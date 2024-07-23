Оказавшись в доме 19 века, вы попадете в интерьер советской квартиры.Здесь можно рассмотреть тени, помады, пудру, румяна и парфюм - всё прямиком из СССР! Узнайте о модных трендах макияжа советских

женщин от революции до 90-х годов и лайфхаках в условиях дефицита. Также вы узнаете, каким ароматом пользовался Сталин и что значило слово "выбросили" много лет назад. Коллекция включает более 70 экспонатов, среди которых тушь "Ленинградская", помады 60-80-х годов, духи "Красная Москва", одеколон "Шипр", польские косметические наборы. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

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Ваш гид в Коломне

Елена Ваш гид в Коломне

Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Вы изучите настоящую косметику советского периода и услышите ароматы парфюма той поры. В коллекции более 70 экспонатов, среди которых — тушь «Ленинградская», помады 60–80-х годов, духи «Красная Москва», одеколон «Шипр», польские косметические наборы. А ещё — бусы, советский фен, швейная машинка, журналы мод СССР и многое другое.

Я расскажу:

Почему женщины СССР предпочитали заграничные тени

Из какого парфюма во времена сухого закона делали коктейли

Что общего у «Тройного одеколона» и Наполеона

Когда и почему возник тренд на голубые тени и брови-ниточки

Кто вдохновил поляков на создание духов «Может быть» и при чём здесь мисс Диор

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.