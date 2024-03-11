Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Здравствуй, государыня-Кострома! (на вашем автомобиле)
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу — нарядная Кострома.
Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.
В Костроме вы увидите все самые главные городские достопримечательности. У памятника князю Юрию Долгорукому поговорим о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади, или «сковородке», вы осмотрите гармоничные архитектурные памятники 18-19 веков. Возле немного хулиганского памятника Ленину узнаете, что ему «принесли в жертву». Посетите Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, с которыми связано воцарение династии Романовых, и взглянете на Волгу с беседки Островского. На прогулке по крупнейшим торговым рядам России узнаете, почему Кострому называют сырной, льняной и ювелирной столицей. А также сможете попробовать местное мороженое — точно такое же, как было в советском детстве!
По пути в купеческую Кострому (для тех, кто поедет с нами из Ярославля)
Я не только покажу «щеголевато отделанную игрушку» Кострому, но и расскажу кое-что интересное по дороге в этот прекрасный город. Вы узнаете историю одного из самых молодых районов Ярославля — Фрунзенского. Выезжая из Ярославля, поговорим о нашей хоккейной команде, о старинных названиях «Сокол», «Дядьково» и «Липовая гора», которые произносят ярославцы до сих пор. Вспомним печальные события, связанные с аэропортом Туношна, а проезжая мимо поселков Некрасовское и Малые Соли, вы узнаете о солеварении, развивавшимся здесь в старину. Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения.
Организационные детали
Вход и экскурсия в Ипатьевском монастыре оплачиваются отдельно: 1-2 чел. — 2000 ₽, 3-4 чел. — 2500 ₽ или 600 ₽/чел., если вас больше
Как проходит экскурсия
на автомобиле путешественников
может начаться в Ярославле. Если вы не на своем авто, мы организуем трансфер за дополнительную плату
с вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26275 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марета
Экскурсовод Ирина прекрасно провела знакомство с Костромой. Мы с подругой остались в восторге. Время пролетело незаметно под чутким руководством Ирины! К концу вопросов и не возникло, настолько доступно и подробно была подана история города. Благодарю от души!
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Мария
Мы отправились в Кострому большой компанией. Чтобы всем было комфортно, разделились на две небольшие группы - с детьми постарше и с детьми помладше. Я была именно в этой группе с читать дальшеуменьшить
детьми помладше. С нами была гид Виктория - очень милая девушка. Она быстро и легко нашла общий язык с нашими шустрыми детьми. Провела нас по знаковым местам города. Была с громкоговорителем - что в условиях городской среды очень нужно. Время от времени иллюстрировала свое повествование дополнительным материалом. Одним словом, мы остались довольны. Дети получили новые знания, начали хорошо ориентироваться в городе, познакомились со знаковыми для города персонами. Рекомендуем от всего сердца Викторию в качестве провожатого по Костроме!
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Анастасия
Очень интересная и прекрасно организованная экскурсия, а экскурсовод просто чудо! Знала, что с нами будет ребенок, активно вовлекала его в процесс, собирали пазл - герб города. В магазине его ждал читать дальшеуменьшить
сюрприз от Снегурочки - что было очень приятно. Экскурсия проходила в нашем темпе, были пожилые люди и ходили не быстро. Отвечала на все вопросы, даже на следующий день скинула доп информацию. Мы под большим впечатлением от Ирины, она действительно фанат города и рассказывает обо всем с любовью и очень интересно. Однозначно рекомендую!!!
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Юлия
Ставлю высокую оценку организации нашей экскурсии. Все было четко, информацию предоставляли своевременно.@Алена Огромное спасибо нашему гиду Виктории, она нам очень понравилась - интеллигентный, знающий, увлеченный человек с прекрасно поставленной речью, и очень милая девушка))). Благодаря ей мы составили самое благоприятное впечатление о Костроме и планируем вернуться сюда в другое время года. Спасибо, все было очень хорошо.
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Д
Дмитрий
Спасибо руководителю Алене, которая в кратчайшее время организовала нам прекрасную экскурсию в Ипатьевский монастырь и экскурсию по городу. И конечно же нашему гиду Виктории, за великолепный рассказ. Она любит свое дело, свой город и она - профессионал. Отличный рассказчик и историк. 2.5 часа пешей экскурсии пролетели незаметно. Спасибо. РЕКОМЕНДУЮ!!!
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Andrey
Виктория, спасибо огромное за потрясающую экскурсию! Мы очень впечатлены Вашим профессионализмом и любовью к Костроме! Время пролетело незаметно)) понравилось что не было "активных продаж")) мы очень прониклись историей города)) еще раз спасибо Вам огромное)) Андрей и Александра.
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