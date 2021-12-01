По Коломне с фотоаппаратом

Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест

Индивидуально
для 10 чел.
Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест.

На этой экскурсии я не только расскажу вам о городе, но и проведу вас в лучшие места, где вы сможете сделать удачные кадры, а также покажу старинные фотографии из жизни города, и расскажу о развитии жанра в Коломне.
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом
По Коломне с фотоаппаратом

Что вы увидите 🤩

  • Коломенский кремль
  • Улицы Посада
  • Храм Николы на Посаде
  • Маринкина башня
  • Пятницкие ворота
  • Набережная реки Москвы
  • Соборная площадь
  • Брусенский монастырь
  • Ямская башня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест. На этой экскурсии я не только расскажу вам о городе, но и проведу вас в лучшие места, где вы сможете сделать удачные кадры, а также покажу старинные фотографии из жизни города, и расскажу о развитии жанра в Коломне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • По желанию можно заказать услуги профессионального фотографа (5000 руб. )
  • Подъем на колокольню для обзора города сверху (150 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Дополнительная программа на выставке «Перепутье эпох», где есть возможность сделать фото в исторических костюмах (300-350 руб. / чел., зависит от программы).
Где начинаем и завершаем?
Начало: На парковке в Коломенском кремле
Завершение: Полянская улица, 4, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дополнительно можно заказать профессиональную фотосессию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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