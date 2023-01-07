Тёплый прием в древней Коломне

Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции

Наша экскурсия станет душевным путешествием в мир самобытной коломенской старины. Согреваясь сбитнем или глинтвейном, мы пройдем и проедем по улочкам кремля и посада. Я проведу вас в нетуристические кварталы, где сохранились купеческие и мещанские особняки. На примере храмов покажу, каким значимым духовным центром был наш город. Познакомлю с дореволюционными производствами и возрождающимися традициями. И это далеко не все!
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
Тёплый прием в древней Коломне
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Описание

Что вас ожидает

Кремлевские тропы

Наша прогулка начнется с осмотра Коломенского кремля, его мощных стен и башен, включая знаменитую Маринкину и Пятницкие ворота. По желанию, можно будет захватить в дорогу теплый сбитень или глинтвейн, чтобы прогулка была еще уютнее. Гуляя по атмосферным древним улочкам, мы заглянем в Успенский собор и/или Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, где я расскажу об особой значимости Коломны как крупного духовного центра и даже смогу это доказать богатым убранством храмов. А если будет прохладно и некомфортно гулять, часть маршрута проедем на автомобиле — я знаю, какие улочки кремля проездные.

Ямщицкие истории и не только

Затем мы выедем за пределами кремля, где когда-то кипела ремесленно-торговая жизнь. Вы осмотрите все слободы, включая те, куда очень редко заходят путешественники: Михайловскую и Ямскую. Однако именно они сохранили в себе купеческие и мещанские особняки с интересными архитектурными элементами, включая, конечно, наличники, о которых будет отдельный рассказ.

Также вы узнаете, где молились коломенские ямщики и какие традиции были с этим связаны, что такое «проклятая чугунка» и как она ямщиков разорила. А еще вы услышите о старообрядческих молельных домах, которые находились здесь в изобилии. Поговорим попутно и о том, где местные жители держали огороды и что на них выращивали.

Подмосковная Жар-птица

Обязательно пройдемся по Михайловской набережной, которую совсем недавно замечательно реконструировали. Без нашего внимания не останется «жар-птица подмосковной земли» — храм Николы на Посаде, украшенный рядами из 105 кокошников-закомар. А еще я познакомлю вас с храмом Богоявления в Гончарах, который не закрывался в советские годы.

Старинное мыло и сладости

Кроме того, в нашей программе: мыльная мануфактура, куда мы обязательно зайдём «послушать» ароматы позапрошлого века, и кондитерская кухмейстера Шведова, где можно отведать вкуснейшие конфеКты, горячий шоколад и какао. По вашему желанию мы можем заехать в Музей калача за калачами или в Музей пастилы за пастилой — подскажу, где её можно приобрести дешевле.

Коломенский лофт

Узкими посадскими улочками мы доедем до городской окраины начала прошлого века, увидим бывшую шёлковую фабрику купцов Бабаевых, где сейчас расположился Арт-квартал «Патефонка». Откуда такое название и что интересного там находится, вы узнаете при встрече. А в завершение доедем до Мемориального парка — бывшего петропавловского кладбища с сохранившейся красивый оградой, двумя часовнями и храмом Петра и Павла.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на транспорте заказчика. Машину возможно арендовать, стоимость от 1000 руб.
  • Дополнительных расходов, за исключение возможного трансфера, еды, напитков и сувениров, не предвидится
  • За дополнительную плату экскурсию можно дополнить посещением Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, Богородице-Рождественского Бобренева монастыря или храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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