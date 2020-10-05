4 отзыва оставили туристы

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Коломна со всех сторон

Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни

5
4 отзыва
Маргарита
Маргарита – Гид из Коломны
Кремль, без которого не представить город 🏙️, прогулка 👣 по атмосферному Посаду 19 века и чарующие панорамы с колокольни — это идеальные первые шаги в Коломне.

Приготовьтесь за пару часов увидеть важные храмы, перенестись на века назад, узнать нескучные сюжеты о людях — и полюбить «младшую сестру» Москвы.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 28002 380 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон

Что вас ожидает

Древний и гордый Коломенский кремль
Всех гостей Коломны дороги ведут сюда — в средневековую крепость на высоком берегу Москвы-реки. Мы начнем от Коломенского Городового, пройдем по линии несохранившихся крепостных стен и закончим Пятницкими воротами, знающими древнюю тайну Коломны. Погуляем по территории Брусенского монастыря и осмотрим Соборную площадь с великолепным Успенским собором. На улицах кремля вас также ждут храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного — а еще жилые дома и даже самая обычная школа.

Коломна на ладони
Поднявшись на шатровую Успенскую колокольню, вы с высоты птичьего полета полюбуетесь Коломной. Увидите изгибы Москвы-реки и так называемую «Пьяную луку»; Бобренев монастырь, основанный в честь победы на Куликовом поле; старинную и современную части города. А я расскажу об особенностях планировки Коломны и обо всех отдаленных достопримечательностях 🏛️, подскажу, как провести время в городе.

Атмосфера 19 века в Коломенском Посаде
На самых антуражных улочках вы увидите фрагменты сохранившихся торговых рядов — сегодня здесь возрождаются музеи-торговые лавки; старообрядческий храм Николы-на-Посаде, Покровский храм с восстанавливаемым английским садиком, Музейную фабрику пастилы и музей 🖼 «Калачная». По пути поговорим о выдающихся купеческих фамилиях Коломны, а также о творческих людях — жителях и гостях нашего города.

Завершить ваше знакомство с Коломной можно по желанию чаепитием в музейном саду или обедом в кафе.

Организационные детали

  • Подъём на колокольню оплачивается дополнительно — 50 руб. с человека
  • Программу можно дополнить посещением одного из музеев за отдельную плату
Начало и место завершения
🚩 на территории Коломенского кремля
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон
Коломна со всех сторон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
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4 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Все было прекрасно, впечатлений - масса! Большое спасибо.
28 сентября 2020
Маргарита очень интересный рассказчик! Прошлись по всем знаковым местам, узнали историю города. Маршрут также проходил через улочки в центре, куда я бы не заглянула, потому что не догадалась, что там так мило, но Маргарита все показала! Однозначно с Коломной лучше знакомиться с профессиональным экскурсоводом, таким как Маргарита!
28 сентября 2020
Спасибо Маргарите за экскурсию. Всё понравилось. Маргарита очень доходчиво и интересно преподности информацию, с нами был ребёнок 6. 5 лет хорошо перенёс 2-х часовую прогулку. Экскурсовод очень позитивная и приветливая.
22 сентября 2020
Очень содержательная и хорошо мтруктурированная экскурсия. Действительно нам удалось за относительно недолгое время увидеть город "со всех сторон".

Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

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