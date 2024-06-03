1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
«Познакомитесь с историей храмов и чудотворных святынь»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«Завершить ваше знакомство с Коломной можно по желанию чаепитием в музейном саду или обедом в кафе»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«Главные достопримечательности коломенского кремля»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Девичье поле Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
«Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Знакомство с красавицей-Коломной»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую кремль и прилегающий к нему бывший купеческий район Посад со старинными домами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«На большой обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными памятниками старинной Коломны»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
«В историческом центре буквально россыпь церквей и соборов, все святыни вы обойдёте и познакомитесь с ними»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 60005 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«У каждой улочки свой аромат: волнующий, влекущий, загадочный — со всеми вы познакомитесь во время прогулки»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: путешествие вглубь веков
Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях
Начало: Площадь двух революций д1
«Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 30002 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
«В ходе экскурсии по Коломне мы познакомимся со всеми основными достопримечательностями города: каменный Кремль XVI века, торгово-ремесленный Посад, обзорная экскурсия по городу с посещением древних монастырей»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
«Увлекательная экскурсия по Кремлю и Посаду, знакомство с архитектурно-историческими памятниками и историей города»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
«У нас будет всего лишь два часа на знакомство с городом»
Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом
Завтра в 11:00
650₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
«Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
«Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом»
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
«Посетим все главные достопримечательности старой Коломны (кремль, храмы, усадьбы) не спеша и с комфортом»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
«Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Вы увидите территорию Коломенского кремля, познакомитесь с его монастырями, башнями и соборами»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ААнна2 июня 2024Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очаровательная Анастасия! Огромное спасибо!
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Коломны нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Коломне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024