2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Костромы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, радуя гостей яркими событиями и зелеными пейзажами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, когда природа радует мягкими красками, а туристов становится меньше. В зимние месяцы, хотя и холодно, город приобретает особое очарование, и прогулки по заснеженным улицам могут стать незабываемыми.

В уютной прогулке по Костроме вы узнаете о купеческом прошлом города, осмотрите знаменитые Торговые ряды и узнаете о том, чем здесь торговали в старину. Памятник Ленину, волжские панорамы и архитектурные

изюминки города откроются вам с новой стороны. Истории средневековых монастырей и связь Костромы с домом Романовых позволят взглянуть на город как на важный центр русской государственности. Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к живой истории и культуре Костромы

Описание экскурсии

Памятники старины

У памятника Юрию Долгорукому вы услышите о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади поговорим о том, как появилось ее народное прозвище «скороводка», и о впечатляющей каланче, которой позавидовал сам Николай I! Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов.

Загадка Ленина и волжские панорамы

Ещё один занимательный объект на нашем пути — памятник Ленину. У настоящего Ленина-исполина обсудим, почему он стоит не на своём месте и что ему «принесли в жертву» в советские годы. Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. Дебаркадер, стоящий на Волге, возможно, покажется вам знакомым:) А мы подскажем, где вы могли его заметить. Прекрасный вид на реку откроется из беседки Островского. Любуясь пейзажами из ажурной белокаменной ротонды, поговорим о том, как жизнь великого драматурга связан с Костромой.

Кострома — колыбель дома Романовых

Представление о городе было бы неполным без рассказов о легендарной роли Костромы в истории царской династии. Вы посетите святую обитель, связанную с правящим родом, — Богоявленско-Анастасиин монастырь. Также, при желании осмотрите в Богоявленском соборе совсем недавно восстановленного кремля чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён на царство Михаил Романов.

Организационные детали