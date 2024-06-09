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знакомлю гостей с историей этих прекрасных городов стараясь сделать так, чтобы они влюбились в Коломну и увидели её такой же прекрасный, какой её вижу я. В 2017 году я стала победителем конкурса названия лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть экскурсионных программ провожу я, как их автор и организатор. Для того, чтобы путешествие было максимально комфортным и приятным, а также для каждого гостя был, действительно, индивидуальный подход, я сотрудничаю с профессиональными гидами, с педагогическим и историческим образованием, краеведами, которые так же как и я очень любят Коломну и помогают путешественникам в неё влюбиться.