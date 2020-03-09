12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кострома сквозь века

Вы раскроете секрет, почему костромичи называют центральную площадь «сковородкой» и найдете следы классицизма в здании Гауптвахты XIX века и доме генерала Борщова. Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма. Узнаете, какому купцу принадлежало здание Дворянского собрания, как проходят работы по воссозданию соборного ансамбля Костромского кремля и чем знаменит Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Кострома и знаменитые люди

Я расскажу, кого из известных личностей вдохновила костромская земля и как она повлияла на творчество Островского, Кустодиева и Некрасова. Покажу памятник Юрию Долгорукому и раскрою необычную историю постамента памятника Ленину. А еще поясню, почему костромичи так свято чтят подвиг Ивана Сусанина и по какой причине Кострому называют «колыбелью» дома Романовых.