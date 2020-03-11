35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Старой Коломне

Прежде чем перейти к литературной теме, мы, конечно, поговорим о прошлом древнейшего города Подмосковья. Вы услышите рассказ о становлении Коломны и о купеческих временах, увидите ключевые памятники и уловите дух старины в Кремле. При этом монотонного монолога и незапоминаемых дат не будет: наш формат — это общение с каждым путешественником, вопросы, шутки и небанальные загадки.

Коломна и литераторы

Лажечников, Куприн, Соколов-Микитов, Ерофеев, Ахматова, Цветаева, Пильняк — все эти выдающиеся люди связаны с Коломной. Вы пройдете по местам, где жили и творили известные русские писатели и поэты; удивитесь историям, которые с ними случались, и проникнетесь атмосферой былых времен.

В финале прогулки вас ждет приятный памятный сюрприз!