Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии по Коломне. В это время года город особенно красив, а погодные условия способствуют комфортному осмотру достопримечательностей.

Представьте себя путешественником во времени, гуляющим по улочкам Коломны, где каждый камень хранит в себе истории и легенды прошлых веков.Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть знаменитые достопримечательности: могучие стены коломенского

кремля, уникальные монастыри и храмы, которые венчал Дмитрий Донской. Вы узнаете, как жили местные купцы, почему Коломна известна своей пастилой и какие сокровища скрывает город. Познакомьтесь с богатым культурным наследием и современной жизнью Коломны, погрузитесь в атмосферу этого удивительного места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды кремля

Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри. Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач.

Посад вчера и сегодня

История коломенского Посада насчитывает более девяти столетий. Вы погуляете по старинным улочкам и представите, как они выглядели в 18-19 веках. Рассмотрите старообрядческий храм Николы на Посаде и узнаете, по какой причине в старину его называли «коломенской Жар-птицей» и куда делись короны с его крестов. А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни.

Организационные детали