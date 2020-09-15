2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Памятники старины

У памятника Юрию Долгорукому вы услышите о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади поговорим о том, как появилось ее народное прозвище «скороводка», и о впечатляющей каланче, которой позавидовал сам Николай I! Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов.

Загадка Ленина и волжские панорамы

Ещё один занимательный объект на нашем пути — памятник Ленину. У настоящего Ленина-исполина обсудим, почему он стоит не на своём месте и что ему «принесли в жертву» в советские годы. Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. Дебаркадер, стоящий на Волге, возможно, покажется вам знакомым😃 А мы подскажем, где вы могли его заметить. Прекрасный вид на реку откроется из беседки Островского. Любуясь пейзажами из ажурной белокаменной ротонды, поговорим о том, как жизнь великого драматурга связан с Костромой.

Кострома — колыбель дома Романовых

Представление о городе было бы неполным без рассказов о легендарной роли Костромы в истории 📖 царской династии. Вы побываете в двух святых обителях, связанных с правящим родом. В Богоявленско-Анастасиином монастыре осмотрите чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён Михаил Романов на царство. А после отправитесь в Ипатьевский монастырь — место, где берёт своё начало династия Романовых.

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