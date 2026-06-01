К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июл в 10:00
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185 000 ₽ за человека
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Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
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86 000 ₽
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Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
24 июл в 10:00
11 сен в 10:00
75 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Пешеходные»
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