12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по историческому центру и увидеть главные места старинного города

Елена
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Елена – ваш гид
Вы рассмотрите самые важные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, Сусанинскую площадь, Богоявленско-Анастасиин монастырь и Пожарную каланчу.

Насладитесь видами волжских берегов со смотровой площадки и услышите местные предания и легенды.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Юрию Долгорукому
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Классическая Кострома
Классическая Кострома

Что вас ожидает

Кострома сквозь века
Вы раскроете секрет, почему костромичи называют центральную площадь «сковородкой» и найдете следы классицизма в здании Гауптвахты XIX века и доме генерала Борщова. Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма. Узнаете, какому купцу принадлежало здание Дворянского собрания, как проходят работы по воссозданию соборного ансамбля Костромского кремля и чем знаменит Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Кострома и знаменитые люди
Я расскажу, кого из известных личностей вдохновила костромская земля и как она повлияла на творчество Островского, Кустодиева и Некрасова. Покажу памятник Юрию Долгорукому и раскрою необычную историю постамента памятника Ленину. А еще поясню, почему костромичи так свято чтят подвиг Ивана Сусанина и по какой причине Кострому называют «колыбелью» дома Романовых.

Организационные детали

Для группы от 6 человек экскурсия будет стоить 1600 руб.

Классическая Кострома
Классическая Кострома
Классическая Кострома
Классическая Кострома
Классическая Кострома

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Юрию Долгорукому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я музейный сотрудник по профессии и гид по призванию. Водить экскурсии для меня — удовольствие. С радостью расскажу о городе, в котором живу почти 20 лет, и покажу самые интересные и живописные места Костромы!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Наша экскурсия была в праздничный день, динамична и интересна. По ходу экскурсии Елена делала упор на тот материал который был нам интересен, с учетом того что мы были в Костроме первый раз и хотели прочувствовать этот город.
1 марта 2020
Понравилась сама экскурсия, а также легкая и непринужденная атмосфера общения с гидом. Елена знающий и умеющий увлечь своим рассказом, видно, что она любит своё дело и свой город.
25 февраля 2020
Спасибо огромное Елене, за то что несмотря на погодные условия очень воодушевленно нам рассказала про Кострому. Экскурсия емкая, интересная, доступная для детей и взрослых.
24 февраля 2020
Большое спасибо экскурсоводу Елене! Отливная экскурсия! Информации более чем достаточно для ознакомительной экскурсии. Рассказали и историю, и о современной жизни. Не заунывно, наша компания осталась довольна!
26 января 2020
25 января 2020 мы (мужчина и дамы 50 лет) были на экскурсии "Классическая Кострома". Наш гид Елена - истинная костромичка, по-настоящему любящая свой город. Она рассказывает очень увлеченно.Экскурсия интересная.Хочется отметить тактичность Елены. Мы очень любим фотографировать. И Елена во время экскурсии предоставляла нам возможность сделать фотографии. Очень понравилось, что на возникшие в ходе экскурсии вопросы, Елена отвечала сразу, а не в конце нашей прогулки. Благодарим Елену за чудесную экскурсию! Обязательно будем рекомендовать ее друзьям. Да и сами летом еще раз хотим приехать в Кострому.
7 ноября 2019
Интересная экскурсия. Были с детьми, все понравилось
4 ноября 2019
Елена, благодарю за прекрасную экскурсию. Маршрут интересный, какая история России в городе на Волге в Костроме.
9 октября 2019
Очень понравилась ГИД Елена. Любит свой город, знает его историю, очень интересно рассказывает о людях,здесь живших. Несмотря на ужасную погоду 5 октября, в конце экскурсии не хотелось расставаться. Обязательно порекомендуем Елену с её экскурсией своим друзьям. Василий.
16 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена, очень грамотная, любящая свою профессию. Очень интересно слушать человека увлечённого, который с удовольствием рассказывает, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Очень приятно общаться с человеком любящим свой город, это передаётся экскурсантам, остались очень довольны. Спасибо
15 сентября 2019
Елена, огромное спасибо Вам за экскурсию.
Знакомство с Костромой прошло замечательно✋❤️️✋
Ещё 2 отзыва

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