1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в загадочный мир Коломны, узнав о её роли в истории России. Откройте тайны кремля и почувствуйте дух прошлого
Коломна - это город, где история оживает на каждом шагу.
Здесь можно увидеть знаменитые башни и храмы, услышать легенды о древних временах и узнать о знаменитых людях, связанных с этим местом.
Прогулка по кремлю подарит уникальную возможность прикоснуться к прошлому и ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения. Экскурсия не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для всех
Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой города в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная площадь
Пятницкие ворота
Маринкина башня
Грановитая башня
Успенский собор
Описание экскурсии
Коломенский кремль
Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни. Вспомните об итальянских зодчих, строивших крепости на Руси, и раскроете их роль в становлении государства Московского. Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников.
Городские секреты
Коломна хранит множество удивительных тайн. Вы узнаете о расцвете и исчезновении старейшей епархии на Руси и догадаетесь, что такое «пояс власти». Рассмотрите Новоголутвинский и Успенский Брусенский женский монастыри и услышите историю их создания, разрушения и возрождения. А также вспомните Отечественную войну 1812 года и выясните, как с Коломной связаны византийская принцесса Софья, Иван Грозный и Дмитрий Донской.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Коломенском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3730 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 311 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Отличная экскурсия! Спасибо большое!
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Ольга
Благодаря Александру мы приедем в Коломну еще раз летом. 😊 Потрясающий гид, историк с шикарным слогом. Александр увлекательно рассказывает, знает тонкости. Безумно приятно слушать всю экскурсию. Мы остались очень довольны. Александра рекомендуем, Вы будете довольны.
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Марианна
Экскурсия содержательная. правда, очень много именно исторической информации (но может это место располагает именно к этому☺️) Думаю, детям младшим школьникам будет сложно. Гид профессионал, очень много знает, видимо историк 👍
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Е
Елена
Большое спасибо Александру за очень познавательную экскурсию по Коломне. Благодаря таким людям, мы можем больше узнавать историю небольших городов своей страны. Информация, которой владеет Александр, очень хорошо запоминается. Вся экскурсия проходит в непринуждённой, доброжелательной атмосфере."Мифы и предания Коломенской земли" - замечательная экскурсия.
Александр
Ответ организатора:
Большое спасибо за оценку нашего скромного труда, приезжайте к нам снова
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Т
Татьяна
Очень познавательная, насыщенная экскурсия с замечательным, увлеченным гидом Александром. Нам очень понравилось! Рекомендую!
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Ольга
Мы имеем большой опыт путешествий и прогулок с экскурсоводами. Могу сказать, что Александр точно занимает одно из первых мест. Мы были с двумя детьми 9 и 13 лет, и я читать дальшеуменьшить
попросила сделать так, чтобы им тоже было не скучно. Александр настолько грамотно уделял внимание и давал информацию детям, а также успевал давать полезную информацию нам взрослым. Мы все были в очень активном познании и общении. Никто из нас не скучал! Я впервые такое вижу, так как обычно все экскурсоводы грузят заученым текстом и на наших детей не обращают внимания и не завлекают, скорее больше раздражаются от наших детей. А тут вся семья получила столько впечатлений, полезной информации и эмоций, что просто слов нет! Рекомендую! Не пожалеете! Очень грамотный и чуткий экскурсовод! Александр, большое вам спасибо за такой чудесный день, который надолго останется в нашей памяти!!!
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