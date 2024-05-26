1 чел.
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Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена26 мая 2024Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
- ААлена25 мая 2024Очень душевный мастер класс
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
- OOlga5 ноября 2020Мастер-класс в кузницеЭкскурсия, была очень интересная, увлекательная и познавательная.
- nn_kudr28 июля 2020Мастер-класс в кузницеМихаил, спасибо огромное за превосходную организацию! Экскурсии на высшем уровне! Все туристы под большим впечатлением!
- ААнастасия9 февраля 2020Мастер-класс в кузницеОгромное спасибо! Масса положительных эмоций. Очень интересно и познавательно. Елена настоящий профи! Удачи и благополучия.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Мастер-классы»
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