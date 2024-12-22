Самобытная Кострома является популярным городом для съемок исторических фильмов.
И не зря! Она сохранила оригинальный облик купеческого города XVIII-XIX веков и до сих пор радует гостей и жителей города своей самобытной архитектурой.
На нашей прогулке вы прочувствуете атмосферу уютных улочек старинного города, полюбуетесь видами и узнаете интересные факты о городе и местных.
И не зря! Она сохранила оригинальный облик купеческого города XVIII-XIX веков и до сих пор радует гостей и жителей города своей самобытной архитектурой.
На нашей прогулке вы прочувствуете атмосферу уютных улочек старинного города, полюбуетесь видами и узнаете интересные факты о городе и местных.
Описание экскурсии
Главное в Костроме
В рамках нашей увлекательной экскурсии мы с вами пройдемся по Торговым рядам и старинным улицам-лучам, которые расходятся от Сусанинской площади. Вы сможете увидеть:
- Кремль
- Памятник Ленину
- Памятник Ивану Сусанину
У памятника Ивану Сусанину вы узнаете историю его подвига, который положил начало династии Романовых. Мы также прогуляемся по живописной набережной Волги и полюбуемся дебаркадером, ставшим известным благодаря фильму «Жестокий романс».
Интересные факты
В ходе экскурсии мы расскажем вам множество интересных фактов:
- Какова связь между «сковородкой» и веером императрицы?
- Как Сусанин решил вопрос смуты в России?
- Откуда в городе появились избушки на курьих ножках?
- Какие подвиги совершил в XIX веке пожарный Бобка?
- Чье место в Костроме занял Ленин?
Эта экскурсия подарит вам возможность погрузиться в богатую историю и культуру Костромы, а также насладиться красивыми видами и атмосферой этого удивительного города.
По субботам и воскресеньям в 15.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговые ряда
- Старинные улицы-лучи
- Сусанинская площадь
- Кремль
- Памятник Ленину
- Памятник Ивану Сусанину
- Набережная Волги и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завершение: Кострома
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Меренкова
22 дек 2024
Н
Наталья
10 ноя 2024
Все было отлично! Очень душевно!
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