12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего посетить Кострому летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговые ряды
Сусанинская площадь
Богоявленско-Анастасиин монастырь
Пожарная каланча
Гауптвахта
Дом генерала Борщова
Дворянское собрание
Костромской кремль
Памятник Юрию Долгорукому
Памятник Ленину
Описание экскурсии
Кострома сквозь века
Вы раскроете секрет, почему костромичи называют центральную площадь «сковородкой» и найдете следы классицизма в здании Гауптвахты XIX века и доме генерала Борщова. Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма. Узнаете, какому купцу принадлежало здание Дворянского собрания, как проходят работы по воссозданию соборного ансамбля Костромского кремля и чем знаменит Богоявленско-Анастасиин монастырь.
Кострома и знаменитые люди
Я расскажу, кого из известных личностей вдохновила костромская земля и как она повлияла на творчество Островского, Кустодиева и Некрасова. Покажу памятник Юрию Долгорукому и раскрою необычную историю постамента памятника Ленину. А еще поясню, почему костромичи так свято чтят подвиг Ивана Сусанина и по какой причине Кострому называют «колыбелью» дома Романовых.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для группы 6-20 человек за доплату за каждого следующего участника — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /ребёнок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1945 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я музейный сотрудник по профессии и гид по призванию. Водить экскурсии для меня — удовольствие. С радостью расскажу о городе, в котором живу почти 20 лет, и покажу самые интересные и живописные места Костромы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 178 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Замечательна экскурсия! Елена отличный рассказчик. Было очень интересно слушать. Спасибо за тёплую экскурсию на закате:)
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Вероника
Отличная обзорная экскурсия по центру для первого знакомства с городом! Прекрасная подача материала, Елена очень глубоко погружена в историю региона. Она отвечала на все наши вопросы по ходу экскурсии, рекомендовала места к самостоятельному посещению. Экскурсия полностью соответсвует описанию, нам понравилось! Спасибо большое за исторический экскурс в историю Костромы и Костромского края!!
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Стрельцова
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13 часов встретила нас у памятника Юрию Долгорукому. И целых два часа мы под её читать дальшеуменьшить
руководством знакомились с историей города. Мы многое узнали и увидели. И были очарованы городом. Снова хотим вернуться в Кострому, но уже в тёплое время года. Город очень красивый, уютный. И спасибо Елене за экскурсию.
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М
Марина
Замечательная экскурсия, с интересными историями, пронизанными большой любовью к своему родному краю экскурсовода Елены. Спасибо Елене за принятие во внимание возрастного контингента нашей маленькой группы, и не совсем комфортные погодные условия для уличных прогулок!
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А
Артем
Отличная экскурсия. Понравилась и взрослым и детям.
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Наталья
Хочу выразить благодарность Елене за экскурсию по Костроме! Маршрут очень грамотный, насыщенный, охватывает ключевые исторические места центра города и потрясающие виды. Елена — настоящий профессионал своего дела, с глубокими знаниями читать дальшеуменьшить
и искренней любовью к городу. Рассказ был живым, интересным. Сама Елена очень приятная и веселая девушка. Большое спасибо за прекрасный день! Однозначно 10/10, рекомендую всем гостям и жителям Костромы экскурсию с Еленой.