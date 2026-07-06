35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Начнем с купеческих времен, затем перенесемся в мир литературы, где наши шаги
Начнем с купеческих времен, затем перенесемся в мир литературы, где наши шаги
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнаете историю древнейшего города Подмосковья
- 📚 Пройдете по местам известных русских писателей
- 🎭 Вдохновитесь атмосферой былых времен
- 🏰 Посетите ключевые памятники и Коломенский Кремль
- 🎁 Получите приятный памятный сюрприз в конце экскурсии
Что можно увидеть
- Коломенский Кремль
- Памятники Коломны
Описание экскурсии
Прогулка по Старой Коломне
Прежде чем перейти к литературной теме, мы, конечно, поговорим о прошлом древнейшего города Подмосковья. Вы услышите рассказ о становлении Коломны и о купеческих временах, увидите ключевые памятники и уловите дух старины в Кремле. При этом монотонного монолога и незапоминаемых дат не будет: наш формат — это общение с каждым путешественником, вопросы, шутки и небанальные загадки.
Коломна и литераторы
Лажечников, Куприн, Ерофеев, Ахматова, Пильняк — все эти выдающиеся люди связаны с Коломной. Вы пройдете по местам, где жили и творили известные русские писатели и поэты; удивитесь историям, которые с ними случались, и проникнетесь атмосферой былых времен.
В финале прогулки вас ждет приятный памятный сюрприз!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Её забронировали уже 27 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Школьники
|850 ₽
|Пенсионеры
|1030 ₽
|Взрослый
|1050 ₽
|Дети до 7 лет
|660 ₽
|Студенты
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Коломенского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7571 туриста
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать тех, кто в него
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 588 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
От имени всей нашей группы хочу поблагодарить Никиту и Евгения за прекрасный день, за знакомство с Коломной, за интересную экскурсию и такой творческий подход к своей работе! Отдельное Спасибо за
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На экскурсию мы пришли уже порядком уставшие после посещения достопримечательностей, которых в Коломне немало. Наше упорство было вознаграждено лучшим гидом! Антон так вдохновенно и интересно рассказывал, что к концу двухчасовой
+2
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А
Посетили экскурсию с прекрасным экскурсоводом, Ксенией. В ходе прогулки по Кремлю и Посаду Ксения в увлекательной форме рассказала об истории Коломны, о знаменательных людях и событиях, и исторических местах города.
+2
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В
Спасибо большое гиду Антону!!!! Все очень лаконично,грамотно. С юмором. Оченьмного информации запомнилось. Открыли для себя Коломну по новому
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Огромное спасибо за потрясающую экскурсию по Коломне!
Гид Антон - настоящий профессионал: эрудированный, харизматичный и внимательный к группе. Антон провёл нас по самым интересным местам — от стен древнего Кремля до
Гид Антон - настоящий профессионал: эрудированный, харизматичный и внимательный к группе. Антон провёл нас по самым интересным местам — от стен древнего Кремля до
+7
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Т
Экскурсия была интересной, всё отлично организаванно, всем выдали наушники, очень удобно. Провели по Кремлю и самым значимым местам Коломны. Экскурсовод Ксения всё подробно и увлекательно рассказывала, а как она читает стих- просто восторг. В конце экскурсии всем подарили открытки с видами Коломны. Рекомендую👍
+2
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