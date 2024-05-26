Интересные программы мастер-классы Коломны

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Коломне, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Групповая
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Очень душевный мастер класс
  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
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    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

  • O
    Olga
    5 ноября 2020
    Мастер-класс в кузнице
    Экскурсия, была очень интересная, увлекательная и познавательная.
  • n
    n_kudr
    28 июля 2020
    Мастер-класс в кузнице
    Михаил, спасибо огромное за превосходную организацию! Экскурсии на высшем уровне! Все туристы под большим впечатлением!
  • А
    Анастасия
    9 февраля 2020
    Мастер-класс в кузнице
    Огромное спасибо! Масса положительных эмоций. Очень интересно и познавательно. Елена настоящий профи! Удачи и благополучия.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
  2. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
  3. Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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