1 отзыв оставили туристы

Коломна - это город, где история оживает на каждом шагу.



Здесь можно увидеть знаменитые башни и храмы, услышать легенды о древних временах и узнать о знаменитых людях, связанных с этим местом.



Прогулка по кремлю подарит уникальную возможность прикоснуться к прошлому и ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения. Экскурсия не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для всех

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться красотой города в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.