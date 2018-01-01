Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

  1. Россия
  2. Экскурсии

Влюбиться в Коломну за 2 часа!

Исследовать улочки, дома и башни старинного кремля и раскрыть его самые интересные тайны

Виктория
Виктория – Гид из Коломны
Древний град Коломна — перепутье эпох и дорог.

Вы услышите, какие важные события происходили здесь в разные века, кто бывал на нашей земле и какую роль Коломна сыграла в истории 📖 страны.

Насладитесь чудесной архитектурой, подниметесь на шатровую колокольню с захватывающими дух видами и ощутите самобытный характер города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!

Что вас ожидает

Главные достопримечательности 🏛️ коломенского кремля
Вы погуляете по жилым улочкам кремля и рассмотрите старинные дома, усадьбы и башни. А также побываете в «каменном сердце» древнего города — на Соборной площади — и посетите Успенский кафедральный собор, ставший памятником Куликовского триумфа. Кроме того, оцените старинные Пятницкие ворота, пройдете по романтичной Москворецкой набережной и подниметесь на шатровую колокольню, откуда открываются шикарные виды на древнюю и современную Коломну.

История и легенды Коломны
Коломна славится своей богатой историей 📖. Вы узнаете, когда и кем она была основана, какие события происходили на ее земле и кто из знаменитых личностей повлиял на ее судьбу. Поймете, почему ее называют «городом резных ворот и золотых куполов», и услышите местные легенды. А еще я расскажу о коломенских масштабных фестивалях, необычных музеях 🖼 и актуальных событиях и подскажу самые уютные и вкусные места города.

Организационные детали

Билет на шатровую колокольню не включен в стоимость — 50 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на улице Лажечникова
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!
Влюбиться в Коломну за 2 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу в Коломне более 30 лет. Закончила факультеты истории и религиоведения и не устаю восхищаться богатым прошлым и загадочной красотой родного города. С радостью стану для вас живым компасом и чутким проводником по его самым интересным местам!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
201 отзыв
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
1 800
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
168 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников