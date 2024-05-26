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В нашем уютном центре вы рассмотрите вещи, которые уже ушли в прошлое, но ещё недавно были частью жизни наших родителей, бабушек и дедушек. А после поучаствуете в мастер-классе, посвящённом атрибутам старины. Создадите свою птицу счастья, обрядовую куклу, талисман удачи или оригинальный календарик. Через советские экспонаты и аутентичные ремёсла вы наглядно познакомитесь и с историей Коломны.