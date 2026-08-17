Наша экскурсия станет душевным путешествием в мир самобытной коломенской старины. Согреваясь сбитнем или глинтвейном, мы пройдем и проедем по улочкам кремля и посада. Я проведу вас в нетуристические кварталы, где сохранились купеческие и мещанские особняки. На примере храмов покажу, каким значимым духовным центром был наш город. Познакомлю с дореволюционными производствами и возрождающимися традициями. И это далеко не все!

Описание экскурсии

Кремлевские тропы

Наша прогулка начнется с осмотра Коломенского кремля, его мощных стен и башен, включая знаменитую Маринкину и Пятницкие ворота. По желанию, можно будет захватить в дорогу теплый сбитень или глинтвейн, чтобы прогулка была еще уютнее. Гуляя по атмосферным древним улочкам, мы заглянем в Успенский собор и/или Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, где я расскажу об особой значимости Коломны как крупного духовного центра и даже смогу это доказать богатым убранством храмов. А если будет прохладно и некомфортно гулять, часть маршрута проедем на автомобиле — я знаю, какие улочки кремля проездные.

Ямщицкие истории и не только

Затем мы выедем за пределы кремля, где когда-то кипела ремесленно-торговая жизнь. Вы осмотрите все слободы, включая те, куда очень редко заходят путешественники: Михайловскую и Ямскую. Однако именно они сохранили в себе купеческие и мещанские особняки с интересными архитектурными элементами, включая, конечно, наличники, о которых будет отдельный рассказ.

Также вы узнаете, где молились коломенские ямщики и какие традиции были с этим связаны, что такое «проклятая чугунка» и как она ямщиков разорила. А еще вы услышите о старообрядческих молельных домах, которые находились здесь в изобилии. Поговорим попутно и о том, где местные жители держали огороды и что на них выращивали.

Подмосковная Жар-птица

Обязательно пройдемся по Михайловской набережной, которую совсем недавно замечательно реконструировали. Без нашего внимания не останется «жар-птица подмосковной земли» — храм Николы на Посаде, украшенный рядами из 105 кокошников-закомар. А еще я познакомлю вас с храмом Богоявления в Гончарах, который не закрывался в советские годы.

Старинное мыло и сладости

Кроме того, в нашей программе: мыльная мануфактура, куда мы обязательно зайдём «послушать» ароматы позапрошлого века, и кондитерская кухмейстера Шведова, где можно отведать вкуснейшие конфеКты, горячий шоколад и какао. По вашему желанию мы можем заехать в Музей калача за калачами или в Музей пастилы за пастилой — подскажу, где её можно приобрести дешевле.

Коломенский лофт

Узкими посадскими улочками мы доедем до городской окраины начала прошлого века, увидим бывшую шёлковую фабрику купцов Бабаевых, где сейчас расположился Арт-квартал «Патефонка». Откуда такое название и что интересного там находится, вы узнаете при встрече. А в завершение доедем до Мемориального парка — бывшего петропавловского кладбища с сохранившейся красивый оградой, двумя часовнями и храмом Петра и Павла.

Организационные детали