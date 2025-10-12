🎧Надев наушники дружелюбный голос виртуального гида, музыка 🎶 звук перенесут вас на несколько веков назад по основным достопримечательностям центра города.
Описание экскурсии✨Иммерсивная экскурсия - это новый мир, в который вы попадаете при первых звуках чарующего голоса Надев наушники вы🎧 🔸погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего, исследуйте скрытые уголки Костромы и откройте для себя её тайны 🔸становитесь участниками игрового процесса, где звуки и мелодии становятся частью вашего путешествия 🔸разрушаете границы между реальностью и фантазией, погружаясь в неповторимую атмосферу 🔸получите удовольствие от уникального и незабываемого опыта Важная информация:
- Иммерсивная экскурсия в Костроме-это незабываемое путешествие для всей семьи, друзей и любителей новых впечатлений!
- Обратите внимание! Экскурсия предполагает взаимодействие участников и проводится при наборе группы от 2 человек.
Понедельник 11:00 14:00 18:00 Вторник 11:00 14:00 18:00 Среда 11:00 14:00 18:00 Четверг 11:00 14:00 18:00 Пятница 11:00 14:00 18:00Суббота 11:00 14:00 17:00 20:00 Воскресенье 11:00 14:00 17:00 20:00
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Городской фонтан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Н
Наталья
12 окт 2025
Необычная, интересная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Олесе - все было организованно на высшем уровне!
E
ELENA
26 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Олесе. Все понравилось
О
Ольга
24 авг 2025
Олеся, СПАСИБО!!! Прекрасная насыщенная впечатлениями прогулка по чудесной Костроме. Очень продуманный маршрут, совершенно замечательный для первого знакомства с городом. Гуляли с 13-летней дочкой, она - в полном восторге и от
