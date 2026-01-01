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Авторские туры на 6 дней в Кош-Агач

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Коше-Агач, цены от 75 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Джип-туры
6 дней
2 отзыва
К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
14 июл в 10:00
20 июл в 10:00
185 000 ₽ за человека
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Пешая
6 дней
Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
24 июл в 10:00
11 сен в 10:00
75 500 ₽ за человека
Алтай. Чокпортас
Конные прогулки
Конные туры
6 дней
Алтай. Чокпортас
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июл в 10:00
116 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «6-дневные туры»

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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. К Талдуринскому леднику. Премиум-тур на Алтай с проживанием в глэмпинге;
  2. Тропы и дороги Алтая. Треккинги налегке;
  3. Алтай. Чокпортас.
Сколько стоит тур в Коше-Агач в июне 2026
Сейчас в Коше-Агач в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 75 500 до 185 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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