если соберётесь в Коломну — берите экскурсию у неё, не пожалеете. Ходили на экскурсию по Коломне с Инной, всё очень понравилось. Она очень приятная и дружелюбная, всё понятно объясняет, видно что человек болеет за свое дело. Рассказывает она очень интересно, не