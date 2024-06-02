1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна: путешествие от купеческого наследия до арт-пространства
Вас ждет погружение в историю купеческой Коломны и знакомство с уникальным арт-кварталом Патефонка
Завтра в 10:00
13 июня в 10:30
3 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 30002 700₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089₽ за человека
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
Рассмотреть скромное обаяние городской окраины с богатой историей
Начало: Улица Лажечникова, пост охраны
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По путям Коломенского трамвая
Начало: Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Расписание: По согласованию с гидом
5 дек в 12:00
6 дек в 09:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 июня 2024Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- IIgor1 июня 2024Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
- ЕЕлена27 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.
- ААлена26 мая 2024Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
- ААнна26 мая 2024Взять индивидуальную экскурсию было лучшим решением для знакомства с Коломной. У нас был гид Антон - эрудированный, интеллигентный и внимательный
- ААлена25 мая 2024Очень душевный мастер класс
- ЮЮлия24 мая 2024Маргарита лучший гид в Коломне! Мне есть с кем сравнить)) Я уже второй раз беру экскурсию именно у этого гида, так
- ЛЛеонид20 мая 2024Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
- ЕЕлена20 мая 2024Хороший маршрут, Гид понятно и хорошо все рассказывал! Пошла бы ещё с ними. И рекомендую!
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