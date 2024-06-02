Необычные экскурсии по Коломне

Найдено 24 экскурсии в категории «Необычные» в Коломне, цены от 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу на трамвае
🚋 На трамвае
Групповая
1 час
29 отзывов
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800 за человека
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенский кремль под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Коломенский кремль под покровом ночи - индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по темным улицам Коломны, освещенным лишь фонарями, и узнайте о великих русских князьях, монгольских завоевателях и тайнах кремля
Начало: Площадь Двух революций дом 1
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
3 500 за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
235 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.
Тёплый прием в древней Коломне
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тёплый прием в древней Коломне
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
Групповая
1 час
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Арт Квартал «Патефонка»
Расписание: в четверг и пятницу в 15:30, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 10 чел.
Коломна: от купеческого Посада до арт-квартала «Патефонка»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Коломна: путешествие от купеческого наследия до арт-пространства
Вас ждет погружение в историю купеческой Коломны и знакомство с уникальным арт-кварталом Патефонка
Завтра в 10:00
13 июня в 10:30
3 380 за всё до 5 чел.
По Коломне с фотоаппаратом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
Святые источники Коломны (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тайны коломенских набережных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
🛫 Полеты на самолетах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
30 минут
4 отзыва
Экскурсия на высоте: полет вокруг Коломны
Полетать на двухместном самолёте и взглянуть на старинный городок современным способом
Начало: в селе Мячково недалеко от Коломны
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 800 за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Групповая
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
Рассмотреть предметы из советской эпохи и сделать памятный сувенир в старинных народных традициях
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
600 за человека
Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной: индивидуальная прогулка
Приглашаем на прогулку по историческому центру Коломны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: Выходные и праздники с 10:00 и до 20:00. В будни по запросу (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
от 30002 700 за всё до 3 чел.
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089 за человека
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
Рассмотреть скромное обаяние городской окраины с богатой историей
Начало: Улица Лажечникова, пост охраны
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
10 000 за всё до 4 чел.
По путям Коломенского трамвая
Мини-группа
1.5 часа
По путям Коломенского трамвая
Начало: Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Расписание: По согласованию с гидом
5 дек в 12:00
6 дек в 09:00
800 за человека
Свидание с Коломной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Групповая
1 час
Открытки из прошлого, или То, что коллекционировали ваши мамы и папы
Рассмотреть предметы советского прошлого на экскурсии по частному коллекционному центру в группе
Начало: на ул. Октябрьской Революции
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
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    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • I
    Igor
    1 июня 2024
    Коломенский кремль под покровом ночи
    Три часа экскурсии пролетели как один миг! Александр замечательный рассказчик и глубина его познаний просто поражает. Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Рекомендую всем, кому интересна реальная история.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Купеческая Коломна с нотками гастрономии
    Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Экскурсия по коллекционному центру с мастер-классом по русским ремёслам
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии за проведённый мастер-класс
    Мне понравилась экскурсия. В центре представлены коллекции марок, календарей советского периода из частной коллекции. Спасибо Анастасии
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия-знакомство с Коломной
    Взять индивидуальную экскурсию было лучшим решением для знакомства с Коломной. У нас был гид Антон - эрудированный, интеллигентный и внимательный
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    молодой человек. Повествование свое построил так, что интересно было и взрослым, и детям. Не скучный и не зазубренный рассказ, проявил весьма глубокие знания. Никита - отличный организатор, встретил/проводил, подарил каждому по замечательной открытке, детям сладости и даже заботливо принёс каждому по бутылке воды, что было очень приятно в жаркий день. Спасибо за отличную экскурсию и заботу о своих гостях! Однозначно рекомендуем! Анна, Фёдор, Ульяна и Антон.

  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Очень душевный мастер класс
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Тёплый прием в древней Коломне
    Маргарита лучший гид в Коломне! Мне есть с кем сравнить)) Я уже второй раз беру экскурсию именно у этого гида, так
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    как остальные к кому я привозила своих гостей не преподносят материал именно так! Интонация, маршрут, очень интересные истории и факты в исполнении Маргариты просто завораживают! Время проходит на столько незаметно, что становится даже печально, что нам пора прощаться! Маргарита спасибо вам в очередной раз)

  • Л
    Леонид
    20 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
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    квест, и данный вид знакомства с городами очень нравится. С первых минут ребенок был заинтересован и увлечен поиском заветной секретной книги. Екатерина давала основные памятные даты и сведения, которые точно остались после завершения квеста. Неспешная прогулка как оказалась продлилась более 1,5 часов. Время прошло просто незаметно. В итоге двигаясь по страницам истории и Коломенскому Кремлю мы разгадали тайну древней книги. Спасибо за экскурсию!

    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Хороший маршрут, Гид понятно и хорошо все рассказывал! Пошла бы ещё с ними. И рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Необычные»

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  2. Самое главное
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