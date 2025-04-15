Костроме удалось сохранить оригинальный облик купеческого города 18-19 веков. Именно поэтому здесь так часто снимают исторические фильмы.
С нами вы окажетесь в этом самом кино! Наполнитесь теплотой неспешных улиц, проникнетесь их удивительным прошлым и уютным настоящим. Узнаете о Сусанине, Снегурочке, сыре и других местных «брендах».
С нами вы окажетесь в этом самом кино! Наполнитесь теплотой неспешных улиц, проникнетесь их удивительным прошлым и уютным настоящим. Узнаете о Сусанине, Снегурочке, сыре и других местных «брендах».
Описание экскурсии
Самое-самое в Костроме
Мы погуляем по Торговым рядам и по старинным улицам-лучам, расходящимся от Сусанинской площади. Вы увидите кремль и памятник Ленину, пройдёте по живописной набережной Волги и полюбуетесь дебаркадером из фильма «Жестокий романс». А ещё мы покажем памятник Ивану Сусанину и поделимся историей его подвига, положившего начало династии Романовых.
Занимательные истории
Вы раскроете, какова связь между «сковородкой» и веером императрицы, как Сусанин решил вопрос смуты в России и откуда в городе избушки на курьих ножках. Какие подвиги совершил в 19 веке пожарный Бобка и чьё место в Костроме занял Ленин.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Ирина — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 552 туристов
Всем привет! Нас зовут Сергей и Ирина. Мы работаем с командой прекрасных гидов, увлечённых людей, также как и мы влюблённых в Кострому. Этот удивительный город для нас не просто объект экскурсии. Это родной сердцу, милый, тёплый и уютный город со своей душой и увлекательной историей. С радостью поделимся частичкой нашей любви к нему. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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