Костроме удалось сохранить оригинальный облик купеческого города 18-19 веков. Именно поэтому здесь так часто снимают исторические фильмы. С нами вы окажетесь в этом самом кино! Наполнитесь теплотой неспешных улиц, проникнетесь их удивительным прошлым и уютным настоящим. Узнаете о Сусанине, Снегурочке, сыре и других местных «брендах».

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Описание экскурсии

Самое-самое в Костроме

Мы погуляем по Торговым рядам и по старинным улицам-лучам, расходящимся от Сусанинской площади. Вы увидите кремль и памятник Ленину, пройдёте по живописной набережной Волги и полюбуетесь дебаркадером из фильма «Жестокий романс». А ещё мы покажем памятник Ивану Сусанину и поделимся историей его подвига, положившего начало династии Романовых.

Занимательные истории

Вы раскроете, какова связь между «сковородкой» и веером императрицы, как Сусанин решил вопрос смуты в России и откуда в городе избушки на курьих ножках. Какие подвиги совершил в 19 веке пожарный Бобка и чьё место в Костроме занял Ленин.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.