Описание экскурсии Государыня Кострома: путешествие в сердце русской истории! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древней Костроме – городу, где каждый камень дышит историей, а улочки шепчут легенды о царях, героях и мастерах. Экскурсия «Государыня Кострома» – это живая картина, сотканная из красоты старинной архитектуры, величия православных святынь и очарования волжских пейзажей. Погрузитесь в атмосферу города, который стал колыбелью династии Романовых и хранителем русских традиций! 1. Пешее знакомство с историческим сердцем Костромы Наша прогулка начнется в историческом центре Костромы, где время словно застыло в изящных фасадах и мощеных улочках. Вы увидите величественный памятник Юрию Долгорукому, основателю города, и ощутите дух старины у Присутственных мест – здания, хранящего память о губернской жизни. Пройдем мимо роскошной усадьбы Борщова, где оживают истории о купеческом быте, и восхитимся знаменитой Пожарной каланчой – символом Костромы, чья изящная архитектура вдохновляет поэтов и художников. Ваш взгляд притянет памятник Ивану Сусанину, национальному герою, чей подвиг воспет в веках. Вас ждут знаменитые торговые ряды: Красные, Мучные, Табачные и Пряничные, – настоящие жемчужины русской архитектуры, пропитанные ароматом старинной торговли и мастерства. Здесь, среди арок и сводов, вы почувствуете себя в эпохе шумных базаров и купеческой удали. Далее наш путь лежит к территории Костромского кремля, где время останавливается, и к Богоявленскому собору, хранящему великую святыню – Федоровскую икону Божией Матери. Эта икона, почитаемая веками, окутана легендами и молитвами. А после мы выйдем к беседке Островского, месту вдохновения великого драматурга, и полюбуемся бескрайними просторами Волги с живописной набережной – места, где душа отдыхает, а сердце наполняется восторгом. 2. Путешествие к Свято-Троицкому Ипатьевскому монастырю Вторая часть экскурсии перенесет вас в мир духовной глубины и исторического величия. На комфортабельном автобусе мы отправимся к Ипатьевскому монастырю – «колыбели дома Романовых». По пути вы насладитесь видами фабричного района Костромы, пропитанного индустриальным шармом, и живописной Ипатьевской слободы, где река Кострома ласкает взор своими изгибами. Проезжая вдоль реки, вы увидите, как прошлое и настоящее гармонично сливаются в пейзажах этого края. В Свято-Троицком Ипатьевском монастыре вас ждет экскурсия по его святой территории и Троицкому собору, чьи фрески и иконы переносят в мир древнерусского искусства. Здесь, среди белокаменных стен, вы прикоснетесь к истории воцарения Романовых и ощутите дыхание веков. Это место, где оживают летописи и рождаются легенды. Почему стоит выбрать «Государыню Кострому»? Эта экскурсия – не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Вы не только увидите главные достопримечательности Костромы, но и почувствуете ее душу: от купеческого размаха торговых рядов до духовной тишины монастырских стен. Профессиональные гиды оживят для вас историю, а комфортное сочетание пешей и автобусной частей позволит насладиться городом без спешки. Важная информация: Обзорная экскурсия имеет пеший формат В Ипатьевский монастырь мы едем на нашем транспорте, исходя из количества участников экскурсии предоставляется легковое авто, минивэн, микроавтобус, туристический автобус. - Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса. - В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются. - Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики. - Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия.

Еженедельно во вторник, четверг, субботу и воскресеньн Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря

Входные билеты

Услуги транспорта

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Питание

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Кострома, ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому Завершение: Кострома, ул. Советская, 3 Когда и сколько длится? Когда: Еженедельно во вторник, четверг, субботу и воскресеньн Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Важная информация Обзорная экскурсия имеет пеший формат

В Ипатьевский монастырь мы едем на нашем транспорте, исходя из количества участников экскурсии предоставляется легковое авто, минивэн, микроавтобус, туристический автобус

Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса

В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются

Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики

Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.