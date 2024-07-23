Оказавшись в доме 19 века, вы попадете в интерьер советской квартиры.
Здесь можно рассмотреть тени, помады, пудру, румяна и парфюм - всё прямиком из СССР! Узнайте о модных трендах макияжа советских
Здесь можно рассмотреть тени, помады, пудру, румяна и парфюм - всё прямиком из СССР! Узнайте о модных трендах макияжа советских
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Погружение в атмосферу советской квартиры
- 💄 Изучение настоящей косметики советского периода
- 📚 Узнайте о модных трендах макияжа женщин СССР
- 🌟 Более 70 уникальных экспонатов
- 👨👩👧👦 Интересно взрослым и детям от 12 лет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
- Тушь «Ленинградская»
- Духи «Красная Москва»
- Одеколон «Шипр»
- Польские косметические наборы
Описание экскурсии
Вы изучите настоящую косметику советского периода и услышите ароматы парфюма той поры. В коллекции более 70 экспонатов, среди которых — тушь «Ленинградская», помады 60–80-х годов, духи «Красная Москва», одеколон «Шипр», польские косметические наборы. А ещё — бусы, советский фен, швейная машинка, журналы мод СССР и многое другое.
Я расскажу:
- Почему женщины СССР предпочитали заграничные тени
- Из какого парфюма во времена сухого закона делали коктейли
- Что общего у «Тройного одеколона» и Наполеона
- Когда и почему возник тренд на голубые тени и брови-ниточки
- Кто вдохновил поляков на создание духов «Может быть» и при чём здесь мисс Диор
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Я Елена, любительница модных штучек, филолог и экс-редактор телевидения, ведущая мероприятий и сертифицированный визажист. Я обожаю всё, что связано с красотой и уходом, и могу говорить об этом долго и интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инесса
23 июл 2024
Очень понравилось! Казалось, небольшое уютное помещение, но так много подлинных вещей! И прекрасно была подана информация! Живой рассказ не заменит ни одна Википедия. Едена так увлеченно и занимательно рассказывала, мы не заметили, как прошло время! Узнали много нового! Спасибо огромное!!!
Я
Яна
6 июл 2024
Очень интересная экскурсия по истории моды с настоящими экспонатами тех времён. Скучно точно не будет: час проходит как 5 минут, настолько было увлекательно. Всем советуем!
Входит в следующие категории Коломны
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