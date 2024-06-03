Обзорные и познавательные экскурсии Коломны

Найдено 35 экскурсий в категории «Обзорные» в Коломне, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Коломне за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
110 отзывов
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
«Познакомитесь с историей храмов и чудотворных святынь»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«Завершить ваше знакомство с Коломной можно по желанию чаепитием в музейном саду или обедом в кафе»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Главные достопримечательности коломенского кремля»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Девичье поле Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
84 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Коломенский Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
36 отзывов
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Знакомство с красавицей-Коломной»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
235 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую кремль и прилегающий к нему бывший купеческий район Посад со старинными домами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«На большой обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными памятниками старинной Коломны»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«В историческом центре буквально россыпь церквей и соборов, все святыни вы обойдёте и познакомитесь с ними»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«У каждой улочки свой аромат: волнующий, влекущий, загадочный — со всеми вы познакомитесь во время прогулки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
«Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за всё до 20 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
427 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 30002 700 за всё до 3 чел.
Вся Коломна за день
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
«В ходе экскурсии по Коломне мы познакомимся со всеми основными достопримечательностями города: каменный Кремль XVI века, торгово-ремесленный Посад, обзорная экскурсия по городу с посещением древних монастырей»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
«Увлекательная экскурсия по Кремлю и Посаду, знакомство с архитектурно-историческими памятниками и историей города»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400 за всё до 3 чел.
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
«У нас будет всего лишь два часа на знакомство с городом»
Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом
Завтра в 11:00
650 за человека
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
52 отзыва
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
«Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800 за всё до 5 чел.
Коломна: маленький городок с большой историей
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
«Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«Посетим все главные достопримечательности старой Коломны (кремль, храмы, усадьбы) не спеша и с комфортом»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
«Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Егорьевске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Вы увидите территорию Коломенского кремля, познакомитесь с его монастырями, башнями и соборами»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Коломна. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Коломенский кремль изнутри
    Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Самое интересное в Коломне за 2 часа
  2. Мифы и предания Коломенской земли
  3. Коломна со всех сторон
  4. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  5. Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Обзорные" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 650 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2401 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Коломны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Коломне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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