Свидание с Коломной

Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Коломна — прекрасный город для романтических прогулок.

Древний кремль и окрестные улочки не раз становились свидетелями историй любви, о которых я и расскажу. Вы услышите про роман Екатерины Великой и Григория Потёмкина. Узнаете, где Анна Ахматова искала домик своего близкого друга. Среди прочих сюжетов — история любви Дмитрия Донского, трагедия Марины Мнишек и многое другое.
Свидание с Коломной
Свидание с Коломной
Свидание с Коломной
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы начнём прогулку неподалёку от усадьбы Лажечникова, основоположника литературного жанра исторического романа. Я расскажу о его романе во время заграничного похода и о том, к чему он привёл.
  • Далее мы прогуляемся по территории кремля, через Брусенский монастырь, откуда открываются прекрасные виды на стены и башни.
  • Полюбуемся легендарной Маринкиной башней, где я расскажу потрясающую историю Марины Мнишек, её любви к царевичам-самозванцам и атаману Заруцкому.
  • Побываем на Михайловской набережной: я раскрою секрет интересной традиции, связанной с храмом Архангела Михаила.
  • Выйдем на сквер Блюдечко с чудесным видом на Москва-реку, а также Соборную площадь Коломенского кремля.
  • Увидим храм Воскресения Словущего, где по преданию венчался Дмитрий Донской. Я расскажу о его отношениях с княгиней Евдокией и открою, как брак по расчёту превратился в потрясающую историю любви.
  • Мы выйдем к Крестовоздвиженском храму, который когда-то был местом проведения брачных лотерей, позволявшим невестам-бесприданницам удачно выйти замуж.
  • Выйдем на Посадскую сторону, где в прошлом кипела торговая жизнь города. Обязательно заглянем в кондитерскую и мыльную мануфактуру, где я расскажу, как было принято выбирать и дарить подарки в 19 веке.
  • Завершим экскурсию рядом с недавно восстановленным трактиром «Рыба», где воссоздана обстановка позапрошлого века. Там вы продолжите своё романтическое свидание — по вашему желанию я могу заранее забронировать места.

Организационные детали

При необходимости экскурсию можно организовать на большее количество человек (стоимость по запросу).

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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