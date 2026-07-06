35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Увлекательное знакомство с Коломной

Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Начнем с купеческих времен, затем перенесемся в мир литературы, где наши шаги
читать дальшеуменьшить

перекликаются с жизненным путем знаменитых писателей и поэтов.

Рассказы о Лажечникове, Куприне, Соколове-Микитове и других талантливых личностях, связанных с Коломной, не оставят вас равнодушными.

В конце прогулки каждого участника ждет приятный сюрприз, который станет замечательным напоминанием об этом дне. Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохновиться и узнать Коломну по-новому

5
588 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнаете историю древнейшего города Подмосковья
  • 📚 Пройдете по местам известных русских писателей
  • 🎭 Вдохновитесь атмосферой былых времен
  • 🏰 Посетите ключевые памятники и Коломенский Кремль
  • 🎁 Получите приятный памятный сюрприз в конце экскурсии
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной

Что можно увидеть

  • Коломенский Кремль
  • Памятники Коломны

Описание экскурсии

Прогулка по Старой Коломне

Прежде чем перейти к литературной теме, мы, конечно, поговорим о прошлом древнейшего города Подмосковья. Вы услышите рассказ о становлении Коломны и о купеческих временах, увидите ключевые памятники и уловите дух старины в Кремле. При этом монотонного монолога и незапоминаемых дат не будет: наш формат — это общение с каждым путешественником, вопросы, шутки и небанальные загадки.

Коломна и литераторы

Лажечников, Куприн, Ерофеев, Ахматова, Пильняк — все эти выдающиеся люди связаны с Коломной. Вы пройдете по местам, где жили и творили известные русские писатели и поэты; удивитесь историям, которые с ними случались, и проникнетесь атмосферой былых времен.

В финале прогулки вас ждет приятный памятный сюрприз!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 4 летБесплатно
Школьники850 ₽
Пенсионеры1030 ₽
Взрослый1050 ₽
Дети до 7 лет660 ₽
Студенты1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Коломенского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7571 туриста
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать тех, кто в него
читать дальшеуменьшить

влюблён! Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями. С удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 588 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
553
4
24
3
8
2
2
1
1
Нина
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с Коломной, за интересную экскурсию и такой творческий подход к своей работе! Отдельное Спасибо за
читать дальшеуменьшить

внимательное отношение к людям, умение слышать и с пониманием относиться к просьбам! Не смотря на дождливую погоду, у всех осталось очень тёплое впечатление от экскурсии. Мы увидели все основные достопримечательности Коломны, посетили храмы, расположенные на территории Кремля, посетили магазины, где приобрели "вкусные сувениры" из Коломны. Получили массу приятных впечатлений!

От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство было вознаграждено лучшим гидом! Антон так вдохновенно и интересно рассказывал, что к концу двухчасовой
читать дальшеуменьшить

экскурсии мы были полны сил и энергии, забыли об усталости, из ног ушла тяжесть, хотя еще два часа назад нас тянуло присесть на каждую скамейку, которую мы встречали по пути.
Антон очень внимательный, спросил перед началом наши пожелания и все их учёл во время прогулки.
Мы ушли в хорошем настроении, экскурсия полностью оправдала наши ожидания, обязательно придем ещё. Желаем Атону успехов, очень благодарны за приятную и интересную прогулку 🤗

На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство+2
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство
Вам был полезен этот отзыв?
А
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной форме рассказала об истории Коломны, о знаменательных людях и событиях, и исторических местах города.
читать дальшеуменьшить

Ксения высоко профессиональный экскурсовод с отличной дикцией, обладающая богатой эрудицией, знаниями, великолепным чувством юмора, при этом всегда сохраняет деликатность и уважение к предмету рассказа. Также поразило умение задушевно читать стихи. Во время экскурсии нам не меньше величественного Кремля понравился и Посад. Мы посетили Коломну в июне, во время цветения лип, которое наполняло воздух сладким благоуханием, прекрасно гармонирующим со вкусом и запахом коломенской пастилы. Очень рекомендуем прислушаться к советам Ксении по посещению культурных и гастрономических мест. Все проверено, мы очень довольны. Экскурсия оставила незабываемые впечатления, хотелось повторить ее ещё один раз, что мы и сделали в расширенном составе. Большое спасибо!

Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной+2
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо большое гиду Антону!!!! Все очень лаконично,грамотно. С юмором. Оченьмного информации запомнилось. Открыли для себя Коломну по новому
Спасибо большое гиду Антону!!!! Все очень лаконично,грамотно. С юмором. Оченьмного информации запомнилось. Открыли для себя Коломну по новому
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Гид Антон - настоящий профессионал: эрудированный, харизматичный и внимательный к группе. Антон провёл нас по самым интересным местам — от стен древнего Кремля до
читать дальшеуменьшить

уютных улочек Посада. Было видно, что экскурсовод прекрасно знает историю города: рассказывал не только общеизвестные факты, но и делился любопытными деталями и легендами. Было и познавательно, и весело — гид умело разбавлял исторические факты забавными историями. Подача материала оказалась очень живой и увлекательной — 2 часа пролетели незаметно.
Всё организовано чётко, темп комфортный.
Большое спасибо за чудесное путешествие и очаровательные подарки!

Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!+7
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым значимым местам Коломны. Экскурсовод Ксения всё подробно и увлекательно рассказывала, а как она читает стих- просто восторг. В конце экскурсии всем подарили открытки с видами Коломны. Рекомендую👍
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым+2
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Коломны

Похожие экскурсии на «Увлекательное знакомство с Коломной»

Коломна со всех сторон
Пешая
2 часа
295 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Коломна
Пешая
1 час
106 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Коломна
Увидеть кремль, Брусенский монастырь и другие визитные карточки города с местным гидом
Начало: У Ямской башни
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
12 авг в 10:00
13 авг в 14:00
900 ₽ за человека
О Коломне - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
Погуляйте по исторической части Коломны, узнайте о её роли в прошлом и настоящем, и раскройте секреты жизни местных жителей
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Спасти фабрику Чуприкова: детективный квест по Коломне (без гида)
Пешая
2 часа
-
30%
3 отзыва
Квест
до 8 чел.
Спасти фабрику Чуприкова: детективный квест по Коломне (без гида)
Исследовать город в увлекательном формате и выстроить для себя его образ
Начало: У музейной фабрики пастилы
Сегодня в 12:30
Завтра в 21:30
от 1190 ₽1700 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Коломне
1050 ₽ за человека