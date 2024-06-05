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По популярности
Групповая
3 часа
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Выходные в 13:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ССветлана4 июня 2024Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
- ССветлана17 мая 2024Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
- ММарина10 мая 2024Прекрасный маршрут, исключение мастер класс на заводе деревянных игрушек, остальное супер
- ООльга8 мая 2024Обязательно к посещению))) столько красоты и милоты!!! А еще попробывать лосиное молоко и покормить,а тем более получить поцелуй от лося-это возможно только здесь!! А по пути удивительный рассказ нашего экскурсовода Анастасии,милейшая и умнейшая девушка!!! Масса положительных эмоций!!
- ААлександр6 мая 2024Очень интересная и хорошо организованная экскурсия! Лоси замечательные! С погодой ещё очень повезло.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На автобусе»
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