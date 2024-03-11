Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу — нарядная Кострома. Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по городу

В Костроме вы увидите все самые главные городские достопримечательности. У памятника князю Юрию Долгорукому поговорим о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади, или «сковородке», вы осмотрите гармоничные архитектурные памятники 18-19 веков. Возле немного хулиганского памятника Ленину узнаете, что ему «принесли в жертву». Посетите Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, с которыми связано воцарение династии Романовых, и взглянете на Волгу с беседки Островского. На прогулке по крупнейшим торговым рядам России узнаете, почему Кострому называют сырной, льняной и ювелирной столицей. А также сможете попробовать местное мороженое — точно такое же, как было в советском детстве!

По пути в купеческую Кострому (для тех, кто поедет с нами из Ярославля)

Я не только покажу «щеголевато отделанную игрушку» Кострому, но и расскажу кое-что интересное по дороге в этот прекрасный город. Вы узнаете историю одного из самых молодых районов Ярославля — Фрунзенского. Выезжая из Ярославля, поговорим о нашей хоккейной команде, о старинных названиях «Сокол», «Дядьково» и «Липовая гора», которые произносят ярославцы до сих пор. Вспомним печальные события, связанные с аэропортом Туношна, а проезжая мимо поселков Некрасовское и Малые Соли, вы узнаете о солеварении, развивавшимся здесь в старину. Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения.

Организационные детали

Вход и экскурсия в Ипатьевском монастыре оплачиваются отдельно: 1-2 чел. — 2000 ₽, 3-4 чел. — 2500 ₽ или 600 ₽/чел., если вас больше

Как проходит экскурсия