12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на экскурсию «Классическая Кострома», где вы сможете насладиться красотой и величием города.



Вас ждет знакомство с Торговыми рядами, Сусанинской площадью, Богоявленско-Анастасиин монастырём и Пожарной каланчой.



Откройте для себя великолепие волжских берегов со смотровой площадки и погрузитесь в мир местных преданий и легенд.



Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в историю и культуру Костромы, раскрывая её тайны и красоту

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Кострому летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может повлиять на комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.