Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомая Кострома в новом ракурсе
Вы сможете по-новому, с воды, взглянуть на привычные очертания: перед вами предстанет старая вознесенская церковь, беседка Островского, кремлевский холм и панорама возрождения костромского кремля, набережная и московская застава, старая пристань и величественные очертания Ипатьевского монастыря.
Великая русская река
По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения. Также вы узнаете о визите в Кострому Екатерины Великой в 1767 году и дальнейшей судьбе ее галеры «Тверь».
Дорогой Феодоровской иконы Божией Матери
Вы в точности повторите путь иконы во время крестного хода 14 марта 1613 года, в день, когда перевернулась трагическая страница русской истории и закончилась Смута.
История создания Костромского моря
Кроме того, в программе увлекательный рассказ о проекте уникального водоема в уникальной местности, некрасовском дедушке Мазае из костромской Венеции и истории создания костромских мостов.
История фабричного района
А начнется наша прогулка в интереснейшем месте — шиповский завод пароходов и современные судоверфи, училище Чижова, старинные мануфактуры, фабрика братьев Третьяковых … удивительная история удивительного места.
Организационные детали
Размер группы ограничен 5 участниками, по количеству мест в лодке
Для лучшей слышимости лодка оборудована индивидуальными радиогидами
Лодка тентованная, на случай небольшого дождя, есть зонты и плащи
Свидетельство на право управления маломерным судном ГИМС, ТО пройден
Прогулка может не состоятся при сильном ветре или сильном дожде по согласованию с путешественником
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у лодочного причала на левом берегу Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл 297 экскурсий для 572 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с порядочными интересными людьми, считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь «профессиональным историком», поэтому свободен от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории, так как не вижу смысла. Буду рад встрече с вами!
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