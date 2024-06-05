1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
«Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, пожарную каланчу и гауптвахту»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
«Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
«Далее вас ждет детальное знакомство с историей знаковой обители, ставшей колыбелью династии Романовых»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
«Вы погуляете по старой части Костромы и посмотрите на ее главные достопримечательности: Сусанинскую площадь, пожарную каланчу, торговые ряды, «культурную улицу», ротонду Островского и комплекс на месте древнего Кремля»
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
«Вы познакомитесь с историей города с момента основания до сегодняшних дней и увидите его архитектурные доминанты: Пожарную каланчу, церковь Спаса в Рядах и Сусанинскую площадь, которую местные называют «Сковородка»»
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
«Обзорная экскурсия по Костроме (1,5 часа)»
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693₽ за человека
Групповая
3 часа
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
«После обзорной экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века»
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
«Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по красавице Костроме»
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
«Осмотр основных достопримечательностей Костромы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: По договоренности
12 июня в 10:00
15 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Кострома на ладони
Начало: Проспект Мира, 21, Кострома
«Вас ждет взгляд на город и обзорная экскурсия с высоты птичьего полета»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с градом Костромой
Начало: По договорённости с экскурсоводом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здорово, Кострома!»: обзорная эскурсия по городу
Начало: Памятник Юрию Долгорукому, Советская 3
«Что вас ожидает Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Костроме»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Автобусная обзорная экскурсия «Государыня-Кострома»
«Вы услышите историю города, посетите главные достопримечательности и насладитесь зрелищем старинных особняков и узорчатых деревянных домиков»
Расписание: Выходные в 13:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия в Ярославль
«Обзорная экскурсия по Ярославлю — мероприятие, богатое впечатлениями»
Расписание: Суббота в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 12:00
700₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
«Обзорная экскурсия по историческому центру Костромы, в ходе которой вы посетите самые знаковые места города и услышите рассказ о знаменитых уроженцах Костромы, о традициях, легендах и забавных историях»
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNelli5 июня 2024Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
- ННаталья3 июня 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ППолина30 мая 2024Для первого знакомства с городом - отлично! Прошлись по центру, узнали о главных событиях и героях города. Детям 11 лет было познавательно! От оплаты до начала экскурсии прошло 2 часа - спасибо за оперативность 👍🏻
- ННаталия30 мая 2024Содержательная экскурсия, включающая в себя все знаковые места Костромы. Андрей - интересный рассказчик. Формат экскурсии не очень подходит для фотографирования
- ООльга30 мая 2024Это была замечательная прогулка по Волге, спасибо большое Андрею, за организацию и интересную экскурсию. Нам всем и всё очень понравилось 🥰🚤
- ААлексей29 мая 2024Анна очень хороший и эрудированный рассказчик. Было интересно и познавательно.
- ЛЛариса27 мая 2024Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Обзорные" можно забронировать 31 экскурсию от 693 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Костромы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Костроме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024