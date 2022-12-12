По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»

Погрузиться в патриархальную Коломну, узнать о старинных производствах и посетить креативный кластер

5
2 отзыва
На прогулке по уютным улочкам города вы познакомитесь с памятниками былых эпох и осознаете, какой пласт коломенского наследия связан с купечеством.

Мы поговорим о коммерсантах и меценатах 19 века, истории местных предприятий и архитектурных вкусах того времени.

А на территории «Патефонки» вы откроете модное лофт-пространство, созданное в стенах бывшего текстильного предприятия.
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
По купеческому Посаду - в арт-квартал «Патефонку»
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
27
дек
28
дек
29
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Купеческая Коломна

Мы побеседуем о торговой роли города, предприимчивости и благотворительности местного купечества. Сравним архитектурные предпочтения горожан и обсудим строительство самой нарядной церкви города. Вы увидите храм Николы на Посаде, похожий на пасхальный кулич, нетипичную для города купеческую усадьбу, где проходили городские балы, бани купца Обухова 19 века, коломенскую бассейну, Покровский храм и Английский яблоневый садик. Поговорим о местных производствах: мыльном и свечном заводах Сурановых, суконной фабрике Мещанинова, фабрике пастилы Чуприковых и шелковых фабриках Левиных и Бабаевых.

Креативный кластер

Одну из бывших шелковых фабрик мы посетим. Теперь на ее территории современное творческое пространство — «Патефонка». Это бывший заводской квартал, который был закрыт для публики последние двести лет. Под рассказ об истории производств этого места вы сделаете атмосферные фотографии на фоне фабричной архитектуры, в коридорах старинных заводских корпусов и среди современных фотолокаций. Здесь вы встретите кремль в звездах, паровой мотоцикл, фиолетового слона и даже коломенские автодома.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
12 дек 2022
Отличная экскурсия. Спасибо Анне!
В
10 дек 2022
Были на экскурсии с друзьями в составе 8 человек, очень всем понравилось! Приедем еще летом:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные☀️Летние

Похожие туры в Коломне

Коломна купеческо-гастрономическая
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Коломна купеческо-гастрономическая
Узнать Коломну на вкус и погрузиться в веселую купеческую атмосферу
около фабрики пастилы
3 янв
4 янв
7 янв
1320990 за 1 человека
Арт-квартал «Патефонка»: прошлое и настоящее
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Патефонка
Патефонка
Нет отзывов
Арт-квартал «Патефонка»: прошлое и настоящее
Вас ждет прогулка по территории Арт-квартала с заводскими историями
ул. Савельича, д. 18
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
300 за 1 человека
Экскурсия по купеческому Посаду
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Экскурсия по купеческому Посаду
Предлагаю вам отправиться в Коломенский посад - уникальное место, которое погрузит вас в атмосферу купеческой Руси
На парковке внутри Кремля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
1 500 за всё до 4 чел.
Коломна от истоков до наших дней
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
4.9
17 отзывов
Коломна от истоков до наших дней
Познакомиться с историей, архитектурой и бытом старинного города на прогулке по кремлю и посаду
на ул. Лажечникова
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
38503 465 за всё до 10 чел.
Коломна сквозь столетия
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
53 отзыва
Коломна сквозь столетия
Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии
у кремля или на вокзале
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
2 500 за всё до 5 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
4 500 за всё до 5 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
6 отзывов
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
у Коломенского кремля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
37003 330 за всё до 10 чел.
Кремль. Посад. Дыхание Истории
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
Нет отзывов
Кремль. Посад. Дыхание Истории
Желаете погрузиться в атмосферу прошедших эпох
Ямская башня Коломенского кремля
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
3 500 за всё до 20 чел.
Коломна в легендах и преданиях
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
3 отзыва
Коломна в легендах и преданиях
Коломна - старинный город, который хранит много легенд и преданий
Маринкина башня
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
2 000 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века
площадь Двух революций, памятник Ленину
от 2 200 за всё до 3 чел.
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
11 отзывов
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
В 115 километрах от Москвы находится один из древнейших городов Подмосковья
Коломна, ул. Лажечникова, 1
2 000 за всё до 12 чел.
По Коломне с краеведом
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.9
101 отзыв
По Коломне с краеведом
Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
2 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
ХОРОШО
🧭
ТАМ