Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Коломне. В это время года город особенно красив, а погодные условия способствуют комфортному осмотру достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Коломенский кремль
Пятницкие ворота
Соборная площадь
Сквер «Блюдечко»
Успенский Брусенский монастырь
Ново-Голутвин монастырь
Храм Воскресения
Старообрядческий храм Николы на Посаде
Макет Шуховской водонапорной башни
Описание экскурсии
История и легенды кремля
Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри. Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач.
Посад вчера и сегодня
История коломенского Посада насчитывает более девяти столетий. Вы погуляете по старинным улочкам и представите, как они выглядели в 18-19 веках. Рассмотрите старообрядческий храм Николы на Посаде и узнаете, по какой причине в старину его называли «коломенской Жар-птицей» и куда делись короны с его крестов. А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
К удаленным объектам мы поедем на вашем транспорте или на такси
По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2763 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
2
3
–
2
–
1
–
Людмила
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много событий прошлого и очень интересно связала разные временные события. У нас остались очень приятные впечатления об экскурсии.
+2
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Лена
это было wow! 🫶🏻 Мария, просто супер! 🫶🏻🙌🏻 прекрасное изложение материала, рассказ лился как песня, не экскурсия, а сплошное эстетическое удовольствие! Очень много интересных деталей, которые просто так не найдешь в исторической литературе. Мы уехали невероятно довольными и вернемся еще!
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А
Александр
Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
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С
Светлана
экскурсия была очень приятной, не утомительной. для общего знакомства с городом - отлично!
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И
Инна
экскурсия понравилась, спасибо!
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Анатолий
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен слух, так она специально говорила громче и чётче (хотя, казалось бы, куда уж чётче)), читать дальшеуменьшить
отзывчивая (в какой-то момент мы с женой устали ходить, и по нашей просьбе мы тут же вернулись в автомобиль), мягкая, улыбчивая, клиентоориентированная (моментально отвечала на все наши даже самые несуразные и ни к месту заданные вопросы). Кроме всего прочего, благодаря Марии мы узнали некоторые "новые" значения "старых" слов. Например, кто бы мог подумать, что слово "невеста" пошло (оказывается) от "невесть откуда"?!)) В общем, мечта, а не экскурсовод!!! Мы с женой в полнейшем восторге, и всем рекомендуем Марию в качестве экскурсовода!
+2
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