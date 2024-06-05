Обзорные и познавательные экскурсии Костромы

Найдено 31 экскурсия в категории «Обзорные» в Костроме, цены от 693 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
«Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, пожарную каланчу и гауптвахту»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670 за всё до 6 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
«Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
220 отзывов
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
«Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля»
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Кострома влюбленными глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«Обзорная экскурсия по Костроме (1,5 часа)»
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277 за человека
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
75 отзывов
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693 за человека
Государыня Кострома
Групповая
3 часа
49 отзывов
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
«После обзорной экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века»
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по красавице Костроме»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
«Осмотр основных достопримечательностей Костромы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 6 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000 за всё до 4 чел.
Кострома на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Кострома на ладони
Начало: Проспект Мира, 21, Кострома
«Вас ждет взгляд на город и обзорная экскурсия с высоты птичьего полета»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с градом Костромой
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Знакомство с градом Костромой
Начало: По договорённости с экскурсоводом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
Начало: Памятник Юрию Долгорукому, Советская 3
«Что вас ожидает Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Костроме»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 20 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
«Вы услышите историю города, посетите главные достопримечательности и насладитесь зрелищем старинных особняков и узорчатых деревянных домиков»
Расписание: Выходные в 13:30
1 500 за человека
Экскурсия в Ярославль
Групповая
7 часов
Экскурсия в Ярославль
«Обзорная экскурсия по Ярославлю — мероприятие, богатое впечатлениями»
Расписание: Суббота в 10:00
2 300 за человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Групповая
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Расписание: Ежедневно в 12:00
700 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Обзорная экскурсия по историческому центру Костромы, в ходе которой вы посетите самые знаковые места города и услышите рассказ о знаменитых уроженцах Костромы, о традициях, легендах и забавных историях»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nelli
    5 июня 2024
    Кострома сквозь столетия
    Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
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    Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    Кострома сквозь столетия
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
    Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и герояхДля первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
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    (из окна автомобиля не всегда хороший ракурс, а выходить из машины всякий раз не очень удобно). И расстояние позволяет пройти все эти локации пешком. Рекомендую этот вариант для туристов, которым трудно даются долгие прогулки.

    Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии неСодержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
    Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кострома - первое знакомство
    Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
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  1. Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
  2. Кострома: факты, легенды и немного мистики
  3. Классическая Кострома
  4. Кострома сквозь столетия
  5. Кострома старинная, купеческая, душевная
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Обзорные" можно забронировать 31 экскурсию от 693 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Костромы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Костроме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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