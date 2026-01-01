К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июл в 10:00
20 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
Конное путешествие на плато Укок
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
17 июл в 10:00
14 авг в 10:00
107 600 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Коше-Агач
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Коше-Агач в июне 2026
Сейчас в Коше-Агач в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 107 600 до 185 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Коше-Агач на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от 107600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август