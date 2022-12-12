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Описание
Что вас ожидает
Купеческая Коломна
Мы побеседуем о торговой роли города, предприимчивости и благотворительности местного купечества. Сравним архитектурные предпочтения горожан и обсудим строительство самой нарядной церкви города. Вы увидите храм Николы на Посаде, похожий на пасхальный кулич, нетипичную для города купеческую усадьбу, где проходили городские балы, бани купца Обухова 19 века, коломенскую бассейну, Покровский храм и Английский яблоневый садик. Поговорим о местных производствах: мыльном и свечном заводах Сурановых, суконной фабрике Мещанинова, фабрике пастилы Чуприковых и шелковых фабриках Левиных и Бабаевых.
Креативный кластер
Одну из бывших шелковых фабрик мы посетим. Теперь на ее территории современное творческое пространство — «Патефонка». Это бывший заводской квартал, который был закрыт для публики последние двести лет. Под рассказ об истории производств этого места вы сделаете атмосферные фотографии на фоне фабричной архитектуры, в коридорах старинных заводских корпусов и среди современных фотолокаций. Здесь вы встретите кремль в звездах, паровой мотоцикл, фиолетового слона и даже коломенские автодома.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Провела 128 экскурсий для 313 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре Культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!