Отправиться на иммерсивную прогулку по таинственным улицам и окунуться в историю наружного освещения
«Волшебные огни старого города» — это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика.
Она иммерсивная — то есть, позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.
Вы побываете на улице с самыми красивыми в городе фонарями, полюбуетесь светильниками 19 века и загадаете желание на церемонии зажжения огней.
Она иммерсивная — то есть, позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.
Вы побываете на улице с самыми красивыми в городе фонарями, полюбуетесь светильниками 19 века и загадаете желание на церемонии зажжения огней.
Ближайшие даты:
20
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дек
23
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:
- Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
- Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
- Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
- Посетите здание Гауптвахты
- Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
- И в финале зажжёте настоящий керасиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)
Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!
Организационные детали
- Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- По запросу можем организовать прогулку для большего количества участников или для образовательных детских групп. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
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