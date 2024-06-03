Откройте для себя мифы и легенды Коломны с нашими экскурсиями

Найдено 6 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Узнаете, что такое Гуляй-город, и услышите все легенды и предания, которыми богата местная земля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«История и легенды неприступной крепости»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
«Тайна Москва-реки, Храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Мирослава
    30 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя
  • В
    Виталий
    13 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    Вера Анатольевна - великолепный экскурсовод, заинтересовывает манерой подачи материала. Погружаешься в рассказ и ощущение телепортации на место событий. Чувствуешь, что
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    человек живёт своей профессией; с трепетом относится к истиноссти и правдоподобности фактов и неутомимо стремится к новым открытиям в первоисточниках про свой край и в истории в целом. Рекомендую на любой возраст без тени сомнений. Вера Анатольевна, низкий поклон за Вашу преданность делу. Побольше таких, любящих своё дело, людей во всё сферы!

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!
  • В
    Виктория
    27 апреля 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Анна встретила нас с улыбкой, и также непринужденно и весело и прошла вся наша экскурсия. Маршрут продуман, рассказ экскурсовода подтверждается
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    подобранными фотоматериалами, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Кроме того, Анна подсказала и по поводу ресторанов и музеев, которые мы могли бы посетить. В общем провели время с пользой и удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Мифы и легенды»

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  2. Самое главное
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  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 997 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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