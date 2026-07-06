Мы побеседуем о торговой роли города, предприимчивости и благотворительности местного купечества. Сравним архитектурные предпочтения горожан и обсудим строительство самой нарядной церкви города. Вы увидите храм Николы на Посаде, похожий на пасхальный кулич, нетипичную для города купеческую усадьбу, где проходили городские балы, бани купца Обухова 19 века, коломенскую бассейку, Покровский храм и Английский яблоневый садик. Поговорим о местных производствах: мыльном и свечном заводах Сурановых, суконной фабрике Мещанинова, фабрике пастилы Чуприковых и шелковых фабриках Левиных и Бабаевых.
Креативный кластер
Одну из бывших шелковых фабрик мы посетим. Теперь на ее территории современное творческое пространство — «Патефонка». Это бывший заводской квартал, который был закрыт для публики последние двести лет. Под рассказ об истории производств этого места вы сделаете атмосферные фотографии на фоне фабричной архитектуры, в коридорах старинных заводских корпусов и среди современных фотолокаций. Здесь вы встретите кремль в звездах, паровой мотоцикл и даже коломенские автодома.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот со стороны Калачной - улица Зайцева, дом 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 2934 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Не думайте ни минуты! Экскурсия 🔥! Анна, милая и приятная девушка, отлично знающая историю своего города, любящая его и передающая любовь туристам. Мы гуляли нашей девичей компанией и было ощущение, читать дальшеуменьшить
что это не экскурсия, а приятная прогулка! Анна связалась с нами до, мы вместе выбрали удобное для нас место встречи, прислушались к ее рекомендации кофейни, чтобы подкрепиться до нашей прогулки - во всем чувствовалась забота и участие! Анна рассказала нам как о современных тенденциях развития Коломны (город живет! город развивается! есть энтузиасты и в наше непростое время!), так и провела старинными улочками с рассказами о купцах. Мы получили ответы на все возникающие вопросы (а это что за дом? а почему так построено? а тут что?), а улыбка и доброжелательность Анны покорили наши сердца! обязательно обратимся к Анне при следующем приезде.
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Екатерина
Спасибо за интересное путешествие. Дети слушали с удовольствием 🫶🏽
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Антон
Анна, огромное спасибо, что открыли нам этот замечательный город. Участие, забота и вовлечённость присутствовали со стороны Анны на каждом этапе, начиная с бронирования. Сама прогулка пролетела незаметно - наглядный материал, читать дальшеуменьшить
исторические знания, личный опыт, интересный диалог, занимательные факты, ответы на все наши, в т. ч. и наивные вопросы, доброжелательность, позитив, улыбка и манера подачи материала подарили нам настроение на весь день 🤗
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Дарья
Анна — прекрасный рассказчик, комфортный собеседник, экскурсия проходит в диалоге, можно задавать вопросы, уточнять, обдумывать по ходу вслух полученную информацию — для меня это важно! Если Вы любите просто слушать — то Вам тоже будет интересно и увлекательно! Бонусом Анна сориентировала по другим интересным местам в городе — и мы чудесно провели целый выходной в Коломне!
+4
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И
Ирина
Экскурсия с Анной ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ! Было очень познавательно, интересно. Нас нигде не подгоняли, мы ходили в своём темпе и Анна подстраивалась под нас, что было нами отмечено. Не пожалели ни разу, что пошли на эту экскурсию. Спасибо, Анна!
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Е
Екатерина
Великолепная экскурсия. Анна - настоящий профессионал! Были на экскурсии большой семьей, возрастная категория экскурсантов от 10+ до 70+. Понравилось всё и всем. Прогулка по Посаду была очень милой: Анна отвечала на все вопросы, шутила, рассказывала интересно и увлекательно, демонстрируя еще и карты местности, фото зданий, на которых можно было увидеть, как они выглядели раньше. Очарованы! Рекомендуем.
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