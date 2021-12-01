Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест.



На этой экскурсии я не только расскажу вам о городе, но и проведу вас в лучшие места, где вы сможете сделать удачные кадры, а также покажу старинные фотографии из жизни города, и расскажу о развитии жанра в Коломне.