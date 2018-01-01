Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе

Яркая обзорная экскурсия на моторной лодке по рекам Костроме и Волге в пределах центра города

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На этой прогулке я буду для вас капитаном и гидом в одном лице.

Вы полюбуетесь достопримечательностями с новых ракурсов, услышите о знаковых событиях прошлого и особых районах Костромы.

А также повторите путь иконы Божией Матери в день окончания Смуты, выясните, в чем уникальность Костромского моря, и прикоснетесь к древней истории великой Волги.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
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Описание

Что вас ожидает

Знакомая Кострома в новом ракурсе

Вы сможете по-новому, с воды, взглянуть на привычные очертания: перед вами предстанет старая вознесенская церковь, беседка Островского, кремлевский холм и панорама возрождения костромского кремля, набережная и московская застава, старая пристань и величественные очертания Ипатьевского монастыря.

Великая русская река

По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения. Также вы узнаете о визите в Кострому Екатерины Великой в 1767 году и дальнейшей судьбе ее галеры «Тверь».

Дорогой Феодоровской иконы Божией Матери

Вы в точности повторите путь иконы во время крестного хода 14 марта 1613 года, в день, когда перевернулась трагическая страница русской истории и закончилась Смута.

История создания Костромского моря

Кроме того, в программе увлекательный рассказ о проекте уникального водоема в уникальной местности, некрасовском дедушке Мазае из костромской Венеции и истории создания костромских мостов.

История фабричного района

А начнется наша прогулка в интереснейшем месте — шиповский завод пароходов и современные судоверфи, училище Чижова, старинные мануфактуры, фабрика братьев Третьяковых … удивительная история удивительного места.

Организационные детали

  • Размер группы ограничен 5 участниками, по количеству мест в лодке
  • Для лучшей слышимости лодка оборудована индивидуальными радиогидами
  • Лодка тентованная, на случай небольшого дождя, есть зонты и плащи
  • Свидетельство на право управления маломерным судном ГИМС, ТО пройден
  • Прогулка может не состоятся при сильном ветре или сильном дожде по согласованию с путешественником

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у лодочного причала на левом берегу Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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