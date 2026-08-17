Квадро-экспедиции в Чемале и Акташе зажаты рамками наезженных дорог. Мы же предлагаем исследовать настоящий суровый Алтай — Кош-Агачский район. Вы будете управлять надёжным квадроциклом под кураторством опытного гида.
Поднимитесь на вершины, с которых открывается вид на заснеженные хребты, увидите дикую степь, посетите ущелье у горы Тобожок и погуляете по Марсовым полям.
Поднимитесь на вершины, с которых открывается вид на заснеженные хребты, увидите дикую степь, посетите ущелье у горы Тобожок и погуляете по Марсовым полям.
Описание экскурсии
Проводим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор аренды, выдаём экипировку. Садимся на мощные двухместные квадроциклы и отправляемся по маршруту.
- Выезд из Кош-Агача и трансфер до первой точки — 30 мин
- Обзорная смотровая площадка, посещение ритуального места и энергетических камней — 30 мин
- Остановка у Святого источника — 20 мин
- Прогулка и фотосессия на Марсовых полях — 40 мин
- Посещение ущелья у горы Тобожок — 1 ч
- Сбор дикорастущих лекарственных трав — 15 мин
- Обратный путь в Кош-Агач — 30 мин
Время выезда и прохождения маршрута может слегка меняться в зависимости от обстоятельств и ваших пожеланий.
Организационные детали
- Благодаря нашей мобильной связке из внедорожника Suzuki Jimny и спецприцепа, мы можем гибко скорректировать точку старта
- Питание или покупка обеда на маршруте не предусмотрены. Вам необходимо взять перекус (бутерброды, батончики, орехи) и питьевую воду с собой
- Маршрут прекрасно подойдёт как опытным водителям, так и новичкам
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кош-Агаче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серикжан — ваш гид в Коше-Агач
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, влюблённых в дикую природу и культуру Горного Алтая. Наш квадротур — исключительно индивидуальный, созданный для тех, кто хочет увидеть настоящий, нетуристический регион без спешки и
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