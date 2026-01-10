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Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком

Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
«Волшебные огни старого города» - это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика. Полностью погрузитесь в историю Костромы, прогуливаясь по улицам с самыми красивыми фонарями.

Узнайте, где впервые вспыхнули электрические огни, посетите
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здание Гауптвахты и полюбуйтесь уникальными светильниками 19 века. В финале вас ждёт волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут

4.8
76 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Волшебная атмосфера вечернего города
  • 🕯️ Уникальные исторические светильники
  • 📜 Интересные легенды и рассказы
  • 🎁 Памятные сувениры от фонарщика
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечернего путешествия по Костроме с гидом-фонарщиком - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и волшебной атмосферой вечернего города.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком

Что можно увидеть

  • Павловская улица
  • Здание Гауптвахты
  • Контора фонарщиков

Описание экскурсии

Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:

  • Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
  • Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
  • Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
  • Посетите здание Гауптвахты
  • Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
  • И в финале зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)

Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!

Организационные детали

  • Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
  • Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу можем организовать прогулку для большего количества участников или для образовательных детских групп. Стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1609 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Дата посещения: 9 янв 2026
Благодарим за экскурсию, даже не очень приятная погода не помешала узнать много позновательного о Костроме, ее жителях и интересно провести вечер. Рассказ из жизни фонарщиков трогает до глубины души. В такой момент понимаешь, как много времени, сил и желания пришлось потратить гидам на изучение достоверного материала. Есть желание снова посетить этот чудесный город!
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Е
Бронируя заранее вторую экскурсию у одних и тех же организаторов немного сомневалась, так как казалось, что не повторяться в информации одним и тем же людям в принципе сложно)) но соблазняли
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положительные отзывы других путешественников и необычный формат экскурсии с гидом-фонарщиком по вечерней Костроме… По итогу очень рада, что рискнула, так как вечерняя, историческая и душевная прогулка по старинным улицам Костромы с Фонарщиком удалась на славу! Узнали много нового и интересного, а компания гидов в лице Анны и фонарщика-Андрея подарили незабываемые эмоции чуда и душевного «света», не только от фонарей, с которыми мы гуляли и зажигали, но и от их сердец!!! Спасибо за атмосферу и такое оригинальное погружение в историю! С уважением и пожеланиями процветания, семья из Москвы ❤️

Бронируя заранее вторую экскурсию у одних и тех же организаторов немного сомневалась, так как казалось, что
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо! Когда читаешь такие удивительные слова - крылья вырастают за спиной! Хочется, бежать в архив, в библиотеку и
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находить новые интересные факты для создания новых увлекательных программ! С большой радостью ждём Вас и Ваших близких в Доме фонарщика в гостеприимной Костроме!

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Юлия
Огромное спасибо за столь прекрасную и артистичную подачу информации! Наша компания просто в восторге! Очень душевно и тепло. Большой Плюс, нам разрешили взять с собой нашу собачку)
Огромное спасибо за столь прекрасную и артистичную подачу информации! Наша компания просто в восторге! Очень душевно
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас и Ваших близких за выбор тура с фонарщиком! Спасибо за тёплый отзыв и добрые пожелания! Приезжайте ещё, к нам с животными можно!
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А
Прекрасная экскурсия по вечерней Костроме. Узнали много нового и интересного о важных для города людях и зданиях.
Самая важная и романтичная мысль: фонарщик это не просто профессия, это миссия в жизни.
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Поэтому готовьтесь, что речь будет не только об электричестве и фонариках.
Ходили вдвоём с мужем, гидов тоже было двое, было очень комфортно и приятно общаться. Обязательно сходим куда-нибудь с ребятами ещё раз. Всем рекомендуем!

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Анна
Сегодня посетили экскурсию, посвященную истории фонарщиков Костромы и остались в полном восторге. Всем членам нашей большой семьи было очень интересно. Мы узнали много о архитектуре города и его жителях, смогли
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окунуться в 19 век благодаря маршруту и продуманным костюмам экскурсоводов. Приятным дополнением стало чаепитие в мастерской фонарщика. Заказывая путешествие с этой командой, вы уже не зависите от капризов погоды тк всегда есть возможность интересно провести время в теплом и уютном доме фонарщика.
С удовольствием вернемся в Кострому, чтобы пройти и другими маршрутами этой прекрасной семьи экскурсоводов.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Дорогая Анна, большое спасибо за тёплый отзыв и душевное общение! Благодарим Вас и всю Вашу дружную семью за интерес к
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истории фонарщика и городских фонарей. Будем очень рады видеть Вас снова у себя в гостях и на других турах от команды фонарщика. До новых встреч!

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Елена
Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном доме сбитень. Отличная подача материала, интересно и взрослым и детям. Много подарков. Рекомендую посетить экскурсии от фонарщика. У них большой выбор на любой вкус.
Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном
Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном
Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном
Замечательная экскурсия, был ледяной дождь, гулять не хотелось. Организаторы любезно предложили замену: мы готовили в уютном
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