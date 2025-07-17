Доберемся на комфортных вездеходах до тех мест, куда с трудом забираются туристы-экстремалы, и покорим дикое бездорожье! Будем жить
Программа тура по дням
Начало тура
Утром встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска.
Далее отправляемся в путь по легендарному Чуйскому тракту до села Кош-Агач на границе с Монголией.
Эта дорога входит в топ красивейших трасс России и мира.
Эмоции от потрясающих видов вам гарантированы.
Этот день мы проведем в дороге.
Увидим слияние двух горных рек – Чуи и Катуни.
Мистическое место у алтайцев – место силы.
Полюбуемся Катунскими террасами и головокружительно опасными бомами.
По дороге вас ждет обед, а по приезде в Кош-Агач – сытный ужин.
Авто: мерседес спринтер. В пути: 7-8 часов. Расстояние: 455 км. Ночлег: Визит-центр «Сайлюгемский» / иной аналогичный отель без звезд. Набор высоты:1500 м.
В горы
Неспешно просыпаемся, завтракаем.
В это время мы упаковываем ваши чемоданы в гермомешки и загружаем их в вездеходы.
Далее отправляемся в самую интересную часть нашего путешествия.
На вездеходах мы будем проезжать вдоль горных стремнин, месить огромными колесами грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник - это впечатления на всю жизнь!
Также по дороге увидим стада пасущихся верблюдов, отары овец.
В середине пути неспешно прогуляемся до водопада и отправимся дальше.
Несколько часов горного сафари и мы в глэмпинге на высоте 2350 м.
По приезде нас ожидает приветственный фуршет.
Знакомимся с территорией глэмпинга и размещаемся в домах.
После позднего обеда отправляемся в баню.
За ужином устроим вечер знакомств, обменяемся впечатлениями, поиграем в настольные игры, прослушаем инструктажи.
Авто: вездеход Север. В пути: 3-4 часа. Расстояние: 80 км. Набор высоты: 850 м.
Самый большой ледник
Нас ждет крупнейший ледник Сибири – могучий Талдуринский ледник.
После завтрака начинаем подъем. Гоним на болотоходе через горные потоки все выше и выше.
Разгружаемся в точке высадки и берем приступом вечные льды.
Нас ждет звенящий от чистоты горный воздух и первозданная природа.
Вы станете одними из немногих счастливчиков, кто нарушит покой вечных льдов: ведь мы проберемся в нехоженые места – добраться до Талдуры не так-то просто.
Обед на поляне: культурно, комфортно и эстетично. Вечером в глэмпинге нас будет ждать горячая банька.
Уровень сложности: легкий. Расстояние: 4 км в одну сторону пешком. Набор высоты: 150 м.
Свободный день
После насыщенных 3 дней у вас возникнет то самое чувство: «После такого отдыха надо отдохнуть».
Поэтому 4 день запланирован под блаженное ничегонеделание.
Можно спать, сколько влезет, лениво завтракать, созерцать потрясающие панорамы, прокатиться на лошадях, вальяжно прогуливаться.
Поиграть в разные игры, понаблюдать за природой.
Также в этот день мы проведем ознакомительную экскурсию по окрестностям, покажем какие травы и как собирать, расскажем о быте алтайского народа.
А вечером обязательно заварим травяной чай и устроим дегустацию разных сборов.
При желании можно прогуляться вниз по течению Талдуры до небольшого озера, которое находится в двадцати минутах ходьбы от глэмпинга.
К древним горным озерам
Сегодня нас ждет интереснейший подъем к горным озерам и малым ледникам, к началу перевала Ленинградский (3100 м).
В этом походе вы преодолеете себя, увидите огромную панораму Талдуринской долины, восхититесь величием пиков Иикту, Ольга и Гребешок.
Подойдете вплотную к идеальному ледовому языку и почувствуете себя настоящими покорителями вершин!
Вечером – горячая банька и ужин от шефа.
Уровень сложности: средний. Расстояние: 4 км в одну сторону пешком. Набор высоты: 750 м.
Обратный путь по дикой долине
Рано утром прощаемся с Талдуринской долиной и глэмпингом.
Седлаем стальных монстров и возвращаемся на вездеходах до села Ортолык.
Там пересаживаемся в авто и едем в ваш отель (если он по пути следования) с комфортом.
По дороге наслаждаемся красотами Чуйского тракта.
Конечная точка: г. Горно-Алтайск.
Из отеля в аэропорт вы уже едете самостоятельно, в удобном для вас графике.
Авто: вездеход Север, мерседес спринтер. В пути: ~ 10 часов. Расстояние: 475 км. Снижение до: 300 м.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках А-frame у Талдуринского ледника (со 2 по 5 ночь тура), а также проживание на базе отдыха в Кош-Агаче (в 1 ночь тура).
Стоимость одноместного размещения – 240 000 руб. /чел.
Стоимость для детей до 16 лет при трехместном размещении – 130 000 руб. /чел. При размещении 1 взрослый + 1 ребенок детский тариф не действует.
Для групп от 6 человек возможно открытие индивидуальных дат и скидка 10%.
Варианты проживания
Домики в стиле А-frame
Проживание в домиках с панорамным видом на самый большой ледник Алтая – Талдуринский.
Вы поселитесь в А-фреймах с кедровой отделкой, отоплением и кроватями, застеленными хрустящим постельным бельем.
Кормить вас будет шеф-повар, а через панорамные окна лаунж-зоны откроется потрясающий вид на горы.
Размещение 2+1. Возле каждого домика стоит собственный биотуалет и умывальник.
Турбаза в с. Кош-Агач
В первую ночь тура предусматривается размещение в Визит-центр «Сайлюгемский» или ином аналогичном отель без звезд.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно в Горно-Алтайск
- Трансфер на вездеходах до лагеря и обратно
- Проживание в лагере у ледника и пользование всей инфраструктурой
- Трехразовое питание от шефа
- Треккинги в сопровождении гида
- Проживание на базе в Кош-Агаче + питание
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортного преодоления треккинговых маршрутов в первую очередь необходимо взять правильную одежду и обувь.
Вам понадобятся:
- штормовая легкая куртка с мембраной;
- комфортные спортивные штаны с мембраной;
- термобелье легкое/средне утепленное;
- термоноски;
- треккинговые ботинки;
- шапка;
- перчатки легкие;
- пуховая куртка легкая;
- солнцезащитные очки спортивные широкие;
- солнцезащитный крем SPF 50+;
- кофта флисовая;
- небольшой рюкзак 25–30 л;
- фонарик налобный/простой;
- термос (по желанию).
Особое внимание следует уделить выбору треккинговой обуви. Местность сильно пересеченная, на пути встречаются большие и острые камни, вода, лед, грязь. Комфортная обувь – залог успешного покорения маршрутов.
Для пребывания в самом лагере подойдет спортивная одежда и обычные кроссовки и сланцы. Для комфорта в вечерние часы рекомендуется иметь утепленную одежду.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо Никите, который придумал идею тура и построил замечательную базу всего в 4-х километрах от ледников.