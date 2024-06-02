за всё до 5 чел.

2 400 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие

Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас

за всё до 6 чел.

от 3 698 ₽ за всё до 6 чел.

Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции

за всё до 10 чел.

3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля

Начало: Недалеко от Коломенского Кремля

Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге

за всё до 10 чел.

2 000 ₽ за всё до 10 чел.

Начало: У входа в монастырь

Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины

за всё до 10 чел.

5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции

за всё до 5 чел.

от 3 580 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе

Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30

Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве

за всё до 10 чел.

от 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей

за всё до 5 чел.

3 380 ₽ за всё до 5 чел.

Вас ждет погружение в историю купеческой Коломны и знакомство с уникальным арт-кварталом Патефонка

за всё до 7 чел.

4 200 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии

за всё до 5 чел.

4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил

за всё до 10 чел.

4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны

Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны

Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом

за всё до 4 чел.

от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество

Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях

🚶 Пешая

10% скидка

Индивидуальная

2 часа 76 отзывов

Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1

Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)