🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 110 отзывов Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка Начало: У кремля «Познакомитесь с историей храмов и чудотворных святынь» Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле «Вы увидите все главные достопримечательности кремля: Соборную площадь, Пятницкие ворота, Маринкину и Грановитую башни» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля «Завершить ваше знакомство с Коломной можно по желанию чаепитием в музейном саду или обедом в кафе» 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова «Главные достопримечательности коломенского кремля» 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 30 отзывов По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом Начало: Возле Коломенского кремля 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 142 отзыва Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице Начало: На улице Лажечникова, дом 1а «А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина» 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале «Вы увидите все главные достопримечательности коломенского кремля: неприступные стены и могучие башни, Пятницкие ворота, Соборную площадь, сквер «Блюдечко», Успенский Брусенский и Ново-Голутвин монастыри» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест «Девичье поле Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 84 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре «Во время экскурсии вы познакомитесь с Коломной старой и новой, увидите, как эпохи нанизаны на самую длинную улицу города, словно бусинки» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 36 отзывов Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков «На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города» 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида «Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций «Знакомство с красавицей-Коломной» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 235 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге Начало: Недалеко от Коломенского Кремля 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля «Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию, объединяющую кремль и прилегающий к нему бывший купеческий район Посад со старинными домами» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Повести Коломны: обзорная экскурсия Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий Начало: У чёрно-белой будки городового «На большой обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными памятниками старинной Коломны» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме Начало: В Коломенской кремле 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями Начало: Москворецкая набережная «В историческом центре буквально россыпь церквей и соборов, все святыни вы обойдёте и познакомитесь с ними» от 6000 5 400 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Вся Коломна за два часа: от кремля до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа Начало: На парковке внутри кремля 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии «У каждой улочки свой аромат: волнующий, влекущий, загадочный — со всеми вы познакомитесь во время прогулки» 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Коломна: путешествие вглубь веков Узнайте, как менялась Коломна на протяжении столетий. Посетите главные улицы и площади, сравните их с изображениями на старинных гравюрах и фотографиях Начало: Площадь двух революций д1 «Это будет увлекательное знакомство с прошлым Коломны» 3 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 427 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 76 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом) от 3000 2 700 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1 «В ходе экскурсии по Коломне мы познакомимся со всеми основными достопримечательностями города: каменный Кремль XVI века, торгово-ремесленный Посад, обзорная экскурсия по городу с посещением древних монастырей» Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину «Увлекательная экскурсия по Кремлю и Посаду, знакомство с архитектурно-историческими памятниками и историей города» Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00 от 2 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 10 отзывов Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада в сборной группе Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна «У нас будет всего лишь два часа на знакомство с городом» Расписание: По договоренности, точное время экскурсии согласуется с гидом 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 52 отзыва Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1 Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная «Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00 1 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Коломна: маленький городок с большой историей Начало: По договорённости «Обзорная экскурсия по городу Путь будет пролегать вдоль магистрали Коломны — улицы Октябрьской Революции, которая когда-то являлась крупным торговым путем — Астраханский трактом» Расписание: Ежедневно, по договорённости от 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 5 отзывов Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа Начало: Ул. Лажечникова, д. 1 «Посетим все главные достопримечательности старой Коломны (кремль, храмы, усадьбы) не спеша и с комфортом» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Коломенский кремль: история в камне Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города Начало: Возле кремля «Вы познакомитесь с историей появления города и узнаете о разных версиях происхождения его топонима» от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия в Егорьевске Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами 4 600 ₽ за всё до 5 чел.