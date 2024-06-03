1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«История и легенды неприступной крепости»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
«Тайна Москва-реки, Храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ККлавдия3 июня 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
- ММирослава30 мая 2024Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
- ААнжелика27 мая 2024Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
- ВВиталий13 мая 2024Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.
- ЕЕлена30 апреля 2024Вера Анатольевна - великолепный экскурсовод, заинтересовывает манерой подачи материала. Погружаешься в рассказ и ощущение телепортации на место событий. Чувствуешь, что
- ТТатьяна29 апреля 2024Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!
- ВВиктория27 апреля 2024Анна встретила нас с улыбкой, и также непринужденно и весело и прошла вся наша экскурсия. Маршрут продуман, рассказ экскурсовода подтверждается
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 997 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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