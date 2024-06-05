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это правда! Хотя задолго до моего скромного мнения, то же самое подтвердил великий русский пейзажист! Кстати, экскурсия в музей Левитана выше всяких похвал! И на теплоходе по Волге нас покатали просто от души! Виды! Надо видеть! Так что, хочу сердечно поблагодарить всех, кто работал, чтобы мы могли насладиться великолепием окружающего мира! Водитель автобуса тоже очень внимателен и заботлив.