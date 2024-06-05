Экскурсии на автобусе в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Костроме, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Костромы - на лосиную ферму
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
67 отзывов
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100 за человека
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
Расписание: Выходные в 13:30
1 500 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
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    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Неплохая экскурсия
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
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    это правда! Хотя задолго до моего скромного мнения, то же самое подтвердил великий русский пейзажист! Кстати, экскурсия в музей Левитана выше всяких похвал! И на теплоходе по Волге нас покатали просто от души! Виды! Надо видеть! Так что, хочу сердечно поблагодарить всех, кто работал, чтобы мы могли насладиться великолепием окружающего мира! Водитель автобуса тоже очень внимателен и заботлив.

  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Из Костромы в Нерехту - город из летописей
    Прекрасный маршрут, исключение мастер класс на заводе деревянных игрушек, остальное супер
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Обязательно к посещению))) столько красоты и милоты!!! А еще попробывать лосиное молоко и покормить,а тем более получить поцелуй от лося-это возможно только здесь!! А по пути удивительный рассказ нашего экскурсовода Анастасии,милейшая и умнейшая девушка!!! Масса положительных эмоций!!
    Обязательно к посещению))) столько красоты и милоты!!! А еще попробывать лосиное молоко и покормить,а тем более
  • А
    Александр
    6 мая 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Очень интересная и хорошо организованная экскурсия! Лоси замечательные! С погодой ещё очень повезло.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На автобусе»

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  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "На автобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 100 до 4 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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