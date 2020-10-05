4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Древний и гордый Коломенский кремль

Всех гостей Коломны дороги ведут сюда — в средневековую крепость на высоком берегу Москвы-реки. Мы начнем от Коломенского Городового, пройдем по линии несохранившихся крепостных стен и закончим Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Погуляем по территории Брусенского монастыря и осмотрим Соборную площадь с великолепным Успенским собором. На улицах кремля вас также ждут храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного — а еще жилые дома и даже самая обычная школа.

Коломна на ладони

Поднявшись на шатровую Успенскую колокольню, вы с высоты птичьего полета полюбуетесь Коломной. Увидите изгибы Москвы-реки и так называемую «Пьяную луку»; Бобренев монастырь, основанный в честь победы на Куликовом поле; старинную и современную части города. А я расскажу об особенностях планировки Коломны и обо всех отдаленных достопримечательностях 🏛️, подскажу, как провести время в городе.

Атмосфера 19 века в Коломенском Посаде

На самых антуражных улочках вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки; старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей 🖼 «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Завершить ваше знакомство с Коломной можно по желанию чаепитием в музейном саду или обедом в кафе.

Организационные детали