Что вас ожидает

Вы увидите, как раскинулась Кострома вдоль Волги, я расскажу ее историю, вы сможете представить, как здесь жили древние племена, как начал строиться и расти купеческий город.

Вы услышите любопытные факты о том, как жили костромичи в будни и праздники, чем любили потчевать гостей, как и куда ходили за покупками, чем славилась Кострома кроме льна и золота.

Еще вы узнаете, как купцы приказчиков нанимали, куда и кого не заманить калачом, чем отличается Заволжье от Заречья, кто распахнул центральную площадь, как объятия, в сторону Волги.

Я покажу вам старые фото города, сделанные в начале XX века, и вы поймете, в чем заключается уникальность Костромы.

А еще вы сами сделаете необычные и очень красивые фотографии, получите невероятные эмоции и впечатления! Вы почувствуете себя в гостях у Карлсона за чашкой горячего чая со сладостями в теплом домике на крыше.

Важно знать: