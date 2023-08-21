63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет увлекательное путешествие по Коломне, где вы сможете насладиться красотой исторических мест, узнать о важных событиях и выдающихся личностях, посетивших город на протяжении веков.
Экскурсия начнется от главных ворот города,
Экскурсия начнется от главных ворот города,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут через исторические эпохи
- 🏰 Посещение Старо-голутвинского монастыря
- 🚗 Комфортный транспорт для небольшой группы
- 📜 Узнаете предания о коломенской медовухе
- 🏛️ Истории о знаменитых личностях и купеческом духе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно насладиться прогулками и экскурсиями, а также увидеть город во всей красе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Главные ворота города
- Владимирский тракт
- Старо-голутвинский монастырь
Описание экскурсии
Маршрут
Начнем экскурсию от главных ворот города, хранящих дух известных личностей, посетивших Коломну: Иван Калита, Дмитрий Донской, Василий III, Иван Грозный,
Петр I, Екатерина II.
Далее по Владимирскому тракту выедем на самую длинную улицу города (бывший шёлковый торговый путь) и по ней едем сквозь исторические эпохи, обсуждая всё, что «слева от нас» и «справа от нас».
Также заедем и осмотрим Старо-голутвинский монастырь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем авто с местом для гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6804 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересно, вспомнить историю, полюбоваться видами. Экскурсия прошла на отлично, получили много позитивных эмоций.
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А
Заказывала две экскурсии, обзорную и по источникам, т. к. мы в Коломне были первый раз. Всё очень понравилось, удобно, интересно, узнали много исторических фактов; места вокруг источников и мноастырей -
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С
Наша компания путешественниц среднего возраста хочет выразить ОГРОМНУЮ благодарность Вере Анатольевне за прекрасно проведенные экскурсии 27 и 28 августа 2016. Ей действительно удалось влюбить нас в прекраснейшую жемчужину Подмосковья Коломну.
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И
Замечательная экскурсия! Знакомство с этим интересным старинным городом было незабываемым. Общение с таким человеком как Вера Анатольевна, знающего и любящего свой город, историю, его людей, запоминается и ценно само по
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А
26 сентября, мы, активные и любознательные пенсионеры первый раз посетили Коломну. Гида выбрали на сайте и не ошиблись. Большое спасибо Вере Анатольевне не только за прекрасную экскурсию, но и за
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В
Мы брали 2 экскурсии "Коломна. Обзорная экскурсия" и "Очарование кремлевских улочек".
Хотелось бы сказать большое спасибо Вере Анатольевне за интересный и довольно подробный рассказ об истории Коломны, о великих русских князьях
Хотелось бы сказать большое спасибо Вере Анатольевне за интересный и довольно подробный рассказ об истории Коломны, о великих русских князьях
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