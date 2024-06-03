Ю Юлия Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!

К Клавдия Тайны и легенды Коломенского Кремля У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное

Е Елена Мифы и предания Коломенской земли Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!

А Анна Мифы и предания Коломенской земли Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.

М Мирослава Тайны и легенды Коломенского Кремля Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую

А Анжелика Мифы и предания Коломенской земли Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.

В Виталий Тайны и легенды Коломенского Кремля Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.

Е Елена Кремль и Посад. Дыхание Истории читать дальше человек живёт своей профессией; с трепетом относится к истиноссти и правдоподобности фактов и неутомимо стремится к новым открытиям в первоисточниках про свой край и в истории в целом. Рекомендую на любой возраст без тени сомнений. Вера Анатольевна, низкий поклон за Вашу преданность делу. Побольше таких, любящих своё дело, людей во всё сферы! Вера Анатольевна - великолепный экскурсовод, заинтересовывает манерой подачи материала. Погружаешься в рассказ и ощущение телепортации на место событий. Чувствуешь, что

Т Татьяна Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд Все понравилось- и улыбчивость Анны и подача материала и маршрут. Оценка 5 из 5!