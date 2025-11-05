Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

На этой прогулке я буду для вас капитаном и гидом в одном лице. Вы полюбуетесь достопримечательностями с новых ракурсов, услышите о знаковых событиях прошлого и особых районах Костромы. А также повторите путь иконы Божией Матери в день окончания Смуты, выясните, в чем уникальность Костромского моря, и прикоснетесь к древней истории великой Волги.

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Цена за 1-9 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Знакомая Кострома в новом ракурсе

Вы сможете по-новому, с воды, взглянуть на привычные очертания: перед вами предстанут древние костромские храмы, беседка Островского, кремлевский холм и панорама возрождения костромского кремля, набережная и Московская Застава, Старая Пристань и величественные очертания Ипатьевского монастыря.

Великая русская река

По пути я расскажу о красавице-Волге, ее характере и создании ее современного облика, истории бурлаков и начале пароходостроения. Также вы узнаете о визите в Кострому Екатерины Великой в 1767 году и дальнейшей судьбе ее галеры «Тверь».

Дорогой Феодоровской иконы Божией Матери

Вы в точности повторите по воде путь этой иконы во время крестного хода 14 марта 1613 года, в день, когда перевернулась трагическая страница русской истории и закончилась Смута.

История создания Костромского моря

Кроме того, в программе увлекательный рассказ о проекте уникального водоема в уникальной местности, некрасовском дедушке Мазае из костромской Венеции и истории создания костромских мостов.

История фабричного района

А начнется наша прогулка в интереснейшем месте — шиповский завод пароходов и современные судоверфи, училище Чижова, старинные мануфактуры, фабрика братьев Третьяковых – основателей знаменитой галереи … удивительная история удивительного места.

Организационные детали