«Волшебные огни старого города» — это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика. Она иммерсивная — то есть, позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю. Вы побываете на улице с самыми красивыми в городе фонарями, полюбуетесь светильниками 19 века и загадаете желание на церемонии зажжения огней.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:

Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари

Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков

Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни

Посетите здание Гауптвахты

Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками

И в финале зажжёте настоящий керасиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)

Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!

Организационные детали