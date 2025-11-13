Описание экскурсииКоломенский кремль - тайны прошлого! От пepвого человека на Коломенской земле до современности, обзор построек Коломенского кремля и его святынь, персоналии, городские легенды и мифы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Цена за группу до 5 человек
- Доплата за участника (в группе выше 5 человек) 200 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломенский кремль, ул. Лажечникова
Завершение: Пятницкие ворота Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
2900 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2700 ₽
2999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический тур по Коломне
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.