Пешие экскурсии-прогулки в Костроме с экскурсоводом

Найдено 50 экскурсий в категории «Пешеходные» в Костроме, цены от 693 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670 за всё до 6 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Сладкая жизнь Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600 за всё до 10 чел.
Муравьевка: прогулка с секретом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
229 отзывов
Муравьевка в Костроме: прогулка с секретом и историческими загадками
Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнайте истории власти и денег на самой загадочной улице города - Муравьевке
Начало: Улица Дзержинского, 23/20
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 200 за всё до 10 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200 за всё до 6 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
220 отзывов
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Кострома - синема
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
10 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Кострома влюбленными глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 5 чел.
Загадки Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
214 отзывов
Загадки Костромы: путешествие по историческим местам с интерактивными заданиями
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277 за человека
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 10 чел.
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
75 отзывов
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693 за человека
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Деревянное зодчество в Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
14 июня в 08:00
25 июня в 13:00
2 700 за всё до 5 чел.
Тёмная Кострома: факты и байки
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640 за всё до 8 чел.
Кострома хлебосольная
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Кострома хлебосольная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы, прогуливаясь по историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Завершите день в доме купца с дегустацией расстегаев
Начало: У памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
Завтра в 17:30
10 июня в 19:30
4 000 за всё до 6 чел.
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Легенды костромского Заволжья: экскурс в русское старообрядчество
Прогулка вдоль Волги с посещением старообрядческих храмов и стрелецкого дома. Узнайте о жизни и традициях древнего Городища
Начало: на ул. Голубкова, д. 6
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Кострома в мире кинематографа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
Кострома литературная и кинематографическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Интерактивный ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
В тренде
Интерактивный ювелирный мастер-класс: от истории до создания украшений
Приглашаем вас стать частью увлекательного путешествия по миру ювелирного искусства Костромы и создать собственное уникальное украшение
Начало: Улица Красные Ряды, 1, Кострома
Расписание: Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 700 за человека
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Кострома на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома на ладони
Начало: Проспект Мира, 21, Кострома
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Экспресс-прогулка по Костроме
Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за всё до 8 чел.
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Петля времени: квест-экскурсия по Ипатьевскому монастырю
Начало: Ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 10:00
12 июня в 09:00
3 700 за всё до 5 чел.
Вечерняя Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя Кострома
Начало: Ул. Советская, 3
Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Муравьевка: прогулка с секретом
    Все просто прекрасно!
  • N
    Nelli
    5 июня 2024
    Кострома сквозь столетия
    Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
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    Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Таинственная Кострома
    Необычная экскурсия со множеством детективных историй и с нестандартным маршрутом. Приятная вечерняя прогулка с интересным рассказчиком. Послужила прекрасным дополнением к дневной экскурсии по историческому центру.
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Кострома сквозь столетия
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и герояхДля первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
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    Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Пешеходные»

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  1. Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
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  3. Классическая Кострома
  4. Кострома сквозь столетия
  5. Кострома старинная, купеческая, душевная
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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