2 отзыва оставили туристы

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Кострома старинная, купеческая, душевная

Изучить главные памятники города, услышать легенды московского ровесника и проникнуться его обаянием

5
2 отзыва
Алёна
Алёна – представитель из Костромы
На прогулке 👣 по уютной Костроме вы послушаете живые рассказы о костромских купцах, осмотрите крупнейшие Торговые ряды России и узнаете, чем торговали здесь в старину.

Откроете лучшие ракурсы на волжские панорамы и выясните, чем так примечателен местный памятник Ленину.

А также поразитесь истории 📖 средневековых монастырей и узнаете, как Кострома стала оплотом русской государственности.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная

Что вас ожидает

Памятники старины
У памятника Юрию Долгорукому вы услышите о происхождении города и его необычном названии. На центральной Сусанинской площади поговорим о том, как появилось ее народное прозвище «скороводка», и о впечатляющей каланче, которой позавидовал сам Николай I! Также вы познакомитесь с архитектурной изюминкой Костромы — ансамблем крупнейших в России Торговых рядов, где узнаете о роли коммерции в жизни города, традиционных товарах и историях из жизни костромских купцов.

Загадка Ленина и волжские панорамы
Ещё один занимательный объект на нашем пути — памятник Ленину. У настоящего Ленина-исполина обсудим, почему он стоит не на своём месте и что ему «принесли в жертву» в советские годы. Выйдя по Молочной горе к Волжской набережной, вы увидите старинные въездные ворота — Московскую заставу. Дебаркадер, стоящий на Волге, возможно, покажется вам знакомым😃 А мы подскажем, где вы могли его заметить. Прекрасный вид на реку откроется из беседки Островского. Любуясь пейзажами из ажурной белокаменной ротонды, поговорим о том, как жизнь великого драматурга связан с Костромой.

Кострома — колыбель дома Романовых
Представление о городе было бы неполным без рассказов о легендарной роли Костромы в истории 📖 царской династии. Вы побываете в двух святых обителях, связанных с правящим родом. В Богоявленско-Анастасиином монастыре осмотрите чудотворную Фёдоровскую икону Божией Матери, которой был благословлён Михаил Романов на царство. А после отправитесь в Ипатьевский монастырь — место, где берёт своё начало династия Романовых.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но может быть проведена на вашем автомобиле 🚘 без увеличения стоимости. Если вы хотите заказать транспорт от нашей компании, он оплачивается отдельно.
  • Посещение+экскурсия в Ипатьевском монастыре не входит в стоимость экскурсии 🧭, оплачивается отдельно: 1200 руб. /1-2 чел, или 150 руб. /чел, если вас больше
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная
Кострома старинная, купеческая, душевная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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2 отзыва оставили туристы

15 сентября 2020
Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию. Она не только провела нас прекрасным маршрутом по городу, но и ответила на все интересующие вопросы. Рекомендую и гида и тематику экскурсии
28 августа 2020
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Очень интересно, тепло и по-доброму. Влюбились в город с первого взгляда ! Отдельное спасибо и восхищение гидом Ипатьевского монастыря - Людмиле Александровне, это удивительный человек, уходящая натура, порядочный и искренний человек, по-настоящему преданный своему делу. Большое спасибо всем!

Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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