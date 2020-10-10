1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Коломенский кремль

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни. Вспомните об итальянских зодчих, строивших крепости на Руси, и раскроете их роль в становлении государства Московского. Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю 📖 создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников.

Городские секреты

Коломна хранит множество удивительных тайн. Вы узнаете о расцвете и исчезновении старейшей епархии на Руси и догадаетесь, что такое «пояс власти». Рассмотрите Новоголутвинский и Успенский Брусенский женский монастыри и услышите историю их создания, разрушения и возрождения. А также вспомните Отечественную войну 1812 года и выясните, как с Коломной связаны византийская принцесса Софья, Иван Грозный и Дмитрий Донской.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.