В нашем уютном центре вы рассмотрите вещи, которые уже ушли в прошлое, но ещё недавно были частью жизни наших родителей, бабушек и дедушек. А после поучаствуете в мастер-классе, посвящённом атрибутам старины. Создадите свою птицу счастья, обрядовую куклу, талисман удачи или оригинальный календарик. Через советские экспонаты и аутентичные ремёсла вы наглядно познакомитесь и с историей Коломны.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Программа состоит из двух частей: 1 час — экскурсия и 1 час — мастер-класс. Вы познакомитесь с нашей коллекцией марок, карманных календарей, монет и значков советского периода. Экспонаты можно трогать — они не спрятаны под стеклом витрины. А затем мы предложим вам поучаствовать в изготовлении поделки, тематически связанной с предметами, которые выставлены в нашем центре.
Варианты мастер-классов
- Игровая птица на палочке. У нас представлены марки — это почтовый атрибут. Мы же с вами сотворим изделие, которое тоже символизирует пересылку писем, только в старину. Вспомним почтовых голубей и то, как к птицам относились наши предки.
- Талисман. Видели у нас монетки? Чеканкой мы, конечно, не станем заниматься. Но зато вы сможете создать личный талисман для привлечения счастья и богатства.
- Карманный календарик. Тоже замечательный сувенир на память, оформленный по вашему вкусу.
- Обереговая кукла. В древности куклы были не просто игрушками — в славянских обрядах они имели особое значение. По старинным традициям вы сделаете амулет для защиты дома и семьи.
Организационные детали
- Мы будем рады видеть и взрослых, и детей — приходите всей семьёй!
- Формат программы подойдёт для детей от 6 лет
- Экскурсию и мастер-класс для вас проведу я или другой сотрудник нашего центра
в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Коломне
Меня зовут Анна, я социальный предприниматель, организатор коллекционного центра. Моя цель — создать сообщество людей, увлечённых коллекционированием и ремёслами, а также тех, кто стремится достичь успеха в семейном бизнесе. В Коломне живу с рождения, знаю историю города и моей семьи, люблю свою малую родину и хочу, чтобы Коломна развивалась, чтобы гости и местные жители знали её прошлое и традиции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
26 мая 2024
Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
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