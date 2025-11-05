Обзорная пешая прогулка по историческому центру Костромы с экскурсией в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Описание экскурсииГосударыня Кострома: путешествие в сердце русской истории! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древней Костроме – городу, где каждый камень дышит историей, а улочки шепчут легенды о царях, героях и мастерах. Экскурсия «Государыня Кострома» – это живая картина, сотканная из красоты старинной архитектуры, величия православных святынь и очарования волжских пейзажей. Погрузитесь в атмосферу города, который стал колыбелью династии Романовых и хранителем русских традиций! 1. Пешее знакомство с историческим сердцем Костромы Наша прогулка начнется в историческом центре Костромы, где время словно застыло в изящных фасадах и мощеных улочках. Вы увидите величественный памятник Юрию Долгорукому, основателю города, и ощутите дух старины у Присутственных мест – здания, хранящего память о губернской жизни. Пройдем мимо роскошной усадьбы Борщова, где оживают истории о купеческом быте, и восхитимся знаменитой Пожарной каланчой – символом Костромы, чья изящная архитектура вдохновляет поэтов и художников. Ваш взгляд притянет памятник Ивану Сусанину, национальному герою, чей подвиг воспет в веках. Вас ждут знаменитые торговые ряды: Красные, Мучные, Табачные и Пряничные, – настоящие жемчужины русской архитектуры, пропитанные ароматом старинной торговли и мастерства. Здесь, среди арок и сводов, вы почувствуете себя в эпохе шумных базаров и купеческой удали. Далее наш путь лежит к территории Костромского кремля, где время останавливается, и к Богоявленскому собору, хранящему великую святыню – Федоровскую икону Божией Матери. Эта икона, почитаемая веками, окутана легендами и молитвами. А после мы выйдем к беседке Островского, месту вдохновения великого драматурга, и полюбуемся бескрайними просторами Волги с живописной набережной – места, где душа отдыхает, а сердце наполняется восторгом. 2. Путешествие к Свято-Троицкому Ипатьевскому монастырю Вторая часть экскурсии перенесет вас в мир духовной глубины и исторического величия. На комфортабельном автобусе мы отправимся к Ипатьевскому монастырю – «колыбели дома Романовых». По пути вы насладитесь видами фабричного района Костромы, пропитанного индустриальным шармом, и живописной Ипатьевской слободы, где река Кострома ласкает взор своими изгибами. Проезжая вдоль реки, вы увидите, как прошлое и настоящее гармонично сливаются в пейзажах этого края. В Свято-Троицком Ипатьевском монастыре вас ждет экскурсия по его святой территории и Троицкому собору, чьи фрески и иконы переносят в мир древнерусского искусства. Здесь, среди белокаменных стен, вы прикоснетесь к истории воцарения Романовых и ощутите дыхание веков. Это место, где оживают летописи и рождаются легенды. Почему стоит выбрать «Государыню Кострому»? Эта экскурсия – не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени. Вы не только увидите главные достопримечательности Костромы, но и почувствуете ее душу: от купеческого размаха торговых рядов до духовной тишины монастырских стен. Профессиональные гиды оживят для вас историю, а комфортное сочетание пешей и автобусной частей позволит насладиться городом без спешки. Важная информация: Обзорная экскурсия имеет пеший формат В Ипатьевский монастырь мы едем на нашем транспорте, исходя из количества участников экскурсии предоставляется легковое авто, минивэн, микроавтобус, туристический автобус. - Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса. - В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются. - Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики. - Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия.
Еженедельно во вторник, четверг, субботу и воскресеньн
- Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря
- Входные билеты
- Услуги транспорта
- Экскурсионное обслуживание
- Питание
- Личные расходы
Начало: Кострома, ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Завершение: Кострома, ул. Советская, 3
Когда: Еженедельно во вторник, четверг, субботу и воскресеньн
Экскурсия длится около 3 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Обзорная экскурсия имеет пеший формат
- В Ипатьевский монастырь мы едем на нашем транспорте, исходя из количества участников экскурсии предоставляется легковое авто, минивэн, микроавтобус, туристический автобус
- Экскурсия проводится в сборном формате. Возможны разные точки посадки и пересадки туристов по маршруту следования автобуса
- В автобусе действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
- Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
- Организаторы не несут ответственности за несоответствие внешнего вида туристов условиям проведения экскурсии и возможные связанные с этим ограничения участия
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
5
Светлана
5 ноя 2025
Спасибо, большое за очень содержательную экскурсию. Рекомендую всем и взрослым и детям.
Ольга
3 ноя 2025
Светлана
3 ноя 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная благодаря гиду. Она все подробно рассказала. Рекомендую.
Василий
27 окт 2025
Мария
19 окт 2025
Светлана
4 окт 2025
Мария
21 сен 2025
Пешеходная двухчасовая прогулка по центру города с посещением исторических мест, зданий, памятников. У нашего гида были фотографии, позволяющие сравнить, что было и что сейчас мы увидели. На словах без демонстрации фото мы бы мало что представили. Все интересно, доходчиво. Затем переехали в Ипатьевский монастырь и там экскурсии продолжилась. Все понравилось. Мы в восторге! Дальнейших успехов и процветания! 🙏❤️😊
Галина
16 сен 2025
Экскурсовод Никита провел замечательную экскурсию по Костроме и сопровождал нас на экскурсию в Ипатьевский монастырь.
Всё очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная.
Всё очень понравилось. Экскурсия интересная, познавательная.
Ирина
14 сен 2025
Локтева
8 сен 2025
Галина
6 сен 2025
Елена
31 авг 2025
Очень понравился город. Замечательная экскурсия, много что посмотрели.
Дарья
29 авг 2025
Понравилось. Экскурсовод Наталья Умница
Дина
14 авг 2025
Прекрасная экскурсия, четкая организация, душевно, интересно, познавательно!
Гид Борис великолепно подает информацию, без напряга, увлекательно, много и развернуто. Всем советую данную экскурсию, не пожалеете. Спасибо Вам за прекрасно проведенное время и с пользой!
Гид Борис великолепно подает информацию, без напряга, увлекательно, много и развернуто. Всем советую данную экскурсию, не пожалеете. Спасибо Вам за прекрасно проведенное время и с пользой!
Елена
27 июл 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось. Экскурсовод Наталья, профессионал своего дела. Рекомендую
