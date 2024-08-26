Памятник Ленину – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Ленину» в Костроме, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кострома старинная, купеческая, душевная
Пешая
168 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Прогуляться по главным городским местам, выполняя задания из авторского квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 14:30
9 сен в 10:30
5 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Большое спасибо экскурсоводу Виктории. Было интересно, познавательно и не утомительно.
  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Экскурсию для нас провел Дмитрий Сергеев. Нам все очень понравилось.
  • И
    Ирина
    19 августа 2024
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Замечательно провели время семьёй с экскурсоводом Сергеем! Узнали много нового и интересного про Кострому, её жителей, друзей и недругов) Прогулялись
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    по старому городу, полюбовались на Волгу и Костромку, прошлись по торговым рядам, прокачали свои знания по истории, проверили логику, в итоге нашли, что искали и даже получили приз! Огромная благодарность Сергею за интересный рассказ, клиентоориентированность (мы опоздали(((), нетривиальную подачу материала.

  • Н
    Нина
    19 августа 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Спасибо экскурсоводу Дмитрию за интересную прогулку по Костроме. Очень интересно рассказывает, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы, увлекательно, 2,5 часа пролетели как 5 минут, даже не заметили. Спасибо!
  • Н
    Надежда
    13 июля 2024
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Отличная экскурсия, большое спасибо Сергею! Квест и задания понравились как детям, так и взрослым. Вся группа с удовольствием включилась в
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    игру, слушали очень внимательно. А маленькие гостиницы в конце экскурсии - это всегда приятно! Желаем Сергею новых интересных творческих проектов и любознательных гостей Костромы.

  • Н
    Наталья
    16 апреля 2024
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Отличный квест для семьи.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Памятник Ленину»

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  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Памятник Ленину" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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