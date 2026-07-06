35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Начнем с купеческих времен, затем перенесемся в мир литературы, где наши шаги

перекликаются с жизненным путем знаменитых писателей и поэтов. Рассказы о Лажечникове, Куприне, Соколове-Микитове и других талантливых личностях, связанных с Коломной, не оставят вас равнодушными. В конце прогулки каждого участника ждет приятный сюрприз, который станет замечательным напоминанием об этом дне. Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохновиться и узнать Коломну по-новому

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по Старой Коломне

Прежде чем перейти к литературной теме, мы, конечно, поговорим о прошлом древнейшего города Подмосковья. Вы услышите рассказ о становлении Коломны и о купеческих временах, увидите ключевые памятники и уловите дух старины в Кремле. При этом монотонного монолога и незапоминаемых дат не будет: наш формат — это общение с каждым путешественником, вопросы, шутки и небанальные загадки.

Коломна и литераторы

Лажечников, Куприн, Ерофеев, Ахматова, Пильняк — все эти выдающиеся люди связаны с Коломной. Вы пройдете по местам, где жили и творили известные русские писатели и поэты; удивитесь историям, которые с ними случались, и проникнетесь атмосферой былых времен.

В финале прогулки вас ждет приятный памятный сюрприз!

Организационные детали