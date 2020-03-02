63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города

Вера Анатольевна
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Вера Анатольевна – ваш гид
Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки.

Я расскажу о традициях и купеческом духе, о происхождении названия города, предания о коломенской медовухе, о Матвее Казакове в Коломне и о Старо-голутвинском монастыре.
1600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии63 отзыва
4.92
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия

Маршрут

Начнем экскурсию от главных ворот города, хранящих дух известных личностей, посетивших Коломну: Иван Калита, Дмитрий Донской, Василий III, Иван Грозный,
Петр I, Екатерина II.

Далее по Владимирскому тракту выедем на самую длинную улицу города (бывший шёлковый торговый путь) и по ней едем сквозь исторические эпохи, обсуждая всё, что «слева от нас» и «справа от нас».

Также заедем и осмотрим Старо-голутвинский монастырь.

Организационные детали

Экскурсия может проходить на вашем (с местом для гида) или арендованном транспорте (за дополнительную плату, стоимость по запросу в зависимости от количества человек).

Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия
Коломна. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Были с друзьями на индивидуальной экскурсии с Верой Анатольевной ,очень всем понравилось. Видно ,что человек любит свой город и свою работу. Экскурсию подготавливает продумывая все мелочи,чтобы туристы не устали ,а насладились увиденным и услышанным .Спасибо большое .Всем кто будет в Коломне ,советуем взять экскурсию с Верой Анатольевной
9 января 2020
Добрый день! Огромное спасибо Вере Анатольевне за проведенную экскурсию! Было интересно и увлекательно. Мой семилетний ребенок слушал с интересом, и приехав домой, рассказывал родственникам про Коломенский кремль. Это дорогого стоит, когда ребенок с увлечением слушает и запоминает, значит у гида доступная и интересная подача информации!
8 января 2020
Отличный экскурсовод! Очень красивый центр города! Уверен, что приедем в Коломну ещё не раз.
4 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Знающий и очень доброжелательный экскурсовод. Все прошло на ура, несмотря на отвратительную погоду. Рекомендуем!
16 августа 2019
Экскурсию проводила Вера Анатольевна. Мы не заметили,как прошло время, при том, что было впечатление, что мы прослушали целый курс! Огромная благодарность Вере Анатольевне!
6 августа 2019
Вера Анатольевна- замечательный гид! Знающий, любящий свои места.
Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько содержательны были рассказы о местных достопримечательностях!!! Абсолютно понятно, что человек действительно интересуется
Культурой, историей города, на любой вопрос моментально получали достоверный ответ
31 июля 2019
Были с мужем на экскурсии у Веры Анатольевны 29 августа! Мы не первый раз в Коломне и очень любим этот город! Экскурсия очень интересная, насыщенная, логично построена. Искренне благодарим замечательного знающего профессионала за индивидуальный подход и любовь к своему делу!
2 июля 2019
Спасибо привлекательной и современной женщине и очень эрудированному гиду Вере Анатольевне. Мы рассматриваем материал, изложенный в экскурсии, как ступеньку на пути собственного совершенствования. Многое хочется прочитать, о многом узнать. Спасибо и здоровья и творческих успехов.
30 июня 2019
Спасибо, все очень интересно и душевно
4 июня 2019
Вера Анатольевна подарила нам экскурсию-сказку, яркую, красочную, а волшебное завершение по сказке наполнилось ароматом знаменитой изысканной пастилы с душистым чаем и кофе под пение канареек и благоухание цветущего сада.
Ещё 53 отзыва

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