Что вас ожидает

История и легенды кремля

Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри. Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач.

Посад вчера и сегодня

История коломенского Посада насчитывает более девяти столетий. Вы погуляете по старинным улочкам и представите, как они выглядели в 18-19 веках. Рассмотрите старообрядческий храм Николы на Посаде и узнаете, по какой причине в старину его называли «коломенской Жар-птицей» и куда делись короны с его крестов. А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни.