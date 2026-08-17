Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)

Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Наша экскурсия станет душевным путешествием в мир самобытной коломенской старины. Согреваясь сбитнем или глинтвейном, мы пройдем и проедем по улочкам кремля и посада. Я проведу вас в нетуристические кварталы, где сохранились купеческие и мещанские особняки. На примере храмов покажу, каким значимым духовным центром был наш город. Познакомлю с дореволюционными производствами и возрождающимися традициями. И это далеко не все!
5
28 отзывов
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Кремлевские тропы

Наша прогулка начнется с осмотра Коломенского кремля, его мощных стен и башен, включая знаменитую Маринкину и Пятницкие ворота. По желанию, можно будет захватить в дорогу теплый сбитень или глинтвейн, чтобы прогулка была еще уютнее. Гуляя по атмосферным древним улочкам, мы заглянем в Успенский собор и/или Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, где я расскажу об особой значимости Коломны как крупного духовного центра и даже смогу это доказать богатым убранством храмов. А если будет прохладно и некомфортно гулять, часть маршрута проедем на автомобиле — я знаю, какие улочки кремля проездные.

Ямщицкие истории и не только

Затем мы выедем за пределы кремля, где когда-то кипела ремесленно-торговая жизнь. Вы осмотрите все слободы, включая те, куда очень редко заходят путешественники: Михайловскую и Ямскую. Однако именно они сохранили в себе купеческие и мещанские особняки с интересными архитектурными элементами, включая, конечно, наличники, о которых будет отдельный рассказ.

Также вы узнаете, где молились коломенские ямщики и какие традиции были с этим связаны, что такое «проклятая чугунка» и как она ямщиков разорила. А еще вы услышите о старообрядческих молельных домах, которые находились здесь в изобилии. Поговорим попутно и о том, где местные жители держали огороды и что на них выращивали.

Подмосковная Жар-птица

Обязательно пройдемся по Михайловской набережной, которую совсем недавно замечательно реконструировали. Без нашего внимания не останется «жар-птица подмосковной земли» — храм Николы на Посаде, украшенный рядами из 105 кокошников-закомар. А еще я познакомлю вас с храмом Богоявления в Гончарах, который не закрывался в советские годы.

Старинное мыло и сладости

Кроме того, в нашей программе: мыльная мануфактура, куда мы обязательно зайдём «послушать» ароматы позапрошлого века, и кондитерская кухмейстера Шведова, где можно отведать вкуснейшие конфеКты, горячий шоколад и какао. По вашему желанию мы можем заехать в Музей калача за калачами или в Музей пастилы за пастилой — подскажу, где её можно приобрести дешевле.

Коломенский лофт

Узкими посадскими улочками мы доедем до городской окраины начала прошлого века, увидим бывшую шёлковую фабрику купцов Бабаевых, где сейчас расположился Арт-квартал «Патефонка». Откуда такое название и что интересного там находится, вы узнаете при встрече. А в завершение доедем до Мемориального парка — бывшего петропавловского кладбища с сохранившейся красивый оградой, двумя часовнями и храмом Петра и Павла.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
  • Дополнительных расходов, за исключение еды, напитков и сувениров, не предвидится
  • За дополнительную плату экскурсию можно дополнить посещением Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, Богородице-Рождественского Бобренева монастыря или храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21976 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
Н
Очень понравилась экскурсия! Нам не повезло с погодой, и дождь лил весь день, но мы не расстроились, так как на машине смогли посетить все запланированные места, узнали много интересных и познавательных фактов, побаловали себя пастилой и калачами. Однозначно рекомендуем!
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В
замечательный город, замечательный экскурсовод Мария
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С
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной информацией в доступной форме. У нас были дети 9 и 10 лет - они оценили. Хотим вернуться в приятную атмосферу древнего города. Спасибо!
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
Добрый день! Благодарю за проведение очень интересной экскурсии, очень комфортно, без суеты и беготни. С интересной
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Л
Огромное спасибо Маргарите за интересную экскурсию. Приятная подача материала. На все наши вопросы ответы были получены. Рекомендуем гида и экскурсию.
Огромное спасибо Маргарите за интересную экскурсию. Приятная подача материала. На все наши вопросы ответы были получены. Рекомендуем гида и экскурсию.
Огромное спасибо Маргарите за интересную экскурсию. Приятная подача материала. На все наши вопросы ответы были получены. Рекомендуем гида и экскурсию.
Огромное спасибо Маргарите за интересную экскурсию. Приятная подача материала. На все наши вопросы ответы были получены. Рекомендуем гида и экскурсию.
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Маргарита
Ирина- замечательная! Прекрасный рассказчик и фотограф.
Ирина- замечательная! Прекрасный рассказчик и фотограф.
Ирина- замечательная! Прекрасный рассказчик и фотограф.
Ирина- замечательная! Прекрасный рассказчик и фотограф.
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П
Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик, наша прогулка получилась приятной и интересной.
Приехали в Коломну с дочерью, были впервые. Экскурсовод помог составить впечатление о городе; несмотря на дождик,
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