Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Отправиться на иммерсивную прогулку по таинственным улицам и окунуться в историю наружного освещения

«Волшебные огни старого города» — это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика.

Она иммерсивная — то есть, позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.

Вы побываете на улице с самыми красивыми в городе фонарями, полюбуетесь светильниками 19 века и загадаете желание на церемонии зажжения огней.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Ближайшие даты:
20
дек
23
дек
27
дек
31
дек
3
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:

  • Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
  • Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
  • Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
  • Посетите здание Гауптвахты
  • Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
  • И в финале зажжёте настоящий керасиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)

Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!

Организационные детали

  • Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
  • Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу можем организовать прогулку для большего количества участников или для образовательных детских групп. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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