🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 312 отзывов Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь Начало: на Советской площади 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 453 отзыва Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 5 335 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов Начало: В центре города 2530 2 277 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас от 11 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 75 отзывов Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы Начало: В центре Костромы 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 7 отзывов Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет» Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды Начало: На улице Островского от 4550 3 640 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате Начало: В центре Костромы 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Кострома: приехать, увидеть и влюбиться Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии Начало: на Советской улице 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы Начало: По договорённости с гидом Расписание: По договоренности от 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Экскурсия по Костроме: историческое путешествие от прошлого к настоящему Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле Начало: Улица Советская, 3, Кострома Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Кострома на ладони Начало: Проспект Мира, 21, Кострома Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 6 отзывов Экспресс-прогулка по Костроме Начало: Беседка Островского, улица 1-го мая, 2 Расписание: По договоренности 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерняя Кострома Начало: Ул. Советская, 3 Расписание: Ежедневно в 18:30, 19:00, 20:00 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Легенды и тайны Костромы Начало: Кострома, улица Советская, 3 Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 5 чел.