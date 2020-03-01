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Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии

Галина
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Галина – представитель гидов
Приглашаю погулять по одному из самых красивых русских провинциальных городов и погрузиться в таинственную эпоху Средневековья.

Вы узнаете легенды и предания, которыми овеяны коломенский кремль и Посад.

А также услышите о боевом прошлом города, быте местных купцов и о том, чем живет Коломна сегодня.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у кремля или на вокзале
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия

Что вас ожидает

История и легенды кремля
Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри. Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач.

Посад вчера и сегодня
История коломенского Посада насчитывает более девяти столетий. Вы погуляете по старинным улочкам и представите, как они выглядели в 18-19 веках. Рассмотрите старообрядческий храм Николы на Посаде и узнаете, по какой причине в старину его называли «коломенской Жар-птицей» и куда делись короны с его крестов. А еще я расскажу, почему Коломна славится пастилой, что такое «бассейка» и как в городе оказался макет Шуховской водонапорной башни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • К удаленным объектам мы поедем на вашем транспорте или на такси. Транспортные расходы не включены в стоимость. Детали уточняйте в личном сообщении
  • По желанию, мы можем дополнительно включить в экскурсию музей жкх или музейную фабрику пастилы
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия
Коломна сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кремля или на вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года и за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Марии огромное спасибо за экскурсию! Все очень интересно!

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