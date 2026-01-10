«Волшебные огни старого города» - это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика. Полностью погрузитесь в историю Костромы, прогуливаясь по улицам с самыми красивыми фонарями.Узнайте, где впервые вспыхнули электрические огни, посетите

здание Гауптвахты и полюбуйтесь уникальными светильниками 19 века. В финале вас ждёт волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для вечернего путешествия по Костроме с гидом-фонарщиком - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и волшебной атмосферой вечернего города.

Сейчас август — это идеальное время.