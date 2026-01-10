«Волшебные огни старого города» - это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика. Полностью погрузитесь в историю Костромы, прогуливаясь по улицам с самыми красивыми фонарями.
Узнайте, где впервые вспыхнули электрические огни, посетите
Узнайте, где впервые вспыхнули электрические огни, посетите
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Волшебная атмосфера вечернего города
- 🕯️ Уникальные исторические светильники
- 📜 Интересные легенды и рассказы
- 🎁 Памятные сувениры от фонарщика
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечернего путешествия по Костроме с гидом-фонарщиком - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и волшебной атмосферой вечернего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Павловская улица
- Здание Гауптвахты
- Контора фонарщиков
Описание экскурсии
Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:
- Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
- Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
- Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
- Посетите здание Гауптвахты
- Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
- И в финале зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)
Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!
Организационные детали
- Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- По запросу можем организовать прогулку для большего количества участников или для образовательных детских групп. Стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1609 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Дата посещения: 9 янв 2026
Благодарим за экскурсию, даже не очень приятная погода не помешала узнать много позновательного о Костроме, ее жителях и интересно провести вечер. Рассказ из жизни фонарщиков трогает до глубины души. В такой момент понимаешь, как много времени, сил и желания пришлось потратить гидам на изучение достоверного материала. Есть желание снова посетить этот чудесный город!
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Е
Бронируя заранее вторую экскурсию у одних и тех же организаторов немного сомневалась, так как казалось, что не повторяться в информации одним и тем же людям в принципе сложно)) но соблазняли
Андрей
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо! Когда читаешь такие удивительные слова - крылья вырастают за спиной! Хочется, бежать в архив, в библиотеку и
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Огромное спасибо за столь прекрасную и артистичную подачу информации! Наша компания просто в восторге! Очень душевно и тепло. Большой Плюс, нам разрешили взять с собой нашу собачку)
Андрей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас и Ваших близких за выбор тура с фонарщиком! Спасибо за тёплый отзыв и добрые пожелания! Приезжайте ещё, к нам с животными можно!
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А
Прекрасная экскурсия по вечерней Костроме. Узнали много нового и интересного о важных для города людях и зданиях.
Самая важная и романтичная мысль: фонарщик это не просто профессия, это миссия в жизни.
Самая важная и романтичная мысль: фонарщик это не просто профессия, это миссия в жизни.
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Сегодня посетили экскурсию, посвященную истории фонарщиков Костромы и остались в полном восторге. Всем членам нашей большой семьи было очень интересно. Мы узнали много о архитектуре города и его жителях, смогли
Андрей
Ответ организатора:
Дорогая Анна, большое спасибо за тёплый отзыв и душевное общение! Благодарим Вас и всю Вашу дружную семью за интерес к
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Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном доме сбитень. Отличная подача материала, интересно и взрослым и детям. Много подарков. Рекомендую посетить экскурсии от фонарщика. У них большой выбор на любой вкус.
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