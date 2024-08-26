2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Прогуляться по главным городским местам, выполняя задания из авторского квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 14:30
9 сен в 10:30
5 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Виктории. Было интересно, познавательно и не утомительно.
- ЕЕлена23 августа 2024Экскурсию для нас провел Дмитрий Сергеев. Нам все очень понравилось.
- ИИрина19 августа 2024Замечательно провели время семьёй с экскурсоводом Сергеем! Узнали много нового и интересного про Кострому, её жителей, друзей и недругов) Прогулялись
- ННина19 августа 2024Спасибо экскурсоводу Дмитрию за интересную прогулку по Костроме. Очень интересно рассказывает, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы, увлекательно, 2,5 часа пролетели как 5 минут, даже не заметили. Спасибо!
- ННадежда13 июля 2024Отличная экскурсия, большое спасибо Сергею! Квест и задания понравились как детям, так и взрослым. Вся группа с удовольствием включилась в
- ННаталья16 апреля 2024Отличный квест для семьи.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Памятник Ленину»
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