Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Что вас ожидает

Главные достопримечательности 🏛️ коломенского кремля

Вы погуляете по жилым улочкам кремля и рассмотрите старинные дома, усадьбы и башни. А также побываете в «каменном сердце» древнего города — на Соборной площади — и посетите Успенский кафедральный собор, ставший памятником Куликовского триумфа. Кроме того, оцените старинные Пятницкие ворота, пройдете по романтичной Москворецкой набережной и подниметесь на шатровую колокольню, откуда открываются шикарные виды на древнюю и современную Коломну.

История и легенды Коломны

Коломна славится своей богатой историей 📖. Вы узнаете, когда и кем она была основана, какие события происходили на ее земле и кто из знаменитых личностей повлиял на ее судьбу. Поймете, почему ее называют «городом резных ворот и золотых куполов», и услышите местные легенды. А еще я расскажу о коломенских масштабных фестивалях, необычных музеях 🖼 и актуальных событиях и подскажу самые уютные и вкусные места города.

Организационные детали

Билет на шатровую колокольню не включен в стоимость — 50 рублей с человека.