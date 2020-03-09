12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кострома сквозь века Вы раскроете секрет, почему костромичи называют центральную площадь «сковородкой» и найдете следы классицизма в здании ГауптвахтыXIX века и доме генерала Борщова. Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма. Узнаете, какому купцу принадлежало здание Дворянского собрания, как проходят работы по воссозданию соборного ансамбля Костромского кремля и чем знаменит Богоявленско-Анастасиин монастырь.
Кострома и знаменитые люди Я расскажу, кого из известных личностей вдохновила костромская земля и как она повлияла на творчество Островского, Кустодиева и Некрасова. Покажу памятник Юрию Долгорукому и раскрою необычную историю постамента памятника Ленину. А еще поясню, почему костромичи так свято чтят подвиг Ивана Сусанина и по какой причине Кострому называют «колыбелью» дома Романовых.
Организационные детали
Для группы от 6 человек экскурсия будет стоить 1600 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у памятника Юрию Долгорукому.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я музейный сотрудник по профессии и гид по призванию. Водить экскурсии для меня — удовольствие. С радостью расскажу о городе, в котором живу почти 20 лет, и покажу самые интересные и живописные места Костромы!
Наша экскурсия была в праздничный день, динамична и интересна. По ходу экскурсии Елена делала упор на тот материал который был нам интересен, с учетом того что мы были в Костроме первый раз и хотели прочувствовать этот город.
Ирина
1 марта 2020
Понравилась сама экскурсия, а также легкая и непринужденная атмосфера общения с гидом. Елена знающий и умеющий увлечь своим рассказом, видно, что она любит своё дело и свой город.
Светлана
25 февраля 2020
Спасибо огромное Елене, за то что несмотря на погодные условия очень воодушевленно нам рассказала про Кострому. Экскурсия емкая, интересная, доступная для детей и взрослых.
Мария
24 февраля 2020
Большое спасибо экскурсоводу Елене! Отливная экскурсия! Информации более чем достаточно для ознакомительной экскурсии. Рассказали и историю, и о современной жизни. Не заунывно, наша компания осталась довольна!
Татьяна
26 января 2020
25 января 2020 мы (мужчина и дамы 50 лет) были на экскурсии "Классическая Кострома". Наш гид Елена - истинная костромичка, по-настоящему любящая свой город. Она рассказывает очень увлеченно.Экскурсия интересная.Хочется отметить тактичность Елены. Мы очень любим фотографировать. И Елена во время экскурсии предоставляла нам возможность сделать фотографии. Очень понравилось, что на возникшие в ходе экскурсии вопросы, Елена отвечала сразу, а не в конце нашей прогулки. Благодарим Елену за чудесную экскурсию! Обязательно будем рекомендовать ее друзьям. Да и сами летом еще раз хотим приехать в Кострому.
Светлана
7 ноября 2019
Интересная экскурсия. Были с детьми, все понравилось
Наталья
4 ноября 2019
Елена, благодарю за прекрасную экскурсию. Маршрут интересный, какая история России в городе на Волге в Костроме.
Василий
9 октября 2019
Очень понравилась ГИД Елена. Любит свой город, знает его историю, очень интересно рассказывает о людях,здесь живших. Несмотря на ужасную погоду 5 октября, в конце экскурсии не хотелось расставаться. Обязательно порекомендуем Елену с её экскурсией своим друзьям. Василий.
Елена
16 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена, очень грамотная, любящая свою профессию. Очень интересно слушать человека увлечённого, который с удовольствием рассказывает, отвечает на вопросы, можно подискутировать. Очень приятно общаться с человеком любящим свой город, это передаётся экскурсантам, остались очень довольны. Спасибо
Светлана
15 сентября 2019
Елена, огромное спасибо Вам за экскурсию.
Знакомство с Костромой прошло замечательно✋❤️️✋
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля. Проследите историю города на протяжении веков и увидите его современное состояние, узнаете о костромских брендах и самых популярных местах. Я расскажу, в честь чьих детей назывались главные городские улицы и другие интересные факты!
Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.
Народная мудрость гласит: «Тот, кто не знает своих предков, не знает себя». Чтобы ощутить дух 19 века, узнать о великих памятниках и людях и понять, почему Кострома считается душой нашей страны, вам стоит посетить мою обзорную экскурсию по этому милому городу, который, как частичка целого, дополняет великое культурное наследие России.
Раскрыть знаковые и тайные места уютного города и узнать о нем самое интересное
За свою многовековую историю Кострома испытала немало трудностей. Тихая и скромная, она с достоинством преодолевала все предначертанные ей удары судьбы.
Я расскажу о плеяде талантливых костромичей, прославивших Россию, покажу «визитные карточки» города и сделаю все, чтобы вы полюбили Кострому всем сердцем!
«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю погрузиться в захватывающую историю Костромы, сравнить ее прошлое и настоящее, впечатлиться духовными святынями, удивительной архитектурой и живописными ландшафтами. А также узнать о городе все самое интересное и важное, смешное и серьезное.
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Вы увидите и узнаете все самое интересное: почему Кострома называется Костромой, кто такие меряне и как звучит их язык, где в Костроме искать «сковородку» и почему польские туристы воспринимают путешествие по нашей земле как экстрим. Я помогу вам раскрыть душу города, почувствовать его дыхание и прожить его историю!