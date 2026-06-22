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Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)

Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Представьте себя путешественником во времени, гуляющим по улочкам Коломны, где каждый камень хранит в себе истории и легенды прошлых веков.

Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть знаменитые достопримечательности: могучие стены коломенского
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кремля, уникальные монастыри и храмы, которые венчал Дмитрий Донской.

Вы узнаете, как жили местные купцы, почему Коломна известна своей пастилой и какие сокровища скрывает город.

Познакомьтесь с богатым культурным наследием и современной жизнью Коломны, погрузитесь в атмосферу этого удивительного места

5
97 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🗺️ Уникальные исторические маршруты
  • 🕵️‍♂️ Узнаете тайны и легенды Коломны
  • 🚗 Комфортное путешествие на вашем автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха
  • 📜 Интересные рассказы о боевом прошлом города
  • 🍬 Дегустация знаменитой коломенской пастилы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Коломне. В это время года город особенно красив, а погодные условия способствуют комфортному осмотру достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Пятницкие ворота
  • Соборная площадь
  • Сквер «Блюдечко»
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Ново-Голутвин монастырь
  • Храм Воскресения
  • Старообрядческий храм Николы на Посаде
  • Макет Шуховской водонапорной башни

Описание экскурсии

История и легенды кремля

Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри. Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач.

Посад вчера и сегодня

История коломенского Посада насчитывает более девяти столетий. Вы погуляете по старинным улочкам и представите, как они выглядели в 18-19 веках. Рассмотрите старообрядческий храм Николы на Посаде и узнаете, по какой причине в старину его называли «коломенской Жар-птицей» и куда делись короны с его крестов. А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • К удаленным объектам мы поедем на вашем транспорте или на такси
  • По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кремля или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2763 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
2
3
2
1
Людмила
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много событий прошлого и очень интересно связала разные временные события. У нас остались очень приятные впечатления об экскурсии.
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много+2
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
Наш гид Марина очень нам понравилась грамотностью и глубоким знанием истории древнего города Коломна, затронула много
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Лена
это было wow! 🫶🏻 Мария, просто супер! 🫶🏻🙌🏻 прекрасное изложение материала, рассказ лился как песня, не экскурсия, а сплошное эстетическое удовольствие! Очень много интересных деталей, которые просто так не найдешь в исторической литературе. Мы уехали невероятно довольными и вернемся еще!
это было wow! 🫶🏻 Мария, просто супер! 🫶🏻🙌🏻 прекрасное изложение материала, рассказ лился как песня, не
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А
Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
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С
экскурсия была очень приятной, не утомительной. для общего знакомства с городом - отлично!
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И
экскурсия понравилась, спасибо!
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Анатолий
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен слух, так она специально говорила громче и чётче (хотя, казалось бы, куда уж чётче)),
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отзывчивая (в какой-то момент мы с женой устали ходить, и по нашей просьбе мы тут же вернулись в автомобиль), мягкая, улыбчивая, клиентоориентированная (моментально отвечала на все наши даже самые несуразные и ни к месту заданные вопросы). Кроме всего прочего, благодаря Марии мы узнали некоторые "новые" значения "старых" слов. Например, кто бы мог подумать, что слово "невеста" пошло (оказывается) от "невесть откуда"?!))
В общем, мечта, а не экскурсовод!!! Мы с женой в полнейшем восторге, и всем рекомендуем Марию в качестве экскурсовода!

Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен+2
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
Экскурсовод Мария - выше всяких похвал! Прекрасный рассказчик, умеет вовлечь и заинтересовать, внимательная (у меня понижен
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