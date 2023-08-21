63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Коломна. Обзорная экскурсия (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Вас ждет увлекательное путешествие по Коломне, где вы сможете насладиться красотой исторических мест, узнать о важных событиях и выдающихся личностях, посетивших город на протяжении веков.

Экскурсия начнется от главных ворот города,
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где вы окунетесь в историю встреч Ивана Калиты, Дмитрия Донского и других значимых фигур.

Проезжая по Владимирскому тракту, вы познакомитесь с купеческим духом Коломны и узнаете о происхождении названия города. Посещение Старо-голутвинского монастыря добавит вашему путешествию особенную атмосферу. Экскурсия предлагает гибкие условия: возможность проходить на вашем или арендованном транспорте

5
86 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут через исторические эпохи
  • 🏰 Посещение Старо-голутвинского монастыря
  • 🚗 Комфортный транспорт для небольшой группы
  • 📜 Узнаете предания о коломенской медовухе
  • 🏛️ Истории о знаменитых личностях и купеческом духе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно насладиться прогулками и экскурсиями, а также увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Коломна. Обзорная экскурсия (на вашем автомобиле)
Коломна. Обзорная экскурсия (на вашем автомобиле)
Коломна. Обзорная экскурсия (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Главные ворота города
  • Владимирский тракт
  • Старо-голутвинский монастырь

Описание экскурсии

Маршрут

Начнем экскурсию от главных ворот города, хранящих дух известных личностей, посетивших Коломну: Иван Калита, Дмитрий Донской, Василий III, Иван Грозный,
Петр I, Екатерина II.

Далее по Владимирскому тракту выедем на самую длинную улицу города (бывший шёлковый торговый путь) и по ней едем сквозь исторические эпохи, обсуждая всё, что «слева от нас» и «справа от нас».

Также заедем и осмотрим Старо-голутвинский монастырь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто с местом для гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6804 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
2
3
2
2
1
Марина
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
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А
Заказывала две экскурсии, обзорную и по источникам, т. к. мы в Коломне были первый раз. Всё очень понравилось, удобно, интересно, узнали много исторических фактов; места вокруг источников и мноастырей -
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удивительной красоты! Вера Анатольевна - замечательный экскурсовод, отвечает на все вопросы, дает много информации, которую больше нигде не найдешь; так же рекомендовала нам много музеев и других замечательных мест для посещения. А еще Вера Анатольевна очень добрый и отзывчивый человек! Остались всем очень довольны, будем рекомендовать своим родственникам и друзьям! И обязательно приедем еще! Спасибо, Коломна и спасибо классный гид Вера Анатольевна!!!

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С
Наша компания путешественниц среднего возраста хочет выразить ОГРОМНУЮ благодарность Вере Анатольевне за прекрасно проведенные экскурсии 27 и 28 августа 2016. Ей действительно удалось влюбить нас в прекраснейшую жемчужину Подмосковья Коломну.
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Некоторые из нас уже раньше бывали в Коломне, но по настоящему полюбить его мы смогли только сейчас. Рассказ был очень интересный, познавательный, пронизанный малоизвестными историческими фактами не только из истории Коломны, но и из истории Руси. Тонкий юмор очень помогал восприятию. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень хорошая речь, прекрасный русский язык. Мы много путешествуем по нашей стране, и поверьте, далеко не часто можно встретить такого профессионала в своем деле, как Вера Анатольевна!!!! Вера Анатольевна проявила заботу и в вопросах бытового плана, без которых невозможно обойтись в нашей жизни. Подсказала где купить сувениры, как провести свободное время.
Я уверена, что мы обязательно ещё вернемся в этот чудесный и полюбившийся нам город и сможем с помощью Веры Анатольевны узнать много нового и интересного об этом чудесном крае.
Спасибо огромное команде tripster за помощь в проведения прекрасных и незабываемых выходных в милом, уютном, доброжелательном и радушном городе Коломне!!!

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И
Замечательная экскурсия! Знакомство с этим интересным старинным городом было незабываемым. Общение с таким человеком как Вера Анатольевна, знающего и любящего свой город, историю, его людей, запоминается и ценно само по
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себе, и это историческое, пусть небольшое, но всё-таки настоящее путешествие, нельзя переоценить. Эмоционально, профессионально, чувствуешь, как жил этот город,"видишь" его с основания и до наших дней. Мы были в Коломне в начале марта, как раз после большого снегопада, поэтому знакомились с городом на машине. И это было правильно, потому что обзорная экскурсия на машине позволяет увидеть Коломну в её реальном и историческом масштабе. Также посетили и узнали изнутри Старо-Голутвин мужской монастырь. Во время экскурсии наш гид рассказала столько интересного и познавательного не только в обозначенных "рамках", что этого времени нам оказалось мало) Теперь хотим приехать в Коломну летом, город нас очаровал, спасибо Вере Анатольевне. Виктор, Ирина.

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А
26 сентября, мы, активные и любознательные пенсионеры первый раз посетили Коломну. Гида выбрали на сайте и не ошиблись. Большое спасибо Вере Анатольевне не только за прекрасную экскурсию, но и за
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общение с приятным и обаятельным человеком. Она ответила на все наши вопросы, показала в Коломне все, что мы хотели увидеть. Благодаря Вере Анатольевне мы влюбились в этот старинный русский город. Так как наше путешествие продолжалось, она подсказала нам как лучше построить маршрут, чем мы, конечно, воспользовались.. Надеемся еще побывать в Коломне и продолжить наше общение.
Алла и К.

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В
Мы брали 2 экскурсии "Коломна. Обзорная экскурсия" и "Очарование кремлевских улочек".
Хотелось бы сказать большое спасибо Вере Анатольевне за интересный и довольно подробный рассказ об истории Коломны, о великих русских князьях
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и их судьбе.
Несмотря на не самую удачную погоду, Вера Анатольевна провела нас по самым красивым и чудесным местам центра города, на автомобиле удалось посмотреть город и окунуться в его прошлое и настоящее.
Еще раз благодарим Веру Анатольевну за прекрасно проведенное время, за ее любовь к городу и те эмоции, что она нам подарила!

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