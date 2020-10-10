1 отзыв оставили туристы

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Мифы и предания Коломенской земли

Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида

5
1 отзыв
Александр
Александр – Гид из Коломны
Коломна — самобытный и очень красивый город 🏙️.

Вы узнаете, какую роль она сыграла в истории 📖 страны, какие знаменитые люди с ней связаны и как она живет в наши дни.

Рассмотрите знаковые башни, храмы, ворота и монастыри коломенского кремля и ощутите царящую здесь атмосферу спокойствия и умиротворения.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли

Что вас ожидает

Коломенский кремль
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни. Вспомните об итальянских зодчих, строивших крепости на Руси, и раскроете их роль в становлении государства Московского. Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю 📖 создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников.

Городские секреты
Коломна хранит множество удивительных тайн. Вы узнаете о расцвете и исчезновении старейшей епархии на Руси и догадаетесь, что такое «пояс власти». Рассмотрите Новоголутвинский и Успенский Брусенский женский монастыри и услышите историю их создания, разрушения и возрождения. А также вспомните Отечественную войну 1812 года и выясните, как с Коломной связаны византийская принцесса Софья, Иван Грозный и Дмитрий Донской.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в Коломенском кремле
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли
Мифы и предания Коломенской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
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1 отзыв оставили туристы

10 октября 2020
Всё очень понравилось. Буду рекомендовать друзьям. Была в Коломне второй раз, но узнала много нового и интересного, Александр хороший рассказчик. Спасибо

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