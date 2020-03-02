63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Были с друзьями на индивидуальной экскурсии с Верой Анатольевной ,очень всем понравилось. Видно ,что человек любит свой город и свою работу. Экскурсию подготавливает продумывая все мелочи,чтобы туристы не устали ,а насладились увиденным и услышанным .Спасибо большое .Всем кто будет в Коломне ,советуем взять экскурсию с Верой Анатольевной