63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Были с друзьями на индивидуальной экскурсии с Верой Анатольевной ,очень всем понравилось. Видно ,что человек любит свой город и свою работу. Экскурсию подготавливает продумывая все мелочи,чтобы туристы не устали ,а насладились увиденным и услышанным .Спасибо большое .Всем кто будет в Коломне ,советуем взять экскурсию с Верой Анатольевной
Ольга
9 января 2020
Добрый день! Огромное спасибо Вере Анатольевне за проведенную экскурсию! Было интересно и увлекательно. Мой семилетний ребенок слушал с интересом, и приехав домой, рассказывал родственникам про Коломенский кремль. Это дорогого стоит, когда ребенок с увлечением слушает и запоминает, значит у гида доступная и интересная подача информации!
Вилли
8 января 2020
Отличный экскурсовод! Очень красивый центр города! Уверен, что приедем в Коломну ещё не раз.
Наталья
4 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Знающий и очень доброжелательный экскурсовод. Все прошло на ура, несмотря на отвратительную погоду. Рекомендуем!
Валентина
16 августа 2019
Экскурсию проводила Вера Анатольевна. Мы не заметили,как прошло время, при том, что было впечатление, что мы прослушали целый курс! Огромная благодарность Вере Анатольевне!
Яна
6 августа 2019
Вера Анатольевна- замечательный гид! Знающий, любящий свои места.
Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько содержательны были рассказы о местных достопримечательностях!!! Абсолютно понятно, что человек действительно интересуется
Культурой, историей города, на любой вопрос моментально получали достоверный ответ
Мария
31 июля 2019
Были с мужем на экскурсии у Веры Анатольевны 29 августа! Мы не первый раз в Коломне и очень любим этот город! Экскурсия очень интересная, насыщенная, логично построена. Искренне благодарим замечательного знающего профессионала за индивидуальный подход и любовь к своему делу!
Барковская
2 июля 2019
Спасибо привлекательной и современной женщине и очень эрудированному гиду Вере Анатольевне. Мы рассматриваем материал, изложенный в экскурсии, как ступеньку на пути собственного совершенствования. Многое хочется прочитать, о многом узнать. Спасибо и здоровья и творческих успехов.
Юлия
30 июня 2019
Спасибо, все очень интересно и душевно
ЕЛЕНА
4 июня 2019
Вера Анатольевна подарила нам экскурсию-сказку, яркую, красочную, а волшебное завершение по сказке наполнилось ароматом знаменитой изысканной пастилы с душистым чаем и кофе под пение канареек и благоухание цветущего сада.
История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
Главные события и легенды городской летописи, памятники архитектуры, святые места и чудесная природа
В этом путешествии объединены несколько экскурсионных программ. Оно рассчитано на неутомимых туристов-гурманов. Архитектурные памятники познакомят вас с историей Коломны от основания до наших дней, с главными событиями и персонажами городской летописи. Вы также увидите святые места и очаруетесь прекрасной природой.
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Прогулка по улочкам Коломенского Кремля — это погружение в атмосферу минувших эпох, в задушевность провинциального городка. У каждой улочки свой аромат: волнующий, влекущий, загадочный — со всеми вы познакомитесь во время прогулки.
Ощутить душевный подъем и проникнуться атмосферой духовности в путешествии по окским просторам
Предлагаю посетить три святых источника Коломны. Красота окружающей природы,
достойное обустройство источников, уютные деревянные срубы купелей — всё вместе создает особую атмосферу духовности и душевности. После этой экскурсии вы взбодритесь физически и ощутите душевный подъём.
Посетить «каменное сердце» старинного города и услышать дивные легенды
Вы насладитесь уютным провинциальным колоритом Коломны и узнаете, при каких обстоятельствах здесь возник кремль и как он связан с итальянцами. А также раскроете, где можно увидеть ребро кита и послушать патефон и почему наш город называют «родиной царских невест».
Посетить старинный кремль и услышать о местных купцах и удивительных событиях на обзорной экскурсии
Там, где Коломенка «обнимается» с Москвой-рекой, расположился маленький город с большой историей. Вы погуляете по живописной территории коломенского кремля, рассмотрите древние храмы и ощутите, как органично сочетаются здесь патриархальный дух и современность.
Кремль, Посад и современный город на насыщенной обзорной экскурсии
За два часа вы проследите всю историю Коломны: от старинных улиц, площадей и храмов до нынешних памятников. Заглянете в купеческие усадьбы, посетите древние монастыри и услышите предания о великих князьях и царях, прославивших город.
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
Кремль, купеческий Посад и уютные улочки древнего города на обзорной экскурсии
Приглашаю погулять по одному из самых красивых русских провинциальных городов и погрузиться в таинственную эпоху Средневековья. Вы узнаете легенды и предания, которыми овеяны коломенский кремль и Посад. А также услышите о боевом прошлом города, быте местных купцов и о том, чем живет Коломна сегодня.
Посетить главные и «тайные» храмы старинного города с профессиональным гидом
Вы увидите не только популярные места Коломны, но и храмы, куда не заходят толпы людей. Многие из них откроют специально для нас, чтобы вы смогли рассмотреть их в тишине и поклониться святыням. Я покажу архивные фото, расскажу историю и легенды любимого города и помогу понять его современную жизнь.