12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Классическая Кострома

Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Приглашаем вас на экскурсию «Классическая Кострома», где вы сможете насладиться красотой и величием города.

Вас ждет знакомство с Торговыми рядами, Сусанинской площадью, Богоявленско-Анастасиин монастырём и Пожарной каланчой.

Откройте для себя великолепие волжских берегов со смотровой площадки и погрузитесь в мир местных преданий и легенд.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в историю и культуру Костромы, раскрывая её тайны и красоту
5
178 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 📜 Местные легенды и предания
  • 🌊 Виды на Волгу
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучше всего посетить Кострому летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Классическая Кострома
Классическая Кострома
Классическая Кострома

Что можно увидеть

  • Торговые ряды
  • Сусанинская площадь
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом генерала Борщова
  • Дворянское собрание
  • Костромской кремль
  • Памятник Юрию Долгорукому
  • Памятник Ленину

Описание экскурсии

Кострома сквозь века

Вы раскроете секрет, почему костромичи называют центральную площадь «сковородкой» и найдете следы классицизма в здании Гауптвахты XIX века и доме генерала Борщова. Рассмотрите восемнадцать корпусов Торговых рядов и великолепную Пожарную каланчу, построенную по образцу античного храма. Узнаете, какому купцу принадлежало здание Дворянского собрания, как проходят работы по воссозданию соборного ансамбля Костромского кремля и чем знаменит Богоявленско-Анастасиин монастырь.

Кострома и знаменитые люди

Я расскажу, кого из известных личностей вдохновила костромская земля и как она повлияла на творчество Островского, Кустодиева и Некрасова. Покажу памятник Юрию Долгорукому и раскрою необычную историю постамента памятника Ленину. А еще поясню, почему костромичи так свято чтят подвиг Ивана Сусанина и по какой причине Кострому называют «колыбелью» дома Романовых.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 6-20 человек за доплату за каждого следующего участника — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /ребёнок.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1945 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я музейный сотрудник по профессии и гид по призванию. Водить экскурсии для меня — удовольствие. С радостью расскажу о городе, в котором живу почти 20 лет, и покажу самые интересные и живописные места Костромы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 178 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
2
3
1
2
1
Т
Замечательна экскурсия! Елена отличный рассказчик. Было очень интересно слушать. Спасибо за тёплую экскурсию на закате:)
Замечательна экскурсия! Елена отличный рассказчик. Было очень интересно слушать. Спасибо за тёплую экскурсию на закате:)
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Вероника
Отличная обзорная экскурсия по центру для первого знакомства с городом! Прекрасная подача материала, Елена очень глубоко погружена в историю региона. Она отвечала на все наши вопросы по ходу экскурсии, рекомендовала места к самостоятельному посещению. Экскурсия полностью соответсвует описанию, нам понравилось! Спасибо большое за исторический экскурс в историю Костромы и Костромского края!!
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Стрельцова
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13 часов встретила нас у памятника Юрию Долгорукому. И целых два часа мы под её
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руководством знакомились с историей города. Мы многое узнали и увидели. И были очарованы городом. Снова хотим вернуться в Кострому, но уже в тёплое время года. Город очень красивый, уютный. И спасибо Елене за экскурсию.

Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13
Мы посетили Кострому 22 февраля. Город встретил нас отличной солнечной погодой. Гид Елена точно в 13
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М
Замечательная экскурсия, с интересными историями, пронизанными большой любовью к своему родному краю экскурсовода Елены.
Спасибо Елене за принятие во внимание возрастного контингента нашей маленькой группы, и не совсем комфортные погодные условия для уличных прогулок!
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А
Отличная экскурсия. Понравилась и взрослым и детям.
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Наталья
Хочу выразить благодарность Елене за экскурсию по Костроме! Маршрут очень грамотный, насыщенный, охватывает ключевые исторические места центра города и потрясающие виды. Елена — настоящий профессионал своего дела, с глубокими знаниями
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и искренней любовью к городу. Рассказ был живым, интересным. Сама Елена очень приятная и веселая девушка. Большое спасибо за прекрасный день! Однозначно 10/10, рекомендую всем гостям и жителям Костромы экскурсию с Еленой.

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