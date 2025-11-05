Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Вы сможете по-новому, с воды, взглянуть на привычные очертания: перед вами предстанут древние костромские храмы, беседка Островского, кремлевский холм и панорама возрождения костромского кремля, набережная и Московская Застава, Старая Пристань и величественные очертания Ипатьевского монастыря.
Великая русская река
По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения. Также вы узнаете о визите в Кострому Екатерины Великой в 1767 году и дальнейшей судьбе ее галеры «Тверь».
Дорогой Феодоровской иконы Божией Матери
Вы в точности повторите по воде путь этой иконы во время крестного хода 14 марта 1613 года, в день, когда перевернулась трагическая страница русской истории и закончилась Смута.
История создания Костромского моря
Кроме того, в программе увлекательный рассказ о проекте уникального водоема в уникальной местности, некрасовском дедушке Мазае из костромской Венеции и истории создания костромских мостов.
История фабричного района
А начнется наша прогулка в интереснейшем месте — шиповский завод пароходов и современные судоверфи, училище Чижова, старинные мануфактуры, фабрика братьев Третьяковых – основателей знаменитой галереи … удивительная история удивительного места.
Организационные детали
Все судовые документы в наличии и соответствуют регламенту, пассажиры и экипаж застрахованы
На катере есть все необходимые спассредства. Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
Судно закрыто со всех сторон мягкими стеклами, что защищает от дождя и ветра и создает комфортную температуру в катере. Возможно отопление салона
На борту — туалетная кабина и тёплые пледы. Судно укомплектовано аудиосистемой и радиомикрофонами. Можете взять с собой напитки и еду, а также флешку с любимой музыкой
Можем продлить прогулку за доплату по согласованию
При плохих погодных условиях по согласованию перенесём или отменим прогулку
Оплата остатка на месте по возможности наличными или картой через терминал
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Старая Пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6960 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя.
12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских читать дальшеуменьшить
путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме.
Люблю знакомиться с интересными людьми и считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь профессиональным историком, поэтому свободён от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории.
Буду рад встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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3
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2
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1
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Н
Надежда
Дата посещения: 3 ноя 2025
Вместе с Андреем закрывали сезон экскурсии с воды, сомневались брать в ноябре или не брать, но было очень интересно, насыщенно и весело! Ни разу не пожалели. Погоняли по красавице Волге. читать дальшеуменьшить
Безумно понравилось! Вернёмся обязательно ещё летом. Получили много пятерок за правильные ответы (красная шапка лидер среди нас, будущий кандидат в президенты), во время прогулки отметили кучу мест для посещения. Андрей профессионал своего дела. Спасибо большое!
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Н
Надежда
Спасибо Андрею за экскурсию! Очень интересно и душевно. Удобный водный транспорт тримаран, не укачивает, идет ровно, на столе ничего не подпрыгивает. Два стола и диванчики, до 11 человек вместимость. Посмотрели живописные пейзажи Костромы, Ипатьевский монастырь, узнали о истории и современности города и его акватории, увидели карты и исторические фотографии. Андрей приятный собеседник, эрудированный гид и хороший капитан. Рекомендую!
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А
Анна
Дата посещения: 24 июл 2025
Мы в восторге!!! Катались с Андреем всей семьем, с маленькими детьми и даже собакой! Безумно интересная экскурсия, рассказывал про вещи, о которых мы никогда не слышали и даже не догадывались! читать дальшеуменьшить
Большой, чистый, аккуратный катер. Можно отдыхать большой компанией! Катались больше часа, любовались красотами Костромы! Андрей интересный, тактичный, добродушный человек! Отвечает на все вопросы, которых мало, потому что и без того подробно все рассказывал! Большое спасибо за экскурсию, будем рекомендовать Вас своим знакомым!!!
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И
Ирина
гид Андрей был выше всех похвал. учитывал пожелания группы. обстоятельно рассказывал историю. был вежлив и аккуратен
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Е
Екатерина
Дата посещения: 29 июл 2025
Экскурсия понравилась и взрослым и детям, ооочень интересно, есть фотоматериалы(можно наглядно посмотреть), все супер!!!
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Е
Екатерина
Экскурсия интересная, содержательная. Очень повезло с погодой. Андрей интересный рассказчик. После экскурсии было легко ориентироваться где и что стоит посмотреть. Всем рекомендую начать изучение Костромы с этой экскурсии по воде. Виды потрясающие. Очень благодарны Андрею!
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