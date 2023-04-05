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Что вас ожидает:
- Территорию уничтоженного после 1918 г. Лазаревского кладбища XIX в.
- Церковный погост храма Спаса на Запрудне со старинными надгробиями и эпитафиями XVIII-XIX вв.
- Купеческий дом купца Ашастина с живой Энергетикой кон. XVIII в.
- Старинную торговую лавку Красных торговых рядов кон. XVIII в. (в ней располагается кофейня, которая является частью экскурсии)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по костромским Местам Силы - это необычная Энергетика несуществующего ныне кладбища, старинные надгробные камни церковного погоста с трогательными эпитафиями на них,"живой" дом, где мы никогда не будем одни… Кроме того, при посещении тематической кофейни, Вас ждёт сеанс у местного нумеролога, гадание на кофейной гуще и расклад на картах Таро, а единственный в городе эзотерический магазин специальных предметов также не оставит Вас равнодушными.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Услуги нумеролога
- Посещение эзотерического магазина
- Что не входит
- Транспорт
- Кофе
- Гадание на кофейной гуще
- Услуги таролога
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 1 Мая, 5аЗавершение: Сусанинская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Здравствуйте, дорогие мои гости!
- Я очень рада, что Вы решили погрузиться не только в материальное прошлое, но и в его тонкую Энергетическую составляющую… Эта экскурсия самая необычная из всех моих предложений. Она Вам понравится…
- Учтите, пожалуйста, три важных момента:
- I. экскурсия строго 16+
- II. экскурсия проводится только на машине
- III. гадание на кофейной гуще и картах Таро возможны только в четверг. Этим занимается Хозяйка кофейни Coffee Capella, визит в которую составляет часть экскурсии, поэтому принимаем её правила.
- Теперь давайте созвонимся и обсудим подробно особенности экскурсии!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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