35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии

Никита
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Никита – представитель гидов
В Старой Коломне для вас громко прозвучит голос старины: на узких улочках, за мощными стенами Кремля, в нескучных рассказах об истории 📖.

Но вы также взглянете на город 🏙️ с литературного ракурса, гуляя по местам писателей и слушая интересные факты из их жизни.

За 3500 шагов вы узнаете Коломну ближе и просто вдохновитесь!
560 ₽
392 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от Коломенского Кремля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии35 отзывов
4.89
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только

Что вас ожидает

Прогулка по Старой Коломне
Прежде чем перейти к литературной теме, мы, конечно, поговорим о прошлом древнейшего города Подмосковья. Вы услышите рассказ о становлении Коломны и о купеческих временах, увидите ключевые памятники и уловите дух старины в Кремле. При этом монотонного монолога и незапоминаемых дат не будет: наш формат — это общение с каждым путешественником, вопросы, шутки и небанальные загадки.

Коломна и литераторы
Лажечников, Куприн, Соколов-Микитов, Ерофеев, Ахматова, Цветаева, Пильняк — все эти выдающиеся люди связаны с Коломной. Вы пройдете по местам, где жили и творили известные русские писатели и поэты; удивитесь историям, которые с ними случались, и проникнетесь атмосферой былых времен.

В финале прогулки вас ждет приятный памятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет
  • Дополнительные дни, когда я могу провести экскурсию: 24 февраля и 9 марта. Время: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30.
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только
Коломна литературная и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от Коломенского Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Никита
Никита
Я безумно люблю нашу Коломну и с удовольствием расскажу и покажу самое интересное в этом чудесном подмосковном городе! Живу здесь с самого рождения, отучился на историческом факультете, поэтому с радостью открою этот старинный город. Основатель экскурсионного проекта: прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Замечательная, спокойная экскурсия, приятный гид. Мы были в Коломне впервые, город нас очаровал и экскурсия этому поспособствовала! Помимо занимательной литературной составляющей, Евгений рассказал нам про сам город, историю, интересные места, отвечал на вопросы. А в конце преподнёс очень милые памятные сувениры.
27 февраля 2020
Остались довольны экскурсией, рассказом, городом, погодой! Спасибо
25 февраля 2020
Гид Евгений рассказывает немного сбивчиво, постоянно меняет тему рассказа. Сам часто задаёт вопросы несмотря на то, что на большинство вопросов у нас не было ответов. Хотелось просто послушать, а не играть в отгадайку. Шли мы медленно с частыми, долгими остановками и очень замерзли. Летом эта экскурсия была бы комфортнее, но зимой гиду стоит пересмотреть динамику. В целом впечатление хорошее, чувствуется, что Евгений любит свой родной город. Спасибо
25 февраля 2020
Взяла эту экскурсию, прочитав восторженные отзывы о ней. Ожидания не оправдались. Не получили цельного рассказа гида о Коломенском кремле. Скучновато, отрывочно, недостаточно информации за 2 часа
экскурсии. Подготовленным туристам, заранее познакомившихся с достопримечательностями Коломны, мне кажется будет не очень интересно.
Справедливости ради - литературная тема была хорошо освещена, особенно понравилась тема Анны Ахматовой и Бориса Пильняка. Эти факты для меня были новыми..
Евгений посоветовал нам, где купить пастилу, калачи, медовуху, а также посоветовал кафе, где можно бюджетно пообедать.
Спасибо Евгению и Никите, стоимость экскурсии и подарки от вас были нам приятны!
24 февраля 2020
Спасибо Евгению за увлекательный рассказ,было интересно!
8 января 2020
Замечательная, очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Евгений очень эрудированный и увлеченный человек, рассказал много интересного и познавательного о Коломне и ее истории. Всем рекомендую, огромное спасибо за великолепно проведенное время, за интересный рассказ и за такого отличного экскурсовода.
8 января 2020
Спасибо огромное !!!! Очень интересно всем от 11 лет до 75;) Ярко, живо, весело!!!! Евгений прекрасный гид!!! Отдельное спасибо за подарки и ценные советы! ❄️️❄️️❄️️💕💕💕💕
7 января 2020
Были первый раз в Коломне, и не сколько не пожалели,что выбрали Евгения в качестве экскурссовода!. Увлекательно,запоминающе, много интересных фактов,которве надолго запомняться! Жалеем только об одном,мало купили медовухи ( в Коломне она нереально вкусная). Спасибо Евгению за наводку))))
7 января 2020
Отличная экскурсия, несмотря на то, что было холодно. Очень интересная история города. Увлекательный рассказ экскурсовода не дал нам замерзнуть!)
5 января 2020
Евгений с интересом рассказывает о городе. К слову, не только готов рассказывать, но и спрашивать, что вносит дополнительный азарт. Разносторонний обзор, любопытные факты. Даже тем, кто был в Коломне ранее, не будет скучно. Отличное впечатление от города, прогулки и гида (Евгений).
Ещё 25 отзывов

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