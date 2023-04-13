У вас немного времени, а познакомиться с городом хочется как можно лучше? Тогда приглашаю вас на мою уникальную экскурсионную программу по Костроме. Вас ждет взгляд на город и обзорная экскурсия с высоты птичьего полета!
Ближайшие даты:
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Центральная часть Костромы
- Пожарная каланча
- Богоявленский монастырь
- Торговые ряды
- Стрелка Волги и Костромы
- Дальняя панорама Ипатьевского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите, как раскинулась Кострома вдоль Волги, я расскажу ее историю, вы сможете представить, как здесь жили древние племена, как начал строиться и расти купеческий город.
Вы услышите любопытные факты о том, как жили костромичи в будни и праздники, чем любили потчевать гостей, как и куда ходили за покупками, чем славилась Кострома кроме льна и золота.
Еще вы узнаете, как купцы приказчиков нанимали, куда и кого не заманить калачом, чем отличается Заволжье от Заречья, кто распахнул центральную площадь, как объятия, в сторону Волги.
Я покажу вам старые фото города, сделанные в начале XX века, и вы поймете, в чем заключается уникальность Костромы.
А еще вы сами сделаете необычные и очень красивые фотографии, получите невероятные эмоции и впечатления! Вы почувствуете себя в гостях у Карлсона за чашкой горячего чая со сладостями в теплом домике на крыше.
Важно знать:
- Выход на самую высокую крышу в центральной части города, безопасный и абсолютно легальный.
- Позаботьтесь об удобной обуви. Не разрешен вход на каблуках-шпильках.
Ежедневно в 17.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фотографирование
- Чай со сладостями в теплом домике на крыше
- Что не входит
- Горячий комплексный обед
- Пицца
- Суши
- Соки (заказ по желанию)
- Место начала и завершения?
- Проспект Мира, 21, Кострома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 17.30Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Позаботьтесь об удобной обуви. Не разрешен вход на каблуках-шпильках
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Обзорные
Ипатьевский монастырь
Популярные места
Религиозные
Пожарная каланча
Похожие туры из Костромы
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликая Кострома
Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
на Советской площади
13 апр
15 апр
16 апр
17 апр
2 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Государыня Кострома
Увидеть главные памятники и святыни и познакомиться с историей города
в центре
12 апр
13 апр
14 апр
19 апр
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кострома - синема
Открыть богатую кинематографическую историю города и услышать интересные рассказы о местных съемках
в центре города
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
от 3 900₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании