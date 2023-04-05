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Описание

Экскурсия по костромским Местам Силы - это необычная Энергетика несуществующего ныне кладбища, старинные надгробные камни церковного погоста с трогательными эпитафиями на них,"живой" дом, где мы никогда не будем одни… Кроме того, при посещении тематической кофейни, Вас ждёт сеанс у местного нумеролога, гадание на кофейной гуще и расклад на картах Таро, а единственный в городе эзотерический магазин специальных предметов также не оставит Вас равнодушными.