Алёна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Здравствуй, государыня-Кострома!

Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу — нарядная Кострома.

Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Здравствуй, государыня-Кострома!
Здравствуй, государыня-Кострома!

Что вас ожидает

Обзорная прогулка по городу
В Костроме вы увидите все самые главные городские достопримечательности. У памятника князю Юрию Долгорукому поговорим о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади, или «сковородке», вы осмотрите гармоничные архитектурные памятники 18-19 веков. Возле немного хулиганского памятника Ленину узнаете, что ему «принесли в жертву». Посетите Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, с которыми связано воцарение династии Романовых, и взглянете на Волгу с беседки Островского. На прогулке по крупнейшим торговым рядам России узнаете, почему Кострому называют сырной, льняной и ювелирной столицей. А также сможете попробовать местное мороженое — точно такое же, как было в советском детстве!

По пути в купеческую Кострому (для тех, кто поедет с нами из Ярославля)
Я не только покажу «щеголевато отделанную игрушку» Кострому, но и расскажу кое-что интересное по дороге в этот прекрасный город. Вы узнаете историю одного из самых молодых районов Ярославля — Фрунзенского. Выезжая из Ярославля, поговорим о нашей хоккейной команде, о старинных названиях «Сокол», «Дядьково» и «Липовая гора», которые произносят ярославцы до сих пор. Вспомним печальные события, связанные с аэропортом Туношна, а проезжая мимо поселков Некрасовское и Малые Соли, вы узнаете о солеварении, развивавшимся здесь в старину. Кроме того, с дороги вы увидите Левашово с прекрасным храмом Воскресения.

Организационные детали

  • Посещение+экскурсия в Ипатьевском монастыре не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 1200 руб./1-2 чел, или 150 руб./чел, если вас больше
  • Экскурсия может начаться в Ярославле. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000, минивен — 7000 руб. Стоимость экскурсии составит 9000 руб., продолжительность — 5 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Здравствуй, государыня-Кострома!
Здравствуй, государыня-Кострома!
Здравствуй, государыня-Кострома!
Здравствуй, государыня-Кострома!
Здравствуй, государыня-Кострома!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Алёна проводит ещё 1 экскурсию

Ярославль и Кострома одним днёмЯрославль и Кострома одним днёмЯрославль и Кострома одним днём
От 11200 за экскурсию
7 часов
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен. Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».

Обзорные экскурсии в Костроме

Кострома — первое знакомствоКострома — первое знакомствоКострома — первое знакомство
1600 за экскурсию
1.5 часа
77 отзывов
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля. Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
Государыня КостромаГосударыня КостромаГосударыня Кострома
1600 за человека
5 часов
Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по КостромеИстория России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по КостромеИстория России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
2800 за экскурсию
3.5 часа
99 отзывов
Проникнуться духом старинного губернского города
Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя». Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!Кострома: приехать, увидеть и влюбиться!
1500 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Вы увидите и узнаете все самое интересное: почему Кострома называется Костромой, кто такие меряне и как звучит их язык, где в Костроме искать «сковородку» и почему польские туристы воспринимают путешествие по нашей земле как экстрим. Я помогу вам раскрыть душу города, почувствовать его дыхание и прожить его историю!
Классическая КостромаКлассическая КостромаКлассическая Кострома
1500 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Погулять по историческому центру и увидеть главные места старинного города
Вы рассмотрите самые важные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, Сусанинскую площадь, Богоявленско-Анастасиин монастырь и Пожарную каланчу. Насладитесь видами волжских берегов со смотровой площадки и услышите местные предания и легенды.
Добро пожаловать в Кострому!Добро пожаловать в Кострому!Добро пожаловать в Кострому!
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7 отзывов
«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю погрузиться в захватывающую историю Костромы, сравнить ее прошлое и настоящее, впечатлиться духовными святынями, удивительной архитектурой и живописными ландшафтами. А также узнать о городе все самое интересное и важное, смешное и серьезное.

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