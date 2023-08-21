63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет увлекательное путешествие по Коломне, где вы сможете насладиться красотой исторических мест, узнать о важных событиях и выдающихся личностях, посетивших город на протяжении веков.Экскурсия начнется от главных ворот города,

где вы окунетесь в историю встреч Ивана Калиты, Дмитрия Донского и других значимых фигур. Проезжая по Владимирскому тракту, вы познакомитесь с купеческим духом Коломны и узнаете о происхождении названия города. Посещение Старо-голутвинского монастыря добавит вашему путешествию особенную атмосферу. Экскурсия предлагает гибкие условия: возможность проходить на вашем или арендованном транспорте

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии в Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно комфортно насладиться прогулками и экскурсиями, а также увидеть город во всей красе.

Сейчас август — это идеальное время.