читать дальше по старому городу, полюбовались на Волгу и Костромку, прошлись по торговым рядам, прокачали свои знания по истории, проверили логику, в итоге нашли, что искали и даже получили приз! Огромная благодарность Сергею за интересный рассказ, клиентоориентированность (мы опоздали(((), нетривиальную подачу материала.

Замечательно провели время семьёй с экскурсоводом Сергеем! Узнали много нового и интересного про Кострому, её жителей, друзей и недругов) Прогулялись