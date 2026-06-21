2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
В уютной прогулке по Костроме вы узнаете о купеческом прошлом города, осмотрите знаменитые Торговые ряды и узнаете о том, чем здесь торговали в старину. Памятник Ленину, волжские панорамы и архитектурные читать дальшеуменьшить
изюминки города откроются вам с новой стороны.
Истории средневековых монастырей и связь Костромы с домом Романовых позволят взглянуть на город как на важный центр русской государственности. Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к живой истории и культуре Костромы
Лучшее время для посещения Костромы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, радуя гостей яркими событиями и зелеными пейзажами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, когда природа радует мягкими красками, а туристов становится меньше. В зимние месяцы, хотя и холодно, город приобретает особое очарование, и прогулки по заснеженным улицам могут стать незабываемыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник Юрию Долгорукому
Сусанинская площадь
Торговые ряды
Памятник Ленину
Молочная гора
Волжская набережная
Московская застава
Беседка Островского
Богоявленско-Анастасиин монастырь
Ипатьевский монастырь
Описание экскурсии
Памятники старины
У памятника Юрию Долгорукому вы услышите о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади поговорим о том, как появилось ее народное прозвище «скороводка», и о впечатляющей каланче, которой позавидовал сам Николай I! Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов.
Загадка Ленина и волжские панорамы
Ещё один занимательный объект на нашем пути — памятник Ленину. У настоящего Ленина-исполина обсудим, почему он стоит не на своём месте и что ему «принесли в жертву» в советские годы. Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. Дебаркадер, стоящий на Волге, возможно, покажется вам знакомым:) А мы подскажем, где вы могли его заметить. Прекрасный вид на реку откроется из беседки Островского. Любуясь пейзажами из ажурной белокаменной ротонды, поговорим о том, как жизнь великого драматурга связан с Костромой.
Кострома — колыбель дома Романовых
Представление о городе было бы неполным без рассказов о легендарной роли Костромы в истории царской династии. Вы посетите святую обитель, связанную с правящим родом, — Богоявленско-Анастасиин монастырь. Также, при желании осмотрите в Богоявленском соборе совсем недавно восстановленного кремля чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён на царство Михаил Романов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле без увеличения стоимости. Если вы хотите заказать транспорт от нашей компании, он оплачивается отдельно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26248 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
Отличная экскурсия! Нам все понравилось! Оптимальный вариант для первого знакомства с городом.
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Ольга
всё великолепно! Прогулка получилась замечательная!
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Ольга
Обожаю Кострому! Была здесь не первый раз, но в этот раз со мной была подруга, которой надо было показать город впервые. Алексей справился с этой задачей на ура. Все четко, грамотно, по делу. Рекомендую!
+1
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На читать дальшеуменьшить
все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!
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В
Вероника
Наш тур пришелся на мороз минус 20°С. Но наш гид Алена построила маршрут так, что мы были постоянно в движении и забегали погреться. Ни одна конечность не была отморожена. Конечно, читать дальшеуменьшить
были вынуждены сократить рассказы, но не потеряв общее впечатление от экскурсии. Как Алёна на таком морозе могла говорить - для нас загадка. Рассказы интересные: в меру насыщены историческими фактами, в меру с юмором, в меру с легендами, делающими впечатление от Костромы яркими. Получили рекомендации по ресторанам и музеям. Прислушались и не пожалели. Огромное спасибо. Обязательно запланируем тур в Кострому летом. И обязательно вернемся к Алёне дослушать то, что не осилили в этот раз. 100% рекомендуем гида!
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Е
Елена
С нами была Виктория. Экскурсия очень понравилась. Много интересных и незнакомых фактов, множество тонких деталей. Захотелось некоторые истории потом загуглить, вдохновение от живого рассказа Виктории. Мы переоценили силы нашего 9-летнего читать дальшеуменьшить
ребёнка. Максимум 1.5ч. С детьми выбирайте более короткие или детские варианты. Виктория сориентировалась и предложила зайти в сувениры. В итоге нам удалось пройти практически весть маршрут к удовольствию взрослых и без капризов)) маленькая группа - неоспоримый плюс, вовремя найденное укрытие от дождя, которое позволило не прерываться и плавно продолжить маршрут, внимание к силам экскурсантов и предложения устроиться на лавочке - небольшие части, из которых складывался наш комфорт в этот день. Большое спасибо!
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