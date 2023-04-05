Кострома эзотерическая

Описание
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Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
Кострома эзотерическая
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Что вас ожидает:

  • Территорию уничтоженного после 1918 г. Лазаревского кладбища XIX в.
  • Церковный погост храма Спаса на Запрудне со старинными надгробиями и эпитафиями XVIII-XIX вв.
  • Купеческий дом купца Ашастина с живой Энергетикой кон. XVIII в.
  • Старинную торговую лавку Красных торговых рядов кон. XVIII в. (в ней располагается кофейня, которая является частью экскурсии)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по костромским Местам Силы - это необычная Энергетика несуществующего ныне кладбища, старинные надгробные камни церковного погоста с трогательными эпитафиями на них,"живой" дом, где мы никогда не будем одни… Кроме того, при посещении тематической кофейни, Вас ждёт сеанс у местного нумеролога, гадание на кофейной гуще и расклад на картах Таро, а единственный в городе эзотерический магазин специальных предметов также не оставит Вас равнодушными.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги нумеролога
  • Посещение эзотерического магазина
Что не входит
  • Транспорт
  • Кофе
  • Гадание на кофейной гуще
  • Услуги таролога
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Мая, 5а
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте, дорогие мои гости!
  • Я очень рада, что Вы решили погрузиться не только в материальное прошлое, но и в его тонкую Энергетическую составляющую… Эта экскурсия самая необычная из всех моих предложений. Она Вам понравится…
  • Учтите, пожалуйста, три важных момента:
  • I. экскурсия строго 16+
  • II. экскурсия проводится только на машине
  • III. гадание на кофейной гуще и картах Таро возможны только в четверг. Этим занимается Хозяйка кофейни Coffee Capella, визит в которую составляет часть экскурсии, поэтому принимаем её правила.
  • Теперь давайте созвонимся и обсудим подробно особенности экскурсии!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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