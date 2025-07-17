2 день

В горы

Неспешно просыпаемся, завтракаем.

В это время мы упаковываем ваши чемоданы в гермомешки и загружаем их в вездеходы.

Далее отправляемся в самую интересную часть нашего путешествия.

На вездеходах мы будем проезжать вдоль горных стремнин, месить огромными колесами грязь и играючи ехать там, где безнадежно потеряется любой внедорожник - это впечатления на всю жизнь!

Также по дороге увидим стада пасущихся верблюдов, отары овец.

В середине пути неспешно прогуляемся до водопада и отправимся дальше.

Несколько часов горного сафари и мы в глэмпинге на высоте 2350 м.

По приезде нас ожидает приветственный фуршет.

Знакомимся с территорией глэмпинга и размещаемся в домах.

После позднего обеда отправляемся в баню.

За ужином устроим вечер знакомств, обменяемся впечатлениями, поиграем в настольные игры, прослушаем инструктажи.

Авто: вездеход Север. В пути: 3-4 часа. Расстояние: 80 км. Набор высоты: 850 м.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160