На прогулке по уютным улочкам города вы познакомитесь с памятниками былых эпох и осознаете, какой пласт коломенского наследия связан с купечеством. Мы поговорим о коммерсантах и меценатах 19 века, истории местных предприятий и архитектурных вкусах того времени. А на территории «Патефонки» вы откроете модное лофт-пространство, созданное в стенах бывшего текстильного предприятия.

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Описание экскурсии

Купеческая Коломна

Мы побеседуем о торговой роли города, предприимчивости и благотворительности местного купечества. Сравним архитектурные предпочтения горожан и обсудим строительство самой нарядной церкви города. Вы увидите храм Николы на Посаде, похожий на пасхальный кулич, нетипичную для города купеческую усадьбу, где проходили городские балы, бани купца Обухова 19 века, коломенскую бассейку, Покровский храм и Английский яблоневый садик. Поговорим о местных производствах: мыльном и свечном заводах Сурановых, суконной фабрике Мещанинова, фабрике пастилы Чуприковых и шелковых фабриках Левиных и Бабаевых.

Креативный кластер

Одну из бывших шелковых фабрик мы посетим. Теперь на ее территории современное творческое пространство — «Патефонка». Это бывший заводской квартал, который был закрыт для публики последние двести лет. Под рассказ об истории производств этого места вы сделаете атмосферные фотографии на фоне фабричной архитектуры, в коридорах старинных заводских корпусов и среди современных фотолокаций. Здесь вы встретите кремль в звездах, паровой мотоцикл и даже коломенские автодома.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.